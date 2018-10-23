Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину

15:37 22.10.2018 |

Нефть и безнин

 Артем Куюн, аналитик «Консалтинговой группы А-95» / EnKorr

Беларусь прекращает реэкспорт российских нефтепродуктов, позволявший республике существенно пополнять бюджет. Остановка поставок российского СУГ транзитом через Беларусь вместе с появлением новых прямых экспортеров из РФ переформатирует украинский рынок автогаза. Среди плюсов - вероятное снижение закупочных цен, среди минусов - укрепление зависимости от РФ и снижение прогнозируемости рынка.

После ограничения российских поставок СУГ в Украину в июне 2017 г., недостающий нашей стране ресурс нашел обходной путь через Беларусь. Тогда эта схема, несмотря на свою дороговизну, оказалась наиболее доступной из возможных вариантов восполнения выпавших объемов. Разговоры о ее скором прекращении начались в том же июне 2017 г., но дальше дело не шло. На межгосударственном уровне россияне давно пытаются умерить дотации младшим сябрам, но возникновение обходного пути СУГ не вызывало претензий, поскольку до августа 2018 г. этот продукт даже не облагался пошлинами. Намного больнее воспринимался реэкспорт российского мазута, которого белорусы только за 7 месяцев 2018 г. отправили в Европу 1,4 млн т, осадив солидные объемы экспортных пошлин в собственном бюджете.

Тучи над белорусскими потоками российских нефтепродуктов стали сгущаться в начале этого лета. Правки в межправительственное соглашение между РФ и РБ были внесены почти через полгода: экспорт нефтепродуктов в Беларусь решили прекратить в октябре. Согласно документу, исключение составят объемы, направляемые на реальную переработку. Как и предполагалось, СУГов в нем нет.

По итогу 9 месяцев 2018 г. транзитом через Витебск и Могилев в Украину пришло около 160 тыс. т ресурса или 16% от общего потребления в стране. В принципе, пересыхание такого источника могло бы пошатать и без того стрессонеустойчивый украинский рынок, однако россияне перед перекрытием одного канала приоткрыли другой - собственный вентиль.

Знакомые лица

В конце сентября 2018 г. стало известно о том, что наравне с «Роснефтью» зеленый свет от Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю (ФСТЭК) на поставку в Украину сжиженного газа получили «Лукойл» и «Газэнергосеть» (ГЭС). Это известные и хорошо зарекомендовавшие себя поставщики. Их контрагентами в Украине являются «Укрэнерджи», «СП Ойл Трейд» и «Перспектива Трейд Групп».

Объем поставок, прописанный в новых заключениях, превышает потребности, которые Украина закрывала посредством белорусского транзита. Таким образом, россияне снова сыграли доступными инструментами в собственных интересах, оставив белорусов не у дел.

Табл. Ключевые параметры подтвержденных положительных заключений ФСТЕК в 2018 г.

Производитель

Потребитель в Украине

Объем по заключению ФСТЭК

«Лукойл»

«Укрэнерджи»

10 тыс. т/мес.

«Газэнергосеть Брянск»

«Укрэнерджи»

45,65 тыс. т

«Газэнергосеть Брянск»

Укрэнерджи

90 тыс. т до 31 июля 2019 г.

СП Ойл Трейд

«Газэнергосеть Брянск» и «Газэнергосеть Белгород».

Перспектива Трейд групп

10 тыс. т/мес.

Ранее «Укрэнерджи» уже получила разрешение ФСТЭК на железнодорожные поставки российского ДТ: их объем в августе превысил 20 тыс. т. Сейчас предприятие числится в заключениях ФСТЭК как по «Лукойлу», так и по ГЭС и может стать одним из крупнейших поставщиков СУГ в Украину.

Однако наполеоновских планов пока в компании нет. «Первые 10 тыс. т «Лукойла» на октябрь мы продали без какого-либо труда. Более того, мы его даже никому не предлагали - люди сами звонили и забирали газ», - говорит источник в «Укрэнерджи».

В компании, разумеется, не раскрывают покупателей, однако, по данным Reuters, большая часть ресурса уже стоит в планах отгрузки «Пермнефтеоргсинтеза».

Табл. Украинские станции-получатели СУГ производства «Лукойл-ПНОС» на октябрь 2018 г.

Станция прибытия

Оператор станции

Объем, тыс. т

Привольное

Трансконтиненталь, WOG, Параллель

2,01

Васильков I

Трансконтиненталь

1,37

Терновое

Надежда

1,14

Основа

Овис

0,52

Спартак

Солар Газ

0,38

Лелековка

н/и

0,15

Мелитополь

Параллель

0,07

Всего

5,65

По инсайдерской информации, какого-либо обязательства выбирать даже «лукойловские» 10 тыс. у компании нет. «По ГЭС мы пока не контрактовались. На сегодняшний день еще не можем сказать, какие объемы из этого источника мы будем забирать», - говорит собеседник.

В приоритете «Укрэнерджи» продажа по формульным контрактам в гривне на границе. «Планов выхода на внутренний рынок у нас нет, и они вряд ли появятся», - отметил представитель трейдера.

На момент подготовки материала источник в «СП Ойл Трейд» не смог огласить планы по поставке СУГ из РФ. Между тем, по информации enkorr, 12 октября с ГНС в Брянске в адрес «СП Ойл Трейд» выехали первые груженые машины.

Туманная «Перспектива»

Тайной окутана история с компанией «Перспектива трейд групп» - первым замеченным обладателем заветного заключения ФСТЭК. Разрешение оформлено компанией «Кванта» (г. Москва). Для участников как российского, так и украинского рынка СУГ название предприятия незнакомо. Более знакомое название получателя, прописанного в заключении службы. Согласно данным российского издания «Коммерсантъ», компания с названием «Перспектива трейд групп» была одной из трех, которые в апреле 2017 г. представлены российским экспортерам СУГ в Минэнерго РФ как безальтернативные получатели прямых поставок российского газа в Украине. Источники enkorr, присутствовавших на совещании участников российского рынка, подтверждают, что речь шла о трех компаниях - «Перспектива трейд групп», «Ойл Трейдинг Групп» и «Нефтепродукт Трейдинг». Их представлял Анатолий Мыгаль, доверенное лