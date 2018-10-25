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Сенцов получил премию Сахарова
13:31 25.10.2018 |
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов получил премию имени Сахарова, которую вручают за значительный вклад в борьбу за права человека.
Об этом в своем микроблоге Twitter написала депутат Европейского парламента, сопредседатель фракции "Зеленые/Европейский свободный альянс" Ребекка Хармс , передают Українськi Новини.
"Лауреат "Премии Сахарова -2018" - Олег Сенцов. Благодарю всех моих коллег в Европейском парламенте за это решение", - написала она.
Позже эту информацию на заседании в четверг официально огласил президент Европарламента Антонио Таяни.
Как сообщали Українськi Новини, Сенцов был включён в шорт-лист финалистов премии 9 октября комитетами по иностранным делам и развитию Европарламента.
Премия предусматривает сертификат и денежное вознаграждение в размере 50 000 евро.
Церемония награждения пройдёт 12 декабря в здании парламента в Страсбурге.
Премия Сахарова за свободу мысли, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, ежегодно присуждается Европейским парламентом.
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