Лоббисты в США: Сколько Тимошенко, Тарута и Банковая тратят на западные связи

Андрій Коваленко / Depo.ua

Американские лоббисты в украинском политикуме и бизнесе были популярны всегда. Не становятся исключением и последние годы.

Тема лоббистов из США, услугами которых пользуются политики, ГП и представители власти, стала особенно актуальной после дела политтехнолога Пола Манафорта в США. Тогда всплыли детали того, как Манафорт, работая на Януковича, лоббировал создание негативного имиджа Юлии Тимошенко, а также улучшал позиции донецкого президента в Белом доме.

Как стало известно Depo.ua, сегодня в Вашингтоне не менее 100 человек лоббируют украинские интересы. Все они - сотрудники лоббистских компаний, которые действуют в США официально. Их услугами пользуются как отдельные политики, так и государственные предприятия калибра "Антонова" и Банковая. Цели - разные. Кому-то нужен только пиар в СМИ, а другим - прямой доступ к телу влиятельных конгрессменов и сенаторов.

Лоббистами в США преимущественно являются люди с собственной историей в политике и связями. Они знают людей в Конгрессе, Белом доме, медиа, и могут выйти на них и добиться желаемого для своего клиента, используя собственные связи. Фактически - это так называемый "блат" в рамках закона. В США, в отличие от Украины, такие услуги являются официальными, они фиксируются, как и деньги, которые за них платятся. Все сделки есть на сайте Минюста США.

В первой части нашего материала мы расскажем о том, кто из украинских политиков пользуется услугами лоббистов и какие средства на них тратит.

Тимошенко и странные лоббисты

Одним очень стабильным ценителем американских лоббистов является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. За последние восемь лет, пользуясь услугами нескольких компаний, Тимошенко потратила на них более $4 млн. Здесь ничего удивительного нет, поскольку она ранее поддерживала связь еще и с американскими политтехнологами калибра Аксельрода и Плуфа, о чем писали СМИ.

Лишь несколько примеров последней активности политика с официального сайта Минюста США.

С 13-го марта 2017-го до 11-го мая 2018-го Тимошенко (через Two Paths) пользовалась услугами Avenue Strategies Global. Это очень известная американская компания, в команде которой есть такие люди как Баре Беннетт - старший советник в команде Дональда Трампа во время президентской кампании. Он также был менеджером и работал с соцсетями в кампании другого республиканца Бена Карсона в 2016-м, имеет 30-летний стаж работы в политике. Или же взять Джона Бирнбаума, который был начальником штаба израильского премьера Беньямина Нетаньяху, а также десятки лет работает в политике в США.

Задачей Avenue Strategies Global было предоставление консалтинговых услуг, контакты с законодательной и исполнительной властью и ее представителями в США, исследования межправительственных отношений и так далее. За все это, согласно соглашению, ежемесячно Тимошенко должна была платить $65 тыс (за 15 месяцев - $975 тыс.).

В сентябре 2018-го произошла гораздо более интересная история. Малоизвестная американская компания Innovative Technology & Business Consulting во главе с выходцем из Украины, который жил и учился в Днипре - Сергеем Красницким, взяла на работу бывшую журналистку, медиа-лоббиста Наоми Дектер Мансон для пиара украинского политика. Как сказано в документах на сайте Минюста США, ей будут платить 15 тысяч долларов в месяц в течение года. За эти гонорары Дектер должна обеспечить медиа-поддержку украинских реформ в США в интересах Юлии Тимошенко как кандидата в президенты. Также Дектер должна организовывать встречи Тимошенко с аналитическими центрами в Вашингтоне и интервью.

У Innovative Technology & Business Consulting нет сайта, а ее офис находится в Балтиморе. По адресу компании в балтиморском районе Пайксвиль значатся еще три конторы, которые оказывают услуги в других сферах, не связанных с лоббизмом.

Соглашение сроком на год было подписано 17-го сентября 2018-го года. Его общая сумма составляет $180 тыс.

