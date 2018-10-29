Нечего шастать. Какой сигнал отправили из ДНР бывшим хозяевам Донецка

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Одновременно с расширением списка невъездных в ОРДЛО российские оккупанты решили ужесточить порядок выезда из захваченных Россией районов Донетчины и Луганщины для местных жителей.

"Подвальная" профилактика для ахметовца

На минувшей неделе в оккупированном Донецке произошел неописуемый случай - местные полицаи арестовали бывшего секретаря Донецкого горсовета Сергея Богачева, который в последние годы обосновался в Москве. Для посещения малой родины у экс-"регионала" были свои причины, ведь 40 дней до этого умер его отец, поэтому Богачев просто хотел посетить отцовскую могилу и, как принято, поприсутствовать на соответственных поминках. Однако на выезде из "донецкой Рублевки" в поселке Хорошово, где расположен дом видного в прошлом чиновника, его поджидали вооруженные боевики, благополучно препроводив арестанта "на подвал".

Правда, через несколько дней Богачева все же отпустили (видимо, денег откупиться хватило), хотя повод для его задержания был, что называется, расстрельный. Ведь бывший главарь городской оккупационной администрации в Донецке, а ныне целый и. о. "вице-премьера ДНР" Мартынов написал донос о "краже" Богачевым печати Донецкого горсовета в 2014-м. При этом стоит напомнить, что бывший горсоветовский секретарь никогда в украинских патриотах не значился, а ровным счетом, наоборот - в момент прихода на Донбасс той "русской весны" он повсеместно пугал дончан приездом "сотен правосеков", организовывал в Донецке сепаратистские митинги и активно помогал в проведении фейкового референдума в мае 2014 г.

Богачев, похоже, считал, что "за былые заслуги" он имеет бессрочную индульгенцию от российских оккупантов. Но те его быстренько спустили не то что на землю, а в подвал, послав вполне понятный сигнал всем представителям одной из ключевых групп в уже несуществующей Партии регионов. Потому что Богачев в бытность свою секретарем Донецкого горсовета ориентировался преимущественно на Ахметова и чуть-чуть на своего бывшего шефа Рыбака, ставшего уже на то время спикером ВР от ПР. Так что "подвальной" профилактикой для ахметовца Богачева очень популярно продемонстрировано, что неприкосновенным статусом в ОРДЛО сейчас не обладает практически никто из экс-вершителей судеб Донбасса. Даже тот, кто неоднократно показывал себя русофилом до мозга костей и выбрал для своего нынешнего местообитания Россию-матушку.

Режим невыезда для живущих в оккупации

Одновременно с расширением списка невъездных в ОРДЛО российские оккупанты решили ужесточить порядок выезда из захваченных Россией районов Донетчины и Луганщины для местных жителей. И делается это пока не с помощью прямых запретов пересекать линию разграничения и неконтролируемые Украиной участки украинско-российской границы, а несколько избирательно, хотя последствия ощутят очень многие и в самое ближайшее время.

Так, именно на прошлой неделе стало известно, что командование российских оккупационных войск вводит жесткую систему учета и контроля лиц призывного возраста как в ДНР, так и в ЛНР. К 1 ноября оккупационные администрации обязаны обеспечить первичный воинский учет не только всех юношей 2002 года рождения, но и остальных граждан призывного возраста, которые якобы уклонялись от призыва на военную службу в составе первого и второго армейских корпусов ВС РФ, то есть фактически любого мужчину - не пенсионера. И все они будут включены в единую электронную базу данных с единственной целью - предотвращать выезд за пределы ОРДЛО без специального разрешения.

Вторым же элементом реального режима невыезда для живущих в оккупации стала уже начатая так называемой "ГАИ МВД ДНР" настоящая охота на автомобили с украинскими знаками, и нет никаких причин сомневаться, что уже вскорости данный опыт станет перенимать и "ГАИ МВД ЛНР". Ведь его смысл достаточно прост - находить владельцев машин с номерами украинской регистрации и накладывать на них штрафы в 510 руб., при повторном обнаружении - 1020 руб., а у "злостных" противников номеров с символикой ДНР, с которыми даже в России ГИБДДшники не дают прохода, банально забирать авто на штрафплощадки. И такие репрессивные меры имеют свой эффект, позволивший, как отрапортовали в "МРЭО ДНР", с 1 августа 2018 г. провести более 30 тыс. "регистрационных" операций. А владельцы машин с новенькими фейковыми знаками могут теперь вдоволь кататься, но только на территории "народных республик".

Саморазоблачение пропагандистов

В последнее время жители оккупированного Донбасса постоянно жалуются, что цены на многие продукты растут чуть ли не ежедневно, а тут еще пропагандист Долгов из прекрасного московского далека написал намедни в своем Facebook: "Чудовищная новость из ДНР. Средний чек в сети супермаркетов ХХХ (одни из ключевых игроков на рынке) по итогам первой половины октября упал до 60 руб. Летом, до известных событий, средний чек был около 100 руб.".

Вообще-то на минувшей неделе можно было наблюдать у отдельных любителей продвигать идеи "русского мира" в донбасские массы эдакие сеансы саморазоблачений. То ли деньги у российских заказчиков пропаганды закончились, то ли кремлевские хозяева "сбрасывают лишний баласт", то ли есть тому какие-то другие причины, но сам факт остается фактом. Например, еще один отъявленный пропагандон Манекин открыл у себя в соцсети "военную тайну" - предстоящие "выборы главы и парламента ДНР" проходят с непосредственным участием граждан России, одна из которых - Позднякова - является "руководителем ЦИК ДНР", а другой - Ким - "главой Верховного суда ДНР". Что, по мнению Манекина, "дают оппонентам РФ веские основания обвинить Российскую Федерацию в грубом вмешательстве во внутренние дела ДНР, в фактическом курировании политических процессов в ДНР".

Наконец, российское пропагандистское издание "Московский комсомолец" особо порадовало ярким заголовком "Новый премьер ДНР ликвидирует преступный синдикат Захарченко". Что хорошо прокомментировал украинский блогер родом из Донецка Денис Казанский: "Что и требовалось доказать. Через полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а самый обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ за четыре года согласились с тем, о чем мы все это время писали".