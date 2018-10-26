Факторами влияния на курсовые тренды 25 октября стали дальнейшее проседание предложения на фоне возмещений НДС

Елена Лысенко / UBR.ua

25 октября безналичный доллар подорожал на 12 копеек (ровно также как вчера), и вышел на уровень 28,32-28,35 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении дня финансисты пытались откатывать котировки и рынок на время отходил к 28,30-28,32 грн./$, однако по мере роста спроса на валюту, ее курс все равно отскакивал вверх.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали дальнейшее проседание предложения на фоне календарного периода возмещений НДС и увеличения гривневой ликвидности, провоцирующей рост спроса и спекулятивной составляющей рынка», - прокомментировал ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Ключевая новость валютного дня - выплата по НДС на 1,4 млрд. грн. Как только она разнеслась по рынку, экспортеры резко свернули свои валютные продажи, в то время как импортеры продолжали активно закупаться долларом - как и вчера, активнее всего его брали нефтетрейдеры. Из-за этой диспропорции доллар и дорожал.

Нацбанк дважды выходил с продажами «американца», чтобы сгладить курсовые колебания и поддержать гривну: в первой половине дня отдавал доллар по 28,32 грн./$, и выбросил через Matching около $20 млн., а во второй - по 28,35 грн./$, реализовал около $10 млн.

«Выход Нацбанка на торги с продажей доллара ослабил растущий тренд, но не переломил его», - прокомментировал Куринной.

Хотя многие казначеи рассчитывали сегодня на повышение учетной ставки НБУ на 0,5% годовых (до 18,5%), решение регулятора о сохранении ее на старом уровне (18%), мало повлияло на ход валютных торгов. На рынке о решении регулятора стало известно еще до его официального объявления, потому заявление центробанка никого не удивило. Спекулянты еще утром поняли, что нужно продолжать играть на валютном рынке.

Из-за межбанковских событий выросли и наличный курс доллара. В среднем на 10 копеек. Средняя стоимость валюты на продаже людям составила 28,30-28,40 грн./$, минимальная - 28,15 грн./$, максимальная - 28,45 грн./$. При этом выкупали доллар у населения в рамках 27,90-28,27 грн./$.

Казначеи уверены, курс доллара продолжит расти и завтра. Олег Куриной спрогнозировал на 26 октября торговлю в рамках 28,30-28,40 грн./$, и коллеги с ним согласились.

«Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 28,34-28,40 грн./$, и если продолжаться крупные выплаты по НДС, то котировки могут и дальше расти. Даже к 28,50 грн./$», - сказал Юрий Гриненко. При этом финансисты надеются на валютные продажи Нацбанка.