Отдельно стоит обратиться к персоне Сергея Красницкого.

Как пишет theБабель, 46-летний Красницкий является веб-разработчиком, родился в Днипре, где с 1989-го по 1994-й учился в местном государственном техническом университете. Впоследствии он эмигрировал в США.

Между прочим, на сайте Минюста США можно найти соглашение от 6-го июля 2018-го. Красницкий подписал его с The Livingstone Group, которая также должна была консультировать заказчика по вопросам американского политикума, устраивать встречи и общение с политическими кругами в США. Оно рассчитано до 27-го июня 2019-го. Ежемесячно заказчик должен платить $50 тыс. Интересно, что в день подписания представитель компании Боб Ливингстон опубликовал письмо о том, что Тимошенко должна посетить Вашингтон в середине июля, обсудить свои вопросы и связи с США. Это письмо есть на сайте Департамента Юстиции. Более того, в нем отмечается, что Тимошенко якобы готова приехать к Трампу перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным. Напомним, что встреча американского и российского президентов была назначена на 16 июля. У Тимошенко впоследствии все опровергали.

Стоит напомнить и про другие соглашения Юлии Владимировны с лоббистами. Муж Тимошенко, Александр, в 2011 году нанял юридическую фирму Wiley Rein, пытаясь обеспечить поддержку Вашингтона в то время, когда Янукович и Манафорт уничтожали экс-премьера, засадив ее в тюрьму. Отчеты Министерства юстиции показывают, что лоббисты фирмы переписывались и говорили по телефону с бывшим президентом США Биллом Клинтоном и старшими членами Конгресса. Партнером Wiley Rein был член палаты представителей Джим Слеттери. Именно он, по его словам, поговорил с Клинтонами о Тимошенко. Конгрессмен был личным другом Юлии Владимировны с 2004 года, когда работал наблюдателем на выборах в Украине.

Компания Wiley Rein LLP в 2011-2014 годах получила $1,05 млн, в 2014-2016 годах - $990 тыс., а в 2016-2017 годах - $400 тыс. В целом это $2,44 млн. Деньги платились от разных фирм, которые называли дружественными к ЮВТ.

Кроме нее у Тимошенко, по данным СМИ, еще была MKW Group в 2015-2016 годах, которая за свои лоббистские услуги получила $270 тыс., а в 2016-2017 годах - $160 тыс. В целом - $430 тыс.

Также к услугам лоббистов обращался БЮТ - в 2006-м и 2007-м годах. Речь идет о Glover Park Group и TD International, LLC, которым платили по $30 и $50 тыс. в месяц.

Лоббист для "маршала" Таруты и Чалого

Лидер партии "Основа", внефракционный нардеп и олигарх, который "все потерял" из-за войны на Донбассе, Сергей Тарута 7-го июля 2017-го подписал соглашение с лоббистом Bonner, J. Tedrowe.

Стоимость услуг Боннера и срок их предоставления на сайте Минюста США не указаны.

Но есть информация об услугах, которые он будет предоставлять Таруте.

"Между регистрантом (Боннер) и иностранным агентом (Тарута) существует устная договоренность о начале и проведении обсуждений от имени агента с разными членами Конгресса США и лицами из их штабов, а также должностными лицами других соответствующих агентств и ведомств правительства США и некоторыми неправительственными организациями, относительно заинтересованности агента в получении поддержки предлагаемого крупномасштабного плана развития и гуманитарной помощи для Украины, который в некоторых аспектах соотносится с планом Маршалла (Европейский план восстановления)", - говорится в документе.

Также сказано, что у США и Украины могут быть в этом общие интересы. Проще говоря, Тарута продвигает в США идею восстановления Украины, разбитого войной Донбасса, и пытается найти бизнес-партнеров под это, или же попиариться.

