Потребнастроения украинцев в сентябре-2018 улучшились на фоне положительных ожиданий экономического роста

Украинцы в сентябре были оптимистично настроены относительно экономического роста страны в ближайший год - соответствующий индекс вырос на 10 пунктов по сравнению с августовским показателем - до 62,6 (здесь и далее - по шкале от нуля до 200), а в целом потребительские настроения улучшились на 2,3 пункта.

Согласно материалам ежемесячного исследования компании GfK Ukraine, в годовом измерении индекс потребнастроений украинцев врос на 3,6 пункта и составил 62,6.

Исследование также отмечает оптимистичное настроение относительно экономических ожиданий в целом - этот показатель вырос на 3,2 пункта до 64.

Положительную динамику показал также индекс целесообразности крупных покупок, увеличившись на 2,1 пункта - до 71,5 и индекс ожидаемого роста экономики в ближайшие пять лет - на 1,9 пунктов до 71,5, отмечается в исследовании.

В целом индекс текущего состояния увеличился на 0,9 пункта - до 60,5, указывается в материалах исследования.

Как подчеркнули авторы исследования, наиболее пессимистичны в сентябре украинцы были относительно ожидаемых изменений личного материального положения - соответствующий индекс сократился на 2,2 пункта по сравнению с августовским показателем до 57,9.

В то же время ряд показателей остались практически неизменными. Индекс ожидаемой динамики безработицы остался на августовском уровне - 133,9. Показатель инфляционных ожиданий ухудшается третий месяц подряд - в сентябре он вырос на 0,4 пункта до 190,4. Наряду с этим четвертый месяц украинцы высказывают пессимизм относительно курса гривны - индекс девальвационных ожиданий ухудшился на 0,6 пункта до 170,3.

Однако авторы исследования полагают, что это пессимизм относительно инфляции и курсовой нестабильности - эмоциональная краткосрочная реакция на новости о курсе гривны.

"Об этом свидетельствует тот факт, что рост индексов девальвационных и инфляционных ожиданий не привел к ухудшению индекса потребительских настроений в целом", - подытоживают аналитики GfK Ukraine.

Как сообщалось, в августе индекс потребительских настроений снизился к июлю-2018 на 1,5 пункта - до 60,3.

GfK Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.