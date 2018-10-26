Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ

15:35 26.10.2018 |

Политика

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Европейские законодатели назвали блокаду на Азове блокадой, привязали ее к Польше и намекнули на экономическую компенсацию для Мариуполя и Бердянска.

Европейский парламент 25 октября принял Резолюцию относительно ситуации в Азовском море, которой поддержал суверенитет и территориальную целость Украины и осудил действия России в регионе. Текст - прекрасный пример стилистически грамотной подачи ключевых позиций ЕС. Но в то же время Киеву следует постараться избежать слишком завышенных ожиданий от данной резолюции, ввиду достаточно узкого функционала и возможностей законодательного органа ЕС. Документ имеет в первую очередь декларативно-рекомендательный характер. И все же важен и как дипломатическая составляющая поддержки Брюсселем Украины, и как, обладающий потенциалом для дальнейших эффективных действий ЕС в вопросе Азовского моря.

Во-первых, резолюция вполне может стать дополнительной мотивацией для национальных правительств ввести новые санкции в отношении России - в связи с ее поведением в море и строительством Керченского моста. И не только это касается России, но и европейских компаний, которые "сознательно или неосознанно" нарушили режим санкций. Европарламент призвал исполнительную власть проследить за ходом возможных расследований в тех странах, где находятся пресловутые компании. Это не является 100-процентной гарантией штрафных санкций. Однако такой сценарий очень даже реален. Вопрос Азовского моря, не в последнюю очередь благодаря дипкорпусу Украины, приобрел остроту, соизмеримую с аннексией Крыма. Если нарушения будут доказаны, то придется реагировать.

Во-вторых, самому Керченскому мосту в резолюции отведен огромная ее часть. И в контексте негативного влияния строительства на экологию, и последствий для международной торговли. Европарламентарии отметили, к примеру, тот факт, что технические особенности российского моста серьезно ограничили доступ к украинским портам для судов. Чтобы пройти в Азовское море они должны быть меньше 33 метров в высоту и 160 метров в длину, а это значит, что ходу туда более нет для судов типа Panamax, на которые приходились 20% от всего судоходства до возведения моста. Что стало ощутимым ударом по экономике украинских портов в регионе, и экономике страны в целом.

Как и поведение россиян непосредственно в Азовском море. И это в-третьих. Имеется в виду злоупотребление Москвой положениями двухстороннего договора Украины и РФ, позволяющими проведение проверок "подозрительных" судов. Только вот для России в Азовском "подозрительными" с апреля этого года являются едва ли не все суда, кроме российских. Причем из 200, пострадавших от чрезмерного любопытства российских силовиков, больше 120 - это суда под флагом стран Евросоюза. Такие чрезмерно частые проверки, подчеркивают авторы, сократили грузопотоки и привели к финансово-экономическим потерям для Украины. Но с учетом того, что большая часть задержанных судов относятся к ЕС, следовательно ущерб нанесен и странам блока.

Отсюда и жесткость формулировок. ЕП признал строительство Керченского моста и проверки фактической блокадой. Мало того законодатели призвали Еврокомиссию и Европейскую службу иностранных дел оценить последствия этой блокады, а также продумать способы поддержки компаний-перевозчиков и порты, и "в частности путем усиления присутствия ЕС в Мариуполе и Бердянске", помочь экономическому развитию этих городов и региона в целом. Это безусловный позитив. В ЕП не только осуждают действия РФ и де-факто намекают на то, что трагедия в Керчи - следствие оккупации, но и готовы не на словах поддержать Украину, что сулит приятные "плюшки" от ЕС Мариуполю и Бердянску.

В-четвертых, в резолюции выражается обеспокоенность миталиризацией как Азовского, так и Черного морей. Да, несколько выше упоминается решение Украины создать военно-морскую базу на Азове. Однако между строк читается понимание причин, подталкивающих Киев к такому решению - зеркальный ответ на наращивание военной силы Россией. Плюс в тексте упомянута милитаризация оккупированного Крыма, включая ЗРК С-400 и переброску кораблей с Каспийского моря. Такие шаги в ЕП расценили как превращение Азовского моря в "морское измерение агрессивных действий России против Украины"; и ко всему прочему, как попытку трансформации моря в свое внутреннее озеро. В случае достижения этой цели, Россия, предупреждают авторы, может захватить новые украинские нефтегазовые месторождения.