Но в этой истории есть интересное совпадение. Кроме Таруты услугами Bonner, J. Tedrowe пользуется и Александр Чалый, который имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины. Договор с последним в Bonner, J. Tedrowe зарегистрирован также 7-го июля 2017-го, как и в ситуации с Тарутой. В регистрационных данных о контракте Чалого и Боннера дипломат значится "советником депутата Сергея Таруты". Услуги, которые будет оказывать американский лоббист, совпадают услугами для Таруты. Тот же "план Маршала".

Стоит напомнить, что с 2003 по 2004 Чалый занимал должность первого заместителя министра иностранных дел. После увольнения он 2 года был вице-президентом консорциума "Индустриальная группа", который управлял активами "Индустриального союза Донбасса" (ИСД) Сергея Таруты. Сейчас Чалый - президент компании "Грант Торнтон" в Украине, которая входит в международное объединение компаний Grant Thornton International.

Кроме этого, по данным СМИ, Чалого называли близким к основателям Международного центра перспективных исследований, где, по данным СБУ, разрабатывали так называемый "план Артеменко". Он предусматривал снятие санкций с России и референдум о передаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет.

В 2014-м Чалый выступал против вступления Украины в НАТО.

Но отдельная история - это сам лоббист. Господин Боннер стал лоббистом 7-го июля 2017-го, в день подписания соглашений с Тарутой и Чалым. Сам же 55-летний Боннер учится на социолога. Он был жителем Симферополя, пока не был вынужден выехать из-за российского вторжения. В настоящее время он работает на границе с Россией, в Белопольском районе Сумской области. Ключевой для внедрения плана называется его этнографическая работа по Украине. Сам план, над которым будет работать лоббист, будет включать применение практик улучшения социологического мышления жителей Востока Украины, а также развертывание военных и гуманитарных усилий со стороны США с кооперацией с украинскими военными, волонтерами и реформаторами с целью изменения общественного мнения на Востоке Украины.

Вообще про свой "план" для Донбасса Тарута начал говорить еще в 2016-м году. Впереди выборы-2019, и для того, чтобы форсировать события, сам план нужно написать. Учитывая образование и деятельность его американского лоббиста, он этим и займется. А для полной красоты Тарута поедет в США, где ему будут устраивать какие-то встречи и конференции, на которых он будет рассказывать о плане. Картинка для украинского зрителя будет замечательная.

Пиарщик Рыбалка

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, "радикал" Сергей Рыбалка очень любит пиар.

На сайте Департамента Юстиции США есть соглашение с Medowood Management, LLC от 7-го октября 2017-го (по 31 декабря 2017-го), согласно которому за выполненную работу, которая включала в себя организацию встреч в США с представителями власти, улучшение имиджа заказчика, Рыбалка должен был заплатить $12 тыс. Кроме этого, Рыбалка через Medowood Management, LLC работал с компанией Potomac International Partners, Inc. Она за $30 тыс. организовывала график встреч с представителями Конгресса и Администрации в течение визита Рыбалки в США в сентябре 2017-го.

И удачно это делала. Украинские СМИ писали, что Рыбалка в США встречался с Конгрессменами, сенаторами и двумя президентами. Было много соответствующих фото.

Очевидно, все делалось для улучшения имиджа в Украине. Поскольку у нас все еще верят в байку про американцев, которые не станут пожимать руку кому попало.

Администрация президента и $600 тыс.

1-го января 2017-го Банковая подписала летнее соглашение с лоббистами из BGR Government Affairs.

Эта компания работала над "разработкой и внедрением комплексной стратегии развития государственных дел и развития бизнеса, поддержкой внешнеполитического курса укрепления американо-украинских отношений и увеличением американских инвестиций в Украину".

АП в соответствии с соглашением платила $50 тыс. в месяц, что в сумме равнялось годовым $600 тыс.

Тогда разгорелся скандал - журналисты поинтересовались у АП, проводился ли тендер на оказание лоббистских услуг. Потому как в клиентах числилась именно Банковая,11 - адрес АП. А ответственным лицом был уже бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив.

