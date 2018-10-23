Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину

Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95» / EnKorr

Беларусь прекращает реэкспорт российских нефтепродуктов, позволявший республике существенно пополнять бюджет. Остановка поставок российского СУГ транзитом через Беларусь вместе с появлением новых прямых экспортеров из РФ переформатирует украинский рынок автогаза. Среди плюсов - вероятное снижение закупочных цен, среди минусов - укрепление зависимости от РФ и снижение прогнозируемости рынка.

После ограничения российских поставок СУГ в Украину в июне 2017 г., недостающий нашей стране ресурс нашел обходной путь через Беларусь. Тогда эта схема, несмотря на свою дороговизну, оказалась наиболее доступной из возможных вариантов восполнения выпавших объемов. Разговоры о ее скором прекращении начались в том же июне 2017 г., но дальше дело не шло. На межгосударственном уровне россияне давно пытаются умерить дотации младшим сябрам, но возникновение обходного пути СУГ не вызывало претензий, поскольку до августа 2018 г. этот продукт даже не облагался пошлинами. Намного больнее воспринимался реэкспорт российского мазута, которого белорусы только за 7 месяцев 2018 г. отправили в Европу 1,4 млн т, осадив солидные объемы экспортных пошлин в собственном бюджете.

Тучи над белорусскими потоками российских нефтепродуктов стали сгущаться в начале этого лета. Правки в межправительственное соглашение между РФ и РБ были внесены почти через полгода: экспорт нефтепродуктов в Беларусь решили прекратить в октябре. Согласно документу, исключение составят объемы, направляемые на реальную переработку. Как и предполагалось, СУГов в нем нет.

По итогу 9 месяцев 2018 г. транзитом через Витебск и Могилев в Украину пришло около 160 тыс. т ресурса или 16% от общего потребления в стране. В принципе, пересыхание такого источника могло бы пошатать и без того стрессонеустойчивый украинский рынок, однако россияне перед перекрытием одного канала приоткрыли другой - собственный вентиль.

Знакомые лица

В конце сентября 2018 г. стало известно о том, что наравне с «Роснефтью» зеленый свет от Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) на поставку в Украину сжиженного газа получили «Лукойл» и «Газэнергосеть» (ГЭС). Это известные и хорошо зарекомендовавшие себя поставщики. Их контрагентами в Украине являются «Укрэнерджи», «СП Ойл Трейд» и «Перспектива Трейд Групп».

Объем поставок, прописанный в новых заключениях, превышает потребности, которые Украина закрывала посредством белорусского транзита. Таким образом, россияне снова сыграли доступными инструментами в собственных интересах, оставив белорусов не у дел.

Табл. Ключевые параметры подтвержденных положительных заключений ФСТЕК в 2018 г.

Производитель Потребитель в Украине Объем по заключению ФСТЭК «Лукойл» «Укрэнерджи» 10 тыс. т/мес. «Газэнергосеть Брянск» «Укрэнерджи» 45,65 тыс. т «Газэнергосеть Брянск» Укрэнерджи 90 тыс. т до 31 июля 2019 г. СП Ойл Трейд «Газэнергосеть Брянск» и «Газэнергосеть Белгород». Перспектива Трейд групп 10 тыс. т/мес.

Ранее «Укрэнерджи» уже получила разрешение ФСТЭК на железнодорожные поставки российского ДТ: их объем в августе превысил 20 тыс. т. Сейчас предприятие числится в заключениях ФСТЭК как по «Лукойлу», так и по ГЭС и может стать одним из крупнейших поставщиков СУГ в Украину.

Однако наполеоновских планов пока в компании нет. «Первые 10 тыс. т «Лукойла» на октябрь мы продали без какого-либо труда. Более того, мы его даже никому не предлагали - люди сами звонили и забирали газ», - говорит источник в «Укрэнерджи».

В компании, разумеется, не раскрывают покупателей, однако, по данным Reuters, большая часть ресурса уже стоит в планах отгрузки «Пермнефтеоргсинтеза».

Табл. Украинские станции-получатели СУГ производства «Лукойл-ПНОС» на октябрь 2018 г.

