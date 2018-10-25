Единственная причина подорожания доллара на межбанке - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС





Елена Лысенко / UBR.ua

Американскую валюту не остановить, она дорожает все резвее. Если вчера ее безналичный курс поднялся лишь на 3 копейки, то сегодня сразу на 12: 24 октября межбанк закрылся в рамках 28,26-28,28 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Единственная причина подорожания валюты - начавшиеся выплаты Госказначейства по НДС. Они пока не очень большие: за пару дней прошло два платежа - на 198 млн. грн. и на 412 млн. грн. Тем не менее, экспортеры уже понемногу придерживают продажи доллара (в основном продают лишь обязательные к продаже 50% выручки), а импортеры стали активнее закупаться долларом - активнее всего это делают нефтрейдеры, закупающие сейчас бензин и дизель. И всем этим пользуются спекулянты, умеющие зарабатывать на таких настроениях.

«Сегодняшний рост котировок доллара стал отражением усиления спроса и активизации спекулятивной игры «на повышение». Что еще более мотивировало продавцов придерживать продажи сверх обязательных объемов в ожидании более выгодного курса и поступлений возмещений НДС», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В тоже время финансисты постоянно напоминают, что главных выплат по НДС бизнес еще не дождался: Госказначейство ежемесячно возмещает по налогу в среднем по 7-9 млрд. грн., и перечисленные сейчас 610 млн. грн. - это просто мизер. К тому же видна постоянная работа Нацбанка на ресурсном рынке - ему удается сбалансировать гривневую массу, чтобы она не давила на валютный рынок.

Сегодня остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,32 млрд. грн (до 54,2 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 1,37 млрд. грн. (до 23,27 млрд. грн.).

Такой подход позволяет сдерживать подорожание наличного доллара. 24 октября его стоимость в кассах поднялась на 5-10 копеек: минимальная цена на продаже людям достигла 28,17 грн./$ и с ней в основном работали небанковские обменники (из банков только Европромбанк), а средняя - 28,25-28,30 грн./$. В этом диапазоне торговали Приватбанк, Альфа-Банк, Пиреус Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, Кредобанк, Райффайзен Банк Аваль, Правэкс Банк, УкрСиббанк, Банк Пивденный.

Максимальная цена «американца» поднялась на 10 копеек, и достигла 28,40 грн./$.

При этом выкупали валюту у граждан в рамках 27,35-28,23 грн./$.

Финансисты отмечали плавное увеличение спроса на валюту со стороны населения. Но говорили, что оно пока небольшое, и наблюдается, главным образом, в регионах.

Банкиры продолжают ждать крупных выплат по НДС: по 2-4 млрд. грн. за раз, как это было в прошлом месяце. Потому настраиваются на дальнейшее подорожание доллара.

«Думаю, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,26-28,32 грн./$. И если торговля пойдет в сегодняшней манере, то котировки вполне могут выйти на 28,40 грн./$», - считает Юрий Гриненко. И коллеги с ним согласились.

«Теперь, ожидаем тестирования предыдущего максимума в области 28,30-28,40 грн/$», - подчеркнул UBR.ua начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.

Единственный, кто может нарушить планы по повышению курса - это Нацбанк. Если решит завтра повысить размер своей учетной ставки: на 25 октября намечено заседание монетарного комитета, который будет рассматривать этот вопрос.

«Где-то на 60% уверен, что НБУ пойдет на повышение учетки на 0,5% годовых, до 18,5% годовых», - спрогнозировал председатель правления RwS bank Владислав Кравец. А коллеги его поддержали.

«Вероятнее всего, на повестке дня будет два варианта. Сохранение ставки на нынешних 18% годовых или повышение ее 0,5%, и второй вариант кажется наиболее вероятным. Сейчас есть все основания для повышения учетной ставки. Инфляционные, в первую очередь. Только нефть на мировом рынке выросла в цене на 18%», - отметил Юрий Гриненко.

Повышение ставки позволит Нацбанку не только упредить инфляционные процессы, но еще решить проблемы с госдолгом и выровнять курсовые колебания на валютном рынке.

«Если будет расти доходность по депозитным сертификатам Нацбанка и гособлигациям Минфина, то гривна будет активнее направляться в эти инструменты, а не в покупку валюты. На повышении ставки курс межбанка может откатиться к 28,20 грн./$. Спекулятивный спрос на СКВ будет спадать. Попутно власти будут сдерживать нерезидентов от выхода из наших долговых инструментов - чтобы они не сбросили украинские бумаги и не вывели капиталы. С их поддержкой Минфин сможет дотянуть до получения долгожданного кредитного транша от МВФ. Думаю, он поступит в Украину не раньше первого квартала 2019 года», - резюмировал Кравец.