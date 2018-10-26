НБУ предлагает трансформировать РЦ из банковского в специализированное финансовое учреждение

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает трансформировать Расчетный центр (РЦ, центральный контрагент) из банковского учреждения в специализированное финансовое.

Соответствующая инициатива отражена в предложениях НБУ к проекту закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках", текст которых обнародован на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, трансформация РЦ позволит вернуть государству средства на сумму разницы между объемом его текущего капитала и его потребностью в капитале как финансовой компании - клирингового учреждения.

В дальнейшем важным этапом трансформации РЦ будет проведение с участием международных доноров и экспертов оценки целесообразность функционирования в Украине центрального контрагента (CBA от сost-benefit analysis).

"По результатам СВА будет принято решение об участии Национального банка в капитале РЦ. Если же СВА покажет нецелесообразности развития функции центрального контрагента, учитывая масштабы рынка в Украине, РЦ продолжит выполнение безрисковой клиринговой деятельности", - отмечено в сообщении центробанка.

Предложения к законопроекту также предлагают отменить монополию РЦ на осуществление денежных расчетов по операциям с ценными бумагами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" (Delivery versus payment, DVP).

НБУ разделяет ведущие практики Евросоюза и считает, что денежные расчеты по сделкам на условиях DVP должны осуществляться по принципу "расчеты в деньгах центрального банка" в Системе электронных платежей НБУ.

"Развитие этой технологии поможет снизить риски при расчетах по сделкам с ценными бумагами, которые в настоящее время возникают при депонировании средств в коммерческом банке.

"Надеемся, предложения Национального банка будут оперативно рассмотрены комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности с привлечением всех заинтересованных сторон и в дальнейшем найдут поддержку среди парламентариев", - цитируется в сообщении замглавы НБУ Олег Чурий.

Как сообщалось, 14 октября 2013 года вступил в силу закон о депозитарной системе, который предусматривал разделение расчетно-клиринговой функции и депозитарного учета, ранее совмещаемые коммерческим депозитарием - ВДЦБ - и его конкурентом - подконтрольным государству НДУ. Единый Центральный депозитарий был создан на базе НДУ, хотя тот и уступал ВДЦБ по объемам обслуживаемых активов.

В части Расчетного центра закон устанавливал, что на первом этапе основным акционером этой структуры, создаваемой в виде ПАО с уставным капиталом минимум 100 млн грн, будет Национальный банк, доля которого должна превышать 75%, однако впоследствии, через пять лет, она может снизиться до 25%+1 акция. Другими акционерами могут быть профессиональные участники фондового рынка и международные депозитарно-клиринговые учреждения.

Национальный банк решил создать РЦ на базе ВДЦБ. Доля НБУ в РЦ составила 77,7897%, а в НДУ - 25% акций. Помимо этого, крупными акционерами Нацдепозитария являются государство - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,979%, государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,98%.