Впоследствии в документ были внесены изменения. Заказчиком, кроме Шимкива, там был прописан Национальный совет реформ, который возглавлял Борис Ложкин.

BGR Group - это влиятельная американская компания, которая существует уже 27 лет. Основатель фирмы - Эд Роджерс. Он работал в Белом доме заместителем помощника президента Джорджа Буша-старшего и ассистентом руководителя штаба. А также занимал должность первого заместителя руководителя избирательной кампании Буша-Куэйла на выборах в 1988 году.

Интересы АП продвигали пять лоббистов. Это, конечно же, сам Эд Роджерс, а также соучредитель BGR Group 70-летний Хейли Барбур - американский политик, бывший губернатор штата Миссисипи от Республиканской партии, Уолкер Робертс - руководитель международной практики, Майя Сейден - экс-чиновница Госдепа и Лестер Мансон, который в свое время возглавлял штаб сенатора Марка Кирка.

На то время такая тактика Порошенко была более чем логичной. На американских выборах большинство украинских политиков и министров активно поддерживали демократа Хиллари Клинтон. Порошенко же придерживался нейтралитета. Когда на выборах победил Дональд Трамп, с ним нужно было налаживать сотрудничество. Так называемый "доступ к телу" должны были обеспечить опытные лоббисты. Как показывает сегодняшний день, миссия была выполнена успешно.

Кто еще за что платил

Известный олигарх Виктор Пинчук лоббировал евроинтеграцию и демократизацию Украины через известного лоббиста Дугласа Шоена. Во времена премьерства Арсения Яценюка Кабмин также часто обращался к услугам лоббистов, как и Минфин госпожи Яресько.

В частности, соглашение от 22-го июня 2015-го года с APCO Worldwide Inc до 31-го июля того же года. Ответственным лицом значился премьер Яценюк. За $30 тыс. лоббисты выполняли услуги по предоставлению Яценюку связей с американскими СМИ, коммуникации и содействию позитивным отношениям между Украиной и США.

От 12-го апреля 2016-го года также имеется соглашение на такие же услуги с APCO Worldwide (коммуникации, медиа, улучшение отношений Украины и США), только ответственным лицом была министр финансов Яресько. И стоило это $20 тыс. до 30-го апреля.

Также интересно, что 26-го марта 2014-го правительство через компанию JAI Holdings сотрудничало с Prime Policy Group относительно переписки и переговоров с МВФ, Госдепом, Совбезом и др. Регистрация была еще на Сергея Арбузова, который был и.о. премьера после отставки Азарова, до 27-го февраля 2014-го.

В архивах Департамента Юстиции можно найти сделки с начала 90-х годов - АП, правительственные и другие. Пользовались услугами лоббистов также и такие деятели, как Юрий Иванющенко, в частности, ради получения американской визы и контактов с американскими чиновниками, Владимир Литвин.

Дмитрий Фирташ платил $80 тыс. в месяц Prime Policy Group для юридического сопровождения, которое в том числе включало бы исправление публикаций в СМИ. Учитывая его возможную экстрадицию в США по делу о взяточничестве - вполне логично.

Зачем все это

Ответить на этот вопрос можно просто - доступ к телу. Украинские политики, бизнесмены, чиновники, государственные деятели хотят получить связи или просто добиться собственной цели через контакты с влиятельными людьми из американского истеблишмента. США - оплот демократии и главный глобальный игрок в мире, а также эта страна имеет прямое влияние на нашу. Достучавшись до нужных людей, можно получить необходимую поддержку, как финансовую, так и влиятельную. Для кого-то это является просто возможностью попиариться, продемонстрировав, что он является "рукопожатным" в кругу конгрессменов и сенаторов. А обеспечить "доступ к телу" могут лоббисты. Как и дать совет относительно правильности политического курса той или иной личности.

Скоро выборы-2019. Эти вопросы очень актуальны.