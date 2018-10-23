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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Какими боеприпасами Украина уже сейчас готова завалить оккупантов

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Каждый более или менее мощный взрыв на складах в условиях текущих боевых действий вызывает вопросы по поводу обеспеченности наших вооруженных сил боеприпасами.

Конечно, за 27 лет хранения количество "советского наследства" уже значительно уменьшилось, однако все еще достаточно для ведения активных боевых действий. Тем не менее, по некоторым позициям уже ощущается недостаток, который за последние годы усиленно заменяется боеприпасами отечественного производства. И эти процессы идут почти незаметно для широкой общественности.

Сразу оговоримся, что стоит оставить за скобками проблемы и реалии развертывания завода или линии для производства патронов - тут вопросов пока больше, чем ответов. Рассмотрим только наиболее востребованные на фронте позиции.

Итак, фактически "первой ласточкой" для нашей боеприпасной промышленности стало развертывание серийного производства снарядов. Тут военные основным предприятием определили киевский ГАКХ "Артем". Для налаживания производства наиболее "ходовых" артиллерийских боеприпасов в Южной Корее была куплена линия по производству снарядов и гильз калибра от 100 до 155 мм, которая была развернута на мощностях Вишневского литейно-кузнечного завода" под Киевом.

Первыми в серийное производство запустили 152-мм снаряды для буксируемого орудия "Гиацинт". Фото и видео их государственных испытаний появились с подачи Турчинова уже в марте 2018 г. Почти одновременно появились реальные фотографии и сообщения о начале производства 100-мм снарядов для противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" (хотя ее ценность как противотанкового средства в условиях современной войны все таки вызывает определенные сомнения).

По словам менеджмента "Артема", следующим шагом станет разворачивание производства 155-мм снарядов двух видов - активно-реактивных 155 HE ER BT и осколочно-фугасных 155 M107. Кстати, судя по всему, именно под эти снаряды военные и проводят отбор образцов гусеничной и колесной самоходных гаубиц.

При этом интересно, что возможности закупленной линии позволяют производить также 122-мм снаряды к таким достаточно распространенным артиллерийским системам как гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Однако проблем с осколочно-фугасными снарядами, по всей видимости, у военных нет и все силы брошены на разработку активно-реактивных снарядов данного калибра.

По остальным позициям тяжелого пехотного вооружения ситуация понемногу выравнивается. В последние пару лет были достаточно серьезные проблемы с обеспечением 30-мм гранатами для автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя". Их решили за счет принятия на вооружение гранатомета УАГ-40 производства "Кузницы на Рыбальском". Причем это было сделано параллельно с разворачиванием совместного с "Импульсом" производства широкой номенклатуры 40-мм гранат (тут и осколочно-фугасная противопехотная, и осколочно-кумулятивная, и дымовая, и даже тренировочная инертная).

Судя по последней выставке "Зброя і безпека-2018" понемногу закрывается и вопрос с гранатометными выстрелами ВОГ-25В. Их производство освоил тот же тандем производителей, которые работают в рамках "Укроборонрома".

Из довольно проблемных мест, которые отмечаются многими военными наблюдателями, в плане обеспечения боеприпасами является нехватка выстрелов к самому распространенному в пехоте ручному противотанковому гранатомету - РПГ-7. Все настолько плохо, что последние пару лет мы вынуждены покупать гранаты на сотни тысяч долларов в Болгарии.

Однако, по всей видимости, и тут "дело сдвинулось с мертвой точки" - на уже упоминавшейся выставке в Киеве представители ГАКХ "Артем" впервые заявили о том, что уже подготовлены опытные образцы и готовится проведение заводских испытаний кумулятивного выстрела ПГ-7СМ. Предварительно дальность стрельбы выстрела будет составлять 500 м, а бронепробитие - 400 мм. Конечно, говорить о скором принятии на вооружении пока не приходится, но, как показывает практика, при наличии необходимых финансовых ресурсов процесс может пойти гораздо быстрее.

Как это было, например, с неуправляемыми реактивными снарядами РС-80, выпуск которых был налажен на том же "Артеме". Причем сразу в двух вариантах - с кумулятивно-осколочной боевой частью и осколочной. Причем подчеркивается, что ракеты выпускаются исключительно из украинских комплектующих. Единственным иностранным компонентом остается шашка двигателя, которая импортируется из Европы, но и ее в ближайшее время планируют заменить отечественной.

И еще одна мини-сенсация, которая прошла практически незамеченной на выставке - это заявления конструкторов "Южмаша" о том, что они уже ведут работы по созданию модернизированного варианта 122-мм снаряда для РСЗО "Град". Хотя на складах еще хватает советского запаса, однако дальнейшее развитие реактивных систем как класса возможно только за счет использования снарядов с увеличенной дальностью поражения целей. Как видится, для инженеров, которые разработали межконтинентальную "Сатану" или сейчас "пилят" "Гром-2" это не будет особой проблемой. Все будет упираться только в возможности производства военной химии.

И в заключении стоит отметить те виды боеприпасов, производство которых было освоено еще до 2014 г. Речь идет прежде всего о 30-мм патронах к пушкам БМП-2, 23-мм к зенитным установкам ЗУ-23-2 и ЗСУ-23-4 "Шилка". Нет проблем с танковыми снарядами калибра 125 мм. В последние годы также налажена как пересборка минометных мин калибра как 82 мм, так и 120 мм, так и производство 60 мм.

То есть проанализировав только открытые данные, можно говорить о том, что реальные проблемы вооруженных сил с боеприпасами понемногу закрываются силами отечественной военной промышленности. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но процесс идет достаточно активно, особенно на фоне того, что практически ничего не делалось в этом направлении предыдущие 25 лет независимости.
 

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