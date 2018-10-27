После нескольких дней роста курс доллара на межбанке резко провалился 26 октября

Елена Лысенко / UBR.ua

Безналичный курс рухнул на 12 копеек, и закрепился перед выходными в рамках 28,18-28,23 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Все из-за неожиданно возникшего валютного профицита - одномоментно на продаже появилось очень много доллара. По нескольким причинам:

* «Американца» активно продавали банки, которые набрались его еще по низкому курсу под перепродажу, и переусердствовали. Сегодня им потребовалась гривна.

* Валютный сброс устроило несколько крупных экспортеров.

* Положительный общий фон связанный с размещением еврооблигаций.

«Снижение курса доллара было обусловлено фиксацией прибыли и сокращением избыточной длинной позиции по доллару, и носило чрезмерный характер», - подтвердил первую версию начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

По второй причине конвертировалась обязательная часть валютной выручки компаний. Бизнес хотел сыграть на росте курса доллара, которое продолжалось несколько дней подряд. Потому завел вчера крупные партии валюты под продажу. «Они не могли снять этот доллар с продажи, как только начал падать его курс, поскольку обязаны по закону продать 50% от всего поступившего на счета. Потому продавали валюту, и укрепляли гривну», - объяснил Юрий Гриненко.

Новостной фон также сегодня играл на украинскую валюту.

«Укрепление гривны стало следствием реакции участников рынка на сохранение НБУ учетной ставки на уровне 18% и размещение Украиной 5-летних и 10-летних еврооблигаций на общую сумму около $2 млрд. А также снижения активности в конце рабочей недели, включая спекулятивный сегмент», - сказал директор Казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Все это создало идеальные условия Нацбанку для скупки доллара. Он собирал его целый день, и приобрел, по разным оценкам, порядка $30 млн. Начинал свои приобретения на 28,26 грн./$, а затем опускал ценник до 28,23 грн./$.

Несмотря на весь этот позитив финансисты не торопились опускать цену на наличный доллар. Некоторые даже подняли ценники: минимальная стоимость валюты в кассе поднялась на 5 копеек в банках - до 28,20 грн./$ (ВТБ Банк), и на 3 - в небанковских обменниках.

Средний ценовой разброс на продаже доллара людям не изменился - 28,30-28,40 грн./$. В нем работали Приватбанк, Пиреус Банк, Идея Банк, Проминвестбанк, Укрэксимбанк, Правэкс-Банк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Альфа-Банк. Максимальный же ценник прибавил сразу 10 копеек, и вышел на 28,50 грн./$ (банк «Земельный капитал», Райффайзен Банк Аваль).

При этом выкупали валюту у населения в рамках 27,50-28,23 грн./$.

Неуступчивость финансистов по наличным курсам объясняется очень просто - они не верят в долгосрочное укрепление гривны. Ждут нового подорожания доллара. Олег Куринной спрогнозировал в понедельник межбанковские торги в рамках 28,20-28,30 грн./$, а Олег Ропяк - на 28,30-28,40 грн/$.

Финансисты ждут, что бизнес снова начнет придерживать валютную выручку из-за свежей новости от Госказначейства - оно сообщило о выплате по НДС порядка 5,6 млрд. грн. Это самая крупная выплата на этой неделе (днем ранее бизнесу перечислили 1,4 млрд. грн.). И еще 2-3 млрд. грн. компании получат до будущей среды.

«Скорее всего, 29 октября безналичная торговля откроется в рамках 28,22-28,27 грн./$, а потом все будет зависеть от спроса. Понедельник - обычной спокойный день, из-за нежелания импортеров резервировать гривну с пятницы. Может быть сильно доллар дорожать и не будет. Но со вторник это точно произойдет, и будем тестировать 28,40 грн./$, а может и выше пойдем. Рынок будет переваривать крупные гривневые вливания», - резюмировал Юрий Гриненко.