В-пятых, в тексте проводится параллель с поведением РФ в Балтийском проливе, которая вредит интересам страны-члена Евросоюза - Польше. В Европарламенте напомнили, что в свое время Россия уже устраивала морскую блокаду. Как известно, Варшава давно вынашивает планы превращения Вислинского залива (россияне называют его Калининградским) в полноценный морской пункт торговли, которым должен стать польский Эльблонг. Для этого нужно перекопать косу, разделяющую Балтийское море с Вислинской лагуной. И Москва этому активно сопротивляется, стараясь выжать все соки из монопольного положения Балтийска. Так, в 2003 году от туристов, которые не сходили на территорию российского анклава (Калининградской области) приобретать российские визы. А в 2006 году и вовсе на три года Россия заблокировала Балтийский пролив. Ныне Польша настроена завершить проект. Так, лидер "Права и справедливости" Ярослав Качиньский в конце сентября, что пора уже прорыть канал и связать Эльблонг с Балтийским морем. И тот факт, к слову, что Европарламент по сути привязал украинско-российский конфликт в Азовском море с агрессией Москвы относительно Польши, может помочь как Киеву, так и Варшаве. ЕП закрепляет в сознании членов блока, что Россия беспредельничает не только на далеком Азове, но и является угрозой самому ЕС.

В-шестых, авторы резолюции выступили за то, чтобы Брюссель поработал с ОБСЕ над тем, чтобы эта организация распространила действие своей мониторинговой миссии и на Азовское море. Да, Европарламент может лишь рекомендовать создать морскую миссию ОБСЕ, а не создать ее, однако инициатива правильная. Главное, чтобы ее не спрятали под ковер. И вполне осуществимая при наличии политической воли. А она есть в ЕС, несмотря на определенные веяния с востока в ряде стран. В частности, в той же Италии. Но все поправимо и может измениться. Взять хотя бы Грецию - она окончательно оторвалась от кремлевской груди, стремительно ринулась в объятия США и даже предложила расширить присутствие американских войск, предложив для этих целей сразу три города на побережье. Или Австрия - да, по-прежнему тяготеет к российским деньгами и местные правые из Партии свободы выступают за отмену санкций. Но! Столкнувшись с изрядным давлением западных партнеров, правительство Себастьяна Курца демонстрирует единство во взглядах с Брюсселем по российскому вопросу. Причем даже скандальная глава МИД Австрии Карин Кнайсль (Партия свободы), чья свадьба при участии Путина вызвала немалый скандал, 25 октября в нижней палате парламента заявила, что как бы не страдала австрийская экономика, но санкции пока отменить нельзя, ведь минские соглашения не выполняются.

Так что морская миссия ОБСЕ вполне может стать реальностью... Кстати, в свете недавних событий оценка такой перспективы может столкнуться с предубеждением или даже яростным отрицанием. Речь о нашумевшем интервью замглавы миссии ОБСЕ Александра Хугу, опубликованном 25 октябре в Foreign Policy. В украинском информпространстве оно, точнее один абзац, имело эффект разорвавшейся бомбы. В частности, Хуг отметил, что "ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в восточной Украине". После поднявшейся шумихи это предложение из текста было удалено, о чем FP сообщает в конце интервью отдельным сообщением, поясняющим почему: "Мы убрали эту ремарку, поскольку она не передала смысл того, что он (Хуг) имел в виду. После нее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали его наблюдатели".

Да, это предложение было в материале. Да, она, скажем так, не обрадовала украинского читателя. Замглавы СММ ОБСЕ, давно работающий в Украине, не может не знать о повышенной концентрации зрады в стране и что даже корректное и осторожное высказывание может спровоцировать скандал. Так и случилось. Хугу в связи с резонансом даже пришлось отменить свои интервью украинским журналистам.

Сейчас главное понять, что винить-то его на самом деле и не в чем. И FP верно отмечает, что это высказывание не отразило точку зрения Хуга. А для этого следует еще раз повнимательнее прочесть его ответ на вопрос о вмешательстве россиян в ситуацию на Донбассе. Например, Хуг говорит, что наблюдатели видели движущиеся ночью по проселочным дорогам конвои, которые въезжали в Украину из России и выезжали в районах, где нет КПП. Далее. Он также отметил, что в отчетах миссии зафиксированы и описаны вооружения, различное оборудование и т.п. Наблюдатели, говорит Хуг, также пообщались с пленными, захваченными ВСУ, которые "утверждают, что являются военнослужащими российских вооруженных сил"...Да-да, и снова эта неприемлемая для некоторых украинцев осторожность. Как и в его словах о том, что миссия встречала "мужчин с нашивками РФ", но такую форму легко "можно купить". "Мы также видели нашивки Германии, Испании и других стран, но и россиян", - подчеркнул Хуг.

В общем, да, Хуг вероятно допустил ошибку, стремясь выразиться максимально корректно, пытаясь тем самым сохранить перед уходом с поста свою репутацию как бесстрастного наблюдателя. Однако в Украине следует все же погасить поднимающуюся волну зрады. Возможно СММ ОБСЕ работает не так как Украине хотелось бы, но другой миссии нет и, а наблюдатели все же вносят ощутимый вклад в обеспечение безопасности. Особенно после того, как количество россиян в миссии значительно сократилось. Если "затюкать" СММ из-за фактически одного предложения в интервью, и, среди прочего, шансы создания морской мисси будут мизерными, если не нулевыми.
 

