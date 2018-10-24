Вызов на ковер. Почему Трамп не привезет оливок Путину в Париж

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Предварительно согласившись пообщаться с Путиным в Париже, Трамп дал понять, что американская сторона ждет от Кремля встречного предложения по ракетам, ядерному оружию.

Президент США Дональд Трамп все же внял настоятельным просьбам, озвучиваемым Москвой не одну неделю, и в принципе согласен повидаться с российским коллегой Владимиром Путиным в Париже 11 ноября. День, когда мировые лидеры соберутся во французской столице в связи со столетием завершения Первой мировой войны. Радующий кремлевский глаз антураж для столь ограниченного в зарубежных вояжах президента РФ.

Круглая дата - 100-летие завершение Первой мировой, к которой в Европе относятся более трепетно, нежели россияне ко Второй, превративших ее в культ победобесия. Имеет значение и то, что Путин так стремится попасть туда. Желает, так сказать, приобщиться к европейской практике отношения к таким трагическим событиям, когда скорбят и чтят память жертв беспощадной военной машины, а не устраивают пляски на костях. К тому же в эти дни состоится Парижский форум мира, приглашения на который, как сообщил ранее генеральный секретарь форума Марк Реверден, приняли около 60 лидеров из всех уголков планеты. По понятным причинам, президент РФ желает не просто покрутиться перед камерами, но и провести встречи на высшем уровне. В первую очередь с американским коллегой.

А что коллега? А он, комментируя предварительные договоренности, достигнутые между странами во время визита в Москву его советника по нацбезопасности Джона Болтона, заявил следующее: "Я думаю, что, возможно, мы встретимся...Встреча еще не организована. Но вероятно, она состоится".

Пусть еще не стопроцентное согласие американского лидера, оно все же является своего рода авансом российской стороне. Тем более что как и повод для визита Болтона, так и нынешняя картина двусторонних отношений не вызывают восторга в Кремле. Как бы сам Путин не ерничал. А он не удержался, конечно же, от того, чтобы не отпустить колкость в беседе с советником Трампа. В частности, Путин, периодически поглядывая на потолок, как будто вспоминая заготовку, повел полную намеков речь о якобы агрессивной политике США в отношении России. Правда видится еще и немая мольба: "Может уже хватит?".

"На гербе Соединенных Штатов изображен орлан, - говорит российский президент. - С одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны - оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики...С 13 оливками на ветке...Вопрос... Ваш орлан уже все оливки склевал - остались одни стрелы?". На видео заметно, что Путин весьма доволен собой. Его в этот момент детское лицо лучится озорством и ехидством. Ему невтерпеж, но нужно ждать, когда переведут.





Но шутка, как говорится, не зашла. Болтон для начала заверил, что Трампу "будет очень приятно" встретиться с Путиным в Париже. А что до оливок, то советник окатил президента-шутника из холодного душа: "оливковую ветвь, оливки я с собой не привез". Путин выдавил из себя: "Я так и подумал". На эту ремарку опытный переговорщик Болтон решил ответить искренним смехом, чтобы развеять повисшее в воздухе напряжение.





Юмор, в понимании хозяина Кремля, не помог отвлечься от осознания самой сути целей двухдневного визита Болтона в Москву. Белый дом движется по графику, по продуманной схеме и Трамп отправил своего советника озвучить ультиматум касательно Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Хотя не исключено, что Болтон сам вызвался и помогал этот ультиматум облечь в конкретную форму.

Вероятно, что это уже вторая попытка осадить Кремль. Первую Трамп поручил осуществить своему бывшему оппоненту, а ныне вхожему в число доверенных лиц, - сенатору из Кентукки Рэнду Полу. Этот ярый противник антироссийских санкций в Москву летал в начале августа - параллельно с объявлением о введении в два этапа нового пакета ограничительных мер в связи с инцидентом в Солсбери. Пол, судя по всему, провалился либо же не подходил на роль гонца с дурными вестями по личным обстоятельствам. Сенатор к тому же не согласен с решением Трампа выйти из ДРСМД. В общем отправили Болтона - человека с репутацией, наработанной им еще со времен Джорджа Буша-младшего, в качестве постпреда при ООН в том числе. Болтон привез ультиматум с незримо присутствующим на переговорах призраком санкций.

Кстати о них. Первую волну Вашингтон запустил 22 августа, второй, как планируется, стоит ожидать спустя три месяца - в двадцатых числах ноября. Но до этой роковой даты еще почти месяц. И перед Путиным забрезжила возможность избежать введения санкций. Для этого нужно выполнить условия - к примеру, допустить международных специалистов на объекты, где появляются на свет собратья "Новичка". Только теперь в папочку подшили еще и ДРСМД и СНВ-III.

Предварительно согласившись пообщаться с Путиным в Париже, Трамп дал понять, что американская сторона ждет от Кремля встречного предложения по ракетам, ядерному оружию, да и по другим "горячим" для обеих стран вопросам. "Хотите обсудить? Прекрасно! Мы пока попридержим лошадей". Болтон сказал в Москве, что о ракетах в Европе и введении санкций по "делу Скрипалей" пока рано говорить. То есть фактически это вызов на ковер. Трамп хочет, чтобы Путин доложил о проведенной работе над ошибками. Быть тому или нет - хороший вопрос. Поскольку нет гарантий, что встреча в Париже не станет повторением переговоров в Хельсинки. Однако Трамп очевидно явно подготовится лучше к новой встрече. И вполне возможно, что 11 ноября от Путина будут требовать допуска и к местам дислокации нарушающих ДРСМД ракет, да и на производство. Такой вот получается масштабный шмон уставшими от проделок обитателя Кремля.