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Цена на газ для населения не будет повышаться до конца отопительного сезона – Гройсман
12:19 24.10.2018 |
Премьер-министр Владимир Гройсман исключает дальнейшее повышение цены на газ для населения в отопительном сезоне 2018/2019 годов.
Об этом премьер сказал в ходе заседания Кабинета Министров, передают Українськi Новини.
"Ни в этом году, ни в этом отопительном сезоне цена на газ больше не будет повышена", - сказал он.
Также Гройсман выразил уверенность в успешном прохождении отопительного сезона 2018/2019 годов.
"Накоплен достаточный уровень газа в ПХГ. Это означает, что отопительному сезону ничего не угрожает", - отметил он.
Как сообщали Українськi Новини, Президент Петр Порошенко призывает Кабинет Министров увеличить финансирование жилищных субсидий из-за роста на 23% цены на природный газ для населения с ноября.
19 октября Кабинет Министров продлил до 1 ноября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен и установил с 1 ноября цену на газ для населения в 8 550 гривен/тыс. куб. м.
До 1 ноября цена газа для поставок населению и ТКЭ сохранена на уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
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