Станция прибытия Оператор станции Объем, тыс. т Привольное Трансконтиненталь, WOG, Параллель 2,01 Васильков I Трансконтиненталь 1,37 Терновое Надежда 1,14 Основа Овис 0,52 Спартак Солар Газ 0,38 Лелековка н/и 0,15 Мелитополь Параллель 0,07 Всего 5,65

По инсайдерской информации, какого-либо обязательства выбирать даже «лукойловские» 10 тыс. у компании нет. «По ГЭС мы пока не контрактовались. На сегодняшний день еще не можем сказать, какие объемы из этого источника мы будем забирать», - говорит собеседник.

В приоритете «Укрэнерджи» продажа по формульным контрактам в гривне на границе. «Планов выхода на внутренний рынок у нас нет, и они вряд ли появятся», - отметил представитель трейдера.

На момент подготовки материала источник в «СП Ойл Трейд» не смог огласить планы по поставке СУГ из РФ. Между тем, по информации enkorr, 12 октября с ГНС в Брянске в адрес «СП Ойл Трейд» выехали первые груженые машины.

Туманная «Перспектива»

Тайной окутана история с компанией «Перспектива трейд групп» - первым замеченным обладателем заветного заключения ФСТЭК. Разрешение оформлено компанией «Кванта» (г. Москва). Для участников как российского, так и украинского рынка СУГ название предприятия незнакомо. Более знакомое название получателя, прописанного в заключении службы. Согласно данным российского издания «Коммерсантъ», компания с названием «Перспектива трейд групп» была одной из трех, которые в апреле 2017 г. представлены российским экспортерам СУГ в Минэнерго РФ как безальтернативные получатели прямых поставок российского газа в Украине. Источники enkorr, присутствовавших на совещании участников российского рынка, подтверждают, что речь шла о трех компаниях - «Перспектива трейд групп», «Ойл Трейдинг Групп» и «Нефтепродукт Трейдинг». Их представлял Анатолий Мыгаль, доверенное лицо Сергея Курченко. Напомним, именно на ООО «Нефтепродукт Трейдинг» в октябре 2016 г. «возбудилась» Служба безопасности Украины, позднее вовлекшая в противостояние крупнейших украинских трейдеров СУГ.

Российские трейдеры отмечают, что представленные в Минэнерго структуры действительно получили заключение ФСТЭК и активно предлагали услуги по отправке СУГ в Украину, однако работать с ними никто не рискнул.

В «Кванте» категорически опровергают какую-либо связь с предприятиями Курченко.

В день получения заключения ФСТЭК с Белгорода на Макаровскую ГНС (ст. Спартак) выехал первый груз. По состоянию на 15 октября из анонсированных 105 т до Макарова доехало 66, и пока никаких проблем с ним не возникло. Связаться с «Перспективой» enkorr не удалось.

Впрочем, кроме известных обладателей положительных заключений ФСТЭК явно есть или вскоре появятся и другие. Во-первых, enkorr стало известно, что есть квота на поставку до 5 тыс. т/мес. «лукойловского» бутана на «Карпатнефтехим». Впрочем, копией самого заключения в отличие от остальных упомянутых компаний, редакция не располагает.

Во-вторых, на фоне новостей о новых квотах, многочисленные трейдеры ринулись в ФСТЭК испытывать удачу. Чем закончатся эти попытки, станет ясно в ближайшее время.

Поторгуемся?

Рокировка поставщиков обещает повлиять на цену СУГ. Предложения выпавших из рынка белорусских перевалок традиционно были одними из самых дорогих. Их ресурс закупался на спотовом рынке в РФ, где цены все лето били исторические рекорды. В итоге, на украинско-белорусской границе оказывалась преимущественно с премией к украинской котировке Argus.

На сегодня известно, что «Лукойл» и «ГЭС», как и «Тенгизшевройл», будут грузить в Украину по «флэту» котировки Argus DAF Украина. По крайней мере, пока.

«Эта котировка, может, и не самый лучший индикатив, но другого пока никто не придумал», - разводит руками источник в одной из компаний-отправителей.

Какой максимальный объем СУГ смогут поставить новые источники в пиковый период, пока неясно, однако сам факт их появления заставит существующих поставщиков несколько пересмотреть ценники.

