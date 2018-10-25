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В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек
16:35 25.10.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины завершает работу над разработкой законопроекта, который должен позволить начать комплексную реконструкцию кварталов устаревшего жилого фонда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.
В проекте закона предложено согласие на проведение реконструкции не менее 75% жильцов дома. Сейчас в действующем законе прописано обязательное согласие 100% жителей домов.
Какие дома будут подлежать сносу или замене и реконструкция которых невозможна без отселения, будет определяться на основании проектной документации на реконструкцию, которая прошла соответствующую процедуру обсуждение и утверждение.
Предполагается, что жильцы таких домов должны отселяться, как основной вариант, в стартовые дома в пределах квартала (микрорайона), который реконструируется. Кроме этого, рассматривается возможность временного переселения в маневренный фонд и в другие равноценные жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе, вторичного рынка (по согласию).
Законопроект еще должен одобрить Кабинет министров, а затем - Верховная рада.
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