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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

19:23 25.10.2018 |

Политика, Киев

 Ігор Петренко / Depo.ua

Кабинет министров 24 октября утвердил указы президента об отставке четырех глав областных государственных администраций. Киевщину возглавил Александр Терещук, заменив на этом посту Александра Горгана.

Терещук - 54-летний генерал-майор полиции, уроженец Винницкой области. Его называют близким к экс-генпрокурору Виталию Яреме. Который, в свою очередь, близок к президенту.

После окончания Киевской высшей школы милиции Терещук сделал карьеру в МВД. С 2005-го по 2012 год возглавлял управления милиции в Печерском и Голосеевском районах столицы. Во времена президента Януковича транзитом, через кресло начальника Управления борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД, отправился на Волынь - руководить областной милицией (2012-2014 гг.). В Луцке он пережил Революцию Достоинства. По приказу министра отправил луцкий "Беркут" на Майдан. Сразу после побега Виктора Януковича в феврале 2014 года ушел в отставку.

Пребывание на руководящих должностях при прежней власти едва не стоило генерал-майору карьеры. После Майдана, в июле 2014 года, его возвращают из Луцка и назначают начальником Главного управления МВД Украины в Киеве. Позже Терещук рассказывал, что его назначили в то время, когда "милиция боялась на улицу выйти", а криминогенная ситуация в столице была крайне сложной. "Я навел порядок", - заявил генерал.

Через год, в июне 2015-го, Терещука увольняют по закону о люстрации. Об этом на заседании правительства объявляет лично тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк. И Терещука на 2 недели переводят в Нацгвардию. А в июле президент Петр Порошенко подписывает указ, которым, на основании ходатайства комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне, освобождает генерал-майора от люстрации: Терещук попал в один список с высшим военным руководством, освобожденным от люстрации для участия в АТО. Милиционера в АТО не отправили, а восстановили на прежней должности.

Но в декабре того же 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков все же увольняет Терещука вместе с рядом должностных лиц столичного главка, которые не прошли переаттестацию. Аваков мотивировал это решение нежеланием начальника управления реформировать силовую структуру. При этом на своей странице в Фейсбук министр сослался на соответствующее представление незадолго перед этим назначенной начальником Национальной полиции Хатии Деканоидзе, добавив: "Ничего личного... только принципы". Потом Аваков добавил: "Терещук - очень хороший милиционер, но не ориентирован на реформу".

Некоторые журналисты сообщали, что Терещука уволили из-за попыток подорвать реформу полиции, в частности, организацию митингов бывших работников МВД против Деканоидзе.

На пенсию милицейский генерал не пошел и из кадровой обоймы власти не выпал - тут же заявил журналистам, что ждет нового назначения на руководящую должность. СМИ писали, что он может стали главой СБУ, но на самом деле Терещук занял гораздо более скромную должность: с февраля 2016 исполнял обязанности гендиректора госпредприятия "Управление ведомственной военизированной охраны" Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Впрочем, организаторские таланты Терещука привели его на работу в областную власть Одесчины. В апреле 2017-го по результатам конкурса он был назначен первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова. Одесские активисты обещали встретили назначенца уличными акциями протеста. Их оппоненты отмечали, что Терещук - открытый человек и спокойно отвечает на критику, а также является профессиональным стражем порядка. На должности он занимался рутинными вопросами жизни области. Его фамилия как члена "команды губернатора Степанова" до сих пор присутствует на сайте Одесской ОГА.

Очевидно, что теперь умение Александра Терещука, милиционера с более чем 30-летним стажем, наладить контроль над вверенным регионом пригодились в сложной Киевской области. Ведь накануне избирательного 2019 года Банковой крайне важно лишить Киевщину славы "вотчины Юлии Тимошенко". И при этом избежать клинча с областным советом, где "Батькивщина" имеет сильные позиции.

Как сообщают источники Depo.ua, об отставке Горгана и назначении Терещука говорят не один месяц. Однако кандидатура Терещука вызвала возмущение нынешнего так называемого хозяина Киевщины Ярослава Москаленко. Терещук вызвал конфликт между Москаленко и Банковой, из-за чего произошла задержка с увольнением Горгана и назначением его на должность губернатора Киевщины. Но когда вопрос губернаторства Терещука был решен, по данным источников Depo.ua, Москаленко отказался обеспечивать результат Порошенко на будущих выборах.

Кроме того, уже бывшему председателю так и не удалось переломить политическую ситуацию в области, и "Батькивщина" там не стала слабее. Поэтому Банковой в стратегическом столичном регионе крайне понадобился умелый и в меру жесткий управленец.

Кстати, ситуация с этим назначением напоминает аналогичный ход президента - появление еще одного генерала милиции Александра Савченко в кресле губернатора Волыни. В этом регионе позиции БПП тоже шатались - под давлением "УКРОПовской" команды главы облсовета Игоря Палицы, близкого к олигарху Игорю Коломойскому. На спасение отправили служаку Савченко. А вот оправдают ли себя генералы в губернаторских креслах, покажет весна следующего года.
 

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