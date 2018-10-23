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Активное подорожание доллара на прошлой неделе оборвалось в понедельник, 22 октября
23:52 22.10.2018 |
Курс доллара на межбанке просел на 3 копейки, и остановился к вечеру в рамках 28,10-28,13 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
И это не самое низкое значение за торги. В течение дня безналичные расценки проседали до 28,07-28,08 грн./$, и лишь к вечеру произошла коррекция вверх. Во-первых, импортеры активизировали валютные закупки под завершение торгов (утром они слабо закупали СКВ), во-вторых, - Нацбанк слишком разошелся в своих приобретениях доллара через Matching. Регулятор дважды появлялся на торгах: сначала пополнял свои резервы по 28,09 грн./$, а затем по 28,07 грн./$.
«На курсовые тренды сегодняшнего дня повлияла низкая активность покупателей на старте рабочей недели, спровоцировавшая ситуативный перевес предложения над спросом и утреннее проседание котировок, которое было частично нивелировано регулятором, вышедшим на торги с выкупом излишка предложения в объеме до $20 млн», - объяснил ситуацию на торгах директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
На наличном рынке минимальный курс доллара на продаже людям снизилась на 3 копейки - до 28,08 грн./$. Ее ставили Банк инвестиций и сбережений и небанковские финучреждения. А средний ценовой коридор не изменился - 28,15-28,25 грн./$: Universal Bank, Укргазбанк, Кредобанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Креди Агриколь Банк. Также как и максимальный ценник, который остался на 28,30 грн./$. С ним сегодня работал Ощадбанк, Правэкс-банк, Мисто банк и др. При этом выкупали доллар у людей в рамках 27,30-28,10 грн./$.
Дальнейшего удешевления валюты финансисты не прогнозируют. «Рынок может остаться возле текущих уровней пока на счета бизнеса не начнут заходить крупные суммы возмещений по НДС. Пока Госказначейство перечислило совсем немного - 198 млн. грн. еще 19 октября», - считает Юрий Гриненко.
Олег Куринной ждет завтра торгов в рамках 28,10-28,20 грн./$. А со среды-четверга котировки начнут тестировать и более высокие позиции.
«На днях ожидаем восходящего движения курса с первой целью 28,20 грн/$, и, если сопротивление на уровне 28,20 грн/$ не устоит, то появятся новые цели в районе 28,30-28,40 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
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