Общий госдолг в сентябре сократился на 0,25% до $74,7 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в сентябре сократился на 0,25%, или на 0,19 млрд долларов, до 74,66 млрд долларов (по состоянию на 30 сентября) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец сентября составил 2 112,77 млрд гривен, или 74,66 млрд долларов, против 2 116,67 млрд гривен, или 74,85 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 сентября составил 1 827,46 млрд гривен (64,58 млрд долларов) против 1 829,88 млрд гривен (64,71 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,01 млрд долларов до 37,85 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг - на 2,97 млрд гривен до 756,27 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте сократился до 26,73 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 сентября составил 285,31 млрд гривен, или 10,08 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.

В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.