В первую очередь это ударит по «премиальным» белорусам. На фоне кризиса августа 2017 г. премии по некоторым TERM-контрактам «Белоруснефти» на 2018 г. улетели за $30/т к daf Brest и выше. То есть с транспортными издержками на украинской границе это уже +$50. Те же надбавки белорусы ждали и в этом году, но рынок не пошел на это. С появлением дополнительного российского ресурса, белорусам, похоже, останется мечтать хотя бы о небольшом плюсе. На очередной тендер многие украинские трейдеры подались с минусом. Ну, а счастливчиков, успевших приобрести небольшой объем «термов» по +$17/т, остается лишь поздравить.

Похоже, можно поставить крест и на планах казахов побольше заработать на Украине. За год желание обрезать «флэтовые» контракты до минимума в пользу спотовых продаж в разогретый рынок с 20-30-долларовой премией было замечено за «Тенгизшевройлом» дважды. Теперь же успех такого маневра сведен к минимуму.

Очевидно, будет снижение премий и по «термам» Proton Energy. Новости о новых источниках поставки пришлись как раз на период контрактования швейцарского трейдера с «Роснефтью» на 2019 г., и с каким предложением в итоге выйдет компания к украинским клиентам - главная интрига.

Как известно, на текущий контрактный год (ноябрь 2017-октябрь 2018) Proton Energy продал «термы» по +$22 к котировке Argus daf Brest propane-butane mix. Трейдеры из пула «термовиков» оценивают условия работы в 2018 г. как нормальные. «Безусловно, в феврале-марте, когда daf Brest был высоким, контракт был очень болезненным, но в разгар сезона ситуация кардинально изменилась - украинский индекс стал на $35 выше - и картина выровнялась», - говорит держатель контракта Proton.

Источник в самом Proton Energy отмечает, что на 2019 г. ситуация ни по ценам, ни по объемам до конца еще не ясна. «Переговоры продолжаются. Прогнозировать динамику котировок на 2019 г. мы не беремся, поэтому будем отталкиваться от ретроспективы. В любом случае, предложение будет интересным», - говорит представитель трейдинговой компании.

По его словам, увеличение спотовых поставок по украинской котировке придаст ей ликвидности, однако переходить на ценообразование от daf Ukraine компания не планирует.

Операторы полагают, что в сложившейся ситуации спред между daf Brest и daf Ukraine может сократиться. В зависимости от масштабов этого сужения премия в «термах» Proton Energy составит около $10-15/т. «Сегодня это очень дорого, а по итогу вполне может быть выгодно», - рассуждает директор киевской компании.

Однако есть нюансы. Во-первых, неясно сохранится ли «флэтовое» ценообразование на ресурс «Лукойла» и «ГЭС» в долгосрочной перспективе. Скорее всего, в жаркие месяцы премия все-таки появится. А во-вторых, динамика индикаторов, к которым остается привязанным украинский рынок, далеко не всегда отличается четкой логикой, и это может спутать карты и поставщикам, и покупателями.

«Длинная» стабильность

Еще один очевидный эффект от перемен в схеме снабжения - усугубление зависимости от РФ. Прямой канал поставок российского СУГ всегда будет самым доступным по сравнению с другими. Удорожание логистики из-за ограничений ФСТЭК в 2017 г. открыло поставки в Украину с нетрадиционных направлений. Нынешнее переформатирование рынка за счет увеличения на нем такого ненавистного, но приятного по цене ресурса, отбросит диверсификацию снабжения украинского рынка на три-четыре года назад. На практике это значит, что морские поставки могут сократиться. «Смещение центра тяжести поставок на восточную границу немного подстегнет цены в западном регионе и это, вероятно, позволит сохраниться эпизодическому автомобильному импорту из Польши и Литвы», - говорит Сергей Ермаков из Gt Group.

Немало будет зависеть от результатов продаж TERM-контрактов ТШО и Proton. Рост поставок по «термам» ожидаемо повысил прогнозируемость и стабильность рынка в 2018 г. «Когда на рынке более 50% ресурса подтверждено заранее, работа становится более прогнозируемой и понятной. Я не думаю, что мы бы смогли пройти так ровно кризис, разразившийся летом в РФ, на спотовом снабжении», - говорит руководитель «Оптимус LPG» Назар Дякив.

Появление нового источника позволит трейдерам попробовать выторговать более интересные условия. В свою очередь, поставщики, осознавая неизбежность летней напряженности, а также глядя на повышение привлекательности моря, вряд ли дадут бросовую цену на год вперед. Чем закончатся торги в новых условиях, станет понятно не позднее середины ноября.