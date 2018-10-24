Экспортеры смогли немного поднять курс доллара на межбанке 23 октября

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара подрастает на межбанке преддверии крупных выплат по НДС. 23 октября он поднялся на 3 копейки, и остановился на 28,1450-28,16 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении дня финансисты не сильно раскачали котировки.

«Открылись торги на уровне 28,11-28,13 грн./$. После 10 часов котировки подросли к 28,14-28,16 грн./$, а с появлением большего числа банков достигли 28,15-28,17 грн./$. Впрочем, эти уровни долго не продержались. Уже к полудню они вернулись к 28,135-28,1550 грн./$, и еще немного скорректировались вверх под закрытие», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Значительных перекосов в сторону спроса или предложения финансисты не отмечали, говорили о паритете. Несмотря на то, что по НДС прошла небольшая выплата - 198 млн. грн.

«Факторами влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня стали активизация спроса крупных игроков на фоне умеренного предложения продавцов, притормаживающего в ожидании возмещений НДС, и максимальная синхронизация наличного рынка с ценовой динамикой межбанка», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Курс доллара в кассах на продаже людям не изменилась: средний ценовой диапазон находился в рамках 28,15-28,25 грн./$. А выкуп валюты у населения производился в рамках 27,30-28,16 грн./$. Значительного спроса на СКВ финансисты не фиксируют.

В тоже время удешевления валюты в банках не обещают.

«Скорее всего, межбанк завтра будет открываться в рамках 28,15-28,20 грн./$, и вряд ли произойдет удешевление доллара. Он либо останется на текущих уровнях, либо чуть еще поднимется. Особенно активно будет расти, когда компенсации НДС пойдут миллиардами гривен», - считает Юрий Гриненко. А Олег Куринной оставил старый прогноз - 28,10-28,20 грн./$.