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НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2018 с 8,9% до 10,1%
15:13 25.10.2018 |
Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
"Национальный банк повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний стремительный рост цен на нефть будут отображаться на потребительской инфляции и в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше от целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее", - говорится в нем.
Указывается, что на конец 2019 года инфляция снизится до 6,3% (ранее прогнозировалось 5,8%).
Она войдет в пределы целевого диапазона в 1-м квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года (прогноз сохранен).
Сообщается, что главным фактором такого замедления инфляции будут жесткие монетарные условия.
Именно такие условия обеспечат баланс между необходимостью снизить инфляцию и привести ее к цели и необходимости поддержать экономический рост.
В то же время жесткость монетарных условий будет усиливаться за счет других факторов.
Ожидается, что банки продолжат увеличивать процентные ставки по депозитам населения в гривне за счет сокращения профицита банковской ликвидности.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.
В то же время НБУ констатирует сохранение высокого инфляционного давления на фоне потребительского спроса.
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