ПО РУБРИКАМ

17:39 Минфин обнародовал итоги размещения еврооблигаций на $2 млрд

17:37 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 1, 76 млрд грн

17:34 Доллар поднялся до максимума с мая 2017г, иена дорожает на фоне снижения фондовых индексов

16:40 Депозитные ставки для физлиц 26.10.18

14:20 Рынки акций Азии упали 26 октября до минимума за 20 месяцев

13:04 Новые евробонды Украины в первый день после размещения торгуются выше номинала

12:19 НБУ повысил справочный курс гривни на 5,32 коп. до 28,2803 грн

11:54 В сентябре поступления в ликвидируемые банки составили 466,6 млн гривен, - ФГВФЛ

11:40 НБУ предлагает трансформировать РЦ из банковского в специализированное финансовое учреждение

11:33 НБУ предлагает передать ему полномочия по надзору за Центральным депозитарием и Расчетным центром

11:29 Курсы валют по карточным операциям 26.10.18

11:18 НБУ продал 25 октября банкам депозитные сертификаты на 6 833 млн гривен

11:10 Остатки средств на корсчетах банков 26.10.18

11:08 25 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 500 млн гривен

11:05 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 25.10.18

• дальше…

17:48 Швеция запустит проект цифровой валюты

15:13 Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН

14:37 Азия обогнала США по количеству миллиардеров

12:35 В чем секрет голландских охотников за российскими хакерами

12:05 Китай и Япония подписали соглашение о валютном свопе на $30 млрд для укрепления финансовой стабильности

11:50 Китай сократил покупки нефти у Ирана в ожидании санкций США

08:49 Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море

08:30 Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь

25.10 Роснефть и Eni назвали слухами сообщения о прекращении сотрудничества

25.10 Заявления Драги оказались не столь «голубиными», как ожидал рынок

25.10 Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове

25.10 Турция начнет установку российских С-400 в октябре 2019 года

25.10 Трамп предложил Путину бороться с Китаем

25.10 Стартуют крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны - Trident Juncture-2018

25.10 Финн по паспорту. Как друг Путина пытается ускользнуть из-под санкций

• дальше…

14:03 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек

24.10 Украинские порты на 16 пунктов улучшили свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

23.10 Кличко назвал новые сроки строительства метро на Троещину

22.10 «Укрзализныця» показала новый экспресс Киев-Борисполь

19.10 Мостовой переход, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, сделают из бетона и стекла

18.10 Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась

18.10 США разрешили своим авиакомпаниям возобновить полеты в три города Украины

18.10 Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю

18.10 В Украине хотят упростить и перевести в онлайн регистрацию места жительства

17.10 Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности

12.10 «Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

10.10 Шулявский мост снесут в ноябре

• дальше…

16:50 Минфин разрабатывает модель введения налога на выведенный капитал для компаний с оборотом ниже 200 млн грн

15:35 Азовская резолюция Европарламента. Появится ли в Украине морская миссия ОБСЄ

15:13 Дело о штрафе в $6,6 млрд. Зачем «Газпром» тащит Украину в комиссию ООН

14:46 Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине

14:03 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

08:49 Россия продолжает наращивать и без того большой военный контингент в Азовском море

25.10 Лоббисты в США: Сколько Тимошенко, Тарута и Банковая тратят на западные связи

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 Газовые войны. Почему соперникам Порошенко не повезло с датой президентских выборов

25.10 Украина имеет право на автокефалию, как и балканские народы - патриарх Варфоломей

25.10 Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове

25.10 Сенцов получил премию Сахарова

24.10 Газовое качание регионов: Тимошенко проверит ресурс «тарифными майданами»

24.10 Обобрать «Ощадбанк» на $20 млн: Кто такой нардеп Березкин, за которого взялось НАБУ

24.10 Украина создаст «трансграничную» должность на волне конфликта с Венгрией

• дальше…

08:30 Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь

08:18 Google упростил удаление истории поиска

25.10 Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632

25.10 Google заставит производителей Android-гаджетов выпускать обновления безопасности

25.10 Apple закрыла полиции доступ к iPhone

25.10 Xiaomi представила слайдер Mi Mix 3 без экранного выреза

25.10 Qualcomm научит смартфоны заряжаться намного быстрее

25.10 В США создали беспроводную зарядку для электромобилей, способную передавать 120 кВт мощности

25.10 Представлено приложение Facebook Messenger 4, которое стало похоже на Skype

25.10 Мошенники заработали миллионы на имитации трафика живых пользователей

24.10 Начались продажи первой серийной машины с камерами вместо зеркал

24.10 Брэнсон ушел с поста главы Virgin Hyperloop One

24.10 Qualcomm показала гарнитуру эталонного дизайна с поддержкой Alexa

24.10 В Италии оштрафовали Apple и Samsung за замедление работы смартфонов

24.10 Графен сделает автомобили Ford тише и легче

• дальше…

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно