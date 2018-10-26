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Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk
Около 70% юристов положительно оценивают влияние судебной реформы на независимость судов, стабильность судебной системы Украины и повышение уровня доверия граждан к судебной власти, свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе программы USAID Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие", обнародованные 24 октября в Киеве.
Среди факторов, которые положительно влияют на независимость и стабильность судебной системы, респонденты определили конкурсный отбор в Верховный суд (78%), введение первичного квалификационного оценивания судей (76%) и регулярного квалификационного оценивания (76%), сужение объема судейской неприкосновенности к функциональной (68%), отмена полномочий президента Украины по предоставлению согласия на задержание судьи (60%), предоставление возможности претендовать на должность судьи Верховного и Высшего антикоррупционного судов адвокатам (78%) и ученым (52%).
Также большинство опрошенных законодателей (61%) называют оправданным привлечение представителей международного сообщества к конкурсному отбору в Антикоррупционный суд. А вот с тем, что создаваемый Антикоррупционный суд будет способствовать борьбе с коррупцией во всех ветвях власти, соглашаются 42% респондентов.
Несколько больше правоведов - 49% - уверены в том, что в целом судебная система способна стать основой для преодоления коррупции во всех ветвях власти.
Результаты опроса были обнародованы в Киеве 24 октября.
Опросом в рамках Программы реформирования сектору юстиции "Новое правосудие" USAID были охвачены адвокаты и прокуроры, которые являются участниками судебных производств, но не являются работниками судебной системы, а также представителями учреждений судебной экспертизы, следователями МВД и других органов.
Опросы проводились в сентябре 2018 года путем персональных интервью 400 лиц в городах Украины с населением в свыше 50 тысяч. Исследования проводили по всей территории Украины, за исключением Крыма и неконтролируемых правительством территорий.
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