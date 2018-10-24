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«Евробляхеров» хотят обязать вносить финансовую гарантию
19:09 23.10.2018 |
Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить финансовую гарантию - денежный залог, который, в случае дальнейшей растаможки, будет засчитан в сумму необходимых платежей.
Если же хозяин в положенный срок официально не оформит авто, то денежный залог ему не вернут. Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя проблему "евроблях".
Стоит отметить, что сума залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти машину в указанный срок, деньги вернут, если же владелец примет решения растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.
Украинцев, которые ввозят в страну автомобили на еврономерах в режиме транзита, хотят обязать вносить финансовую гарантию - денежный залог, который, в случае дальнейшей растаможки, будет засчитан в сумму необходимых платежей.
Если же хозяин в положенный срок официально не оформит авто, то денежный залог ему не вернут. Об этом в эфире ObozTV заявила народный депутат от БПП, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, комментируя проблему "евроблях".
Стоит отметить, что сума залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти машину в указанный срок, деньги вернут, если же владелец примет решения растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.
По ее словам, соответствующие законопроекты "продвигаются, будут рассмотрены ко второму чтению на комитете, а также будут рассматриваться в зале на следующей пленарной неделе".
"Я хочу обратить внимание всех граждан на том, как изложены в законопроекте №8488 изменения в статьи Таможенного кодекса 469 и 381. Мы предусмотрели, что именно является нарушением. Кроме того, перемещение гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможным", - отметила депутат.
Как подчеркнула Южанина, нынешняя ситуация не может долго продолжаться. По ее словам, нынешние нормы относительно ввоза автомобилей и помещение их в режим транзита, - позволяют "получить на основании этого такую льготу, как "условное полное освобождение".
"А потом физическое лицо прервало заявленный при таможенном оформлении транзит и хочет не нести за это ответственности, ссылаясь на неверно примененную к нему статью", - добавила она.
Нардеп считает, что к водителям "евроблях" необходимо применять статью 485 Таможенного кодекса - действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей. Наказание, предусмотренное данной статьей - штраф в размере 300% от неуплаченной суммы платежей.
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