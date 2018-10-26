Как экстрадиция Фирташа в США отразится на предвыборной кампании в Украине

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Для предвыборной кампании в Украине немалое значение имеет новость о том, что в скором времени может быть экстрадирован из Австрии в США Дмитрий Фирташ. Тут самое важное, в чьи руки он попадет, поэтому о предыстории событий напомним лишь вкратце.

Еще 12 марта 2014 г. Фирташа задержали в Австрии по запросу министерства юстиции США. Оно обвинило Фирташа во взятке в $18,5 млн в 2006 г. для получения разрешения на добычу в Индии титанового сырья с целью дальнейшей продажи продукции в США. Суд в Австрии почти сразу освободил Фирташа под рекордный залог в 125 млн евро с условием, что он не покинет страну. 21 февраля 2017 г. Высший земельный суд Вены принял решение о допустимости экстрадиции Фирташа по требованию США. Защита Фирташа подала апелляцию, сославшись на нормы Хартии ЕС по правам человека. В декабре 2017 г. Верховный суд Австрии отложил рассмотрение апелляции до того, как Суд ЕС (Court of Justice) в Люксембурге разъяснит порядок применения хартии в подобных делах. И вот 24 октября 2018 г. Суд ЕС решил, что национальный суд не обязан повторно рассматривать дело, по которому уже есть решение, если одна из сторон хочет добиться его пересмотра на основе Хартии ЕС.

Итак, теперь Верховный суд Австрии может приступить к рассмотрению апелляции Фирташа. Если он ее отклонит, то окончательное слово по вопросу об экстрадиции должен сказать министр юстиции Австрии Йозеф Мозер. Таким образом, еще нет полной гарантии, что Фирташа таки отправят в США, но вероятность этого сильно возросла.

В США Фирташа дожидается в Чикаго судья окружного суда Ребекка Паллмейер, которая продолжает рассматривать дело по взятке в Индии. Фирташу грозит 50 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Газета Chicago Tribune отмечает, что это дело с самого начала привлекло международный интерес из-за связей Фирташа с Путиным, но затем обрело еще большее значение из-за обвинений, выдвинутых в октябре 2017-го Полу Манафорту.

Полтора месяца назад Манафорт признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Сейчас спецпрокурор США Роберт Мюллер, пользуясь показаниями Манафорта, расследует все проявления активности Фирташа на территории США, начиная с неудачной попытки Манафорта в 2008 г. стать совладельцем отеля Drake в Нью-Йорке с помощью денег Фирташа и российского олигарха Дерипаски. И если Фирташ будет экстрадирован , то там его, скорее всего, ждет не только суд по делу о взятке в Индии, но и список обвинений от Мюллера.

Не будем гадать обо всех возможных последствиях экстрадиции Фирташа. Ограничимся теми факторами, которые могут повлиять на ход предвыборной кампании в Украине.

Во-первых, для Кремля теперь неблагонадежны сам Фирташ и все, кто с ним связаны. Потому что Фирташ может сдать всех в обмен на смягчение приговора, а Путин вряд ли будет доверять тем, кто окажется у Мюллера на крючке. Кстати, многие из экс-"регионалов" уже на крючке у Мюллера и без свидетельств Фирташа, а благодаря показаниям Манафорта и его ближайших сотрудников, которые пошли на сделку со следствием раньше самого Манафорта. Среди этих экс-"регионалов" есть и действующие политики - например, один из лидеров "Оппоблока", давний партнер Фирташа в политике и бизнесе Сергей Левочкин. Ввиду этого устремляется к нулю вероятность того, что Кремль на президентских выборах в Украине будет продвигать во второй тур Юрия Бойко, тесно связанного с Фирташем и Левочкиным, а на выборах в Верховную Раду сделает основную ставку на "Оппоблок", сопредседателем которого является тот же Бойко. Скорее Путин будет искать какое-то "новое лицо" и новую партию для своей пятой колонны. И не случайно так назойливо предлагает себя Мураев со своим наскоро склепанным проектом "Наши".

Во-вторых, в американских СМИ может появиться не один сенсационный материал (на основе информации, озвученной на судебных заседаниях или слитой из офиса Мюллера) о коррупционной деятельности в Украине Фирташа и его партнеров, а также о связях украинских политиков с Путиным. Могут прозвучать интересные фамилии, в том числе и тех украинских политиков, кто нашел общие интересы с Фирташем в последние пару лет.

В-третьих, могут усилиться разброд и шатание внутри "Оппоблока". К прежним трещинам может добавиться новая - между теми, кто займет оголтелую антиамериканскую позицию, и теми, кто, наоборот, сочтет необходимым продемонстрировать США свою лояльность.

Наконец, очень интересно будет посмотреть на судьбу империи Фирташа, включая его облгазы, химзаводы, титановый бизнес, недвижимость и медиагруппу "Интер". А также на то, изменится ли информационная политика телеканала. Впрочем, сначала нужно все-таки дождаться решений Верховного суда и министра юстиции Австрии. На "Интере" пока что свято верят в то, что австрияки исхитрятся и не отдадут Фирташа "на расправу американцам".