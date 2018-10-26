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Общий госдолг в сентябре сократился на 0,25% до $74,7 млрд
14:11 26.10.2018 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре сократился на 0,25%, или на 0,19 млрд долларов, до 74,66 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2 112,77 млрд гривен, или 74,66 млрд долларов, против 2 116,67 млрд гривен, или 74,85 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 827,46 млрд гривен (64,58 млрд долларов) против 1 829,88 млрд гривен (64,71 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,01 млрд долларов до 37,85 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 2,97 млрд гривен до 756,27 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,73 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 285,31 млрд гривен, или 10,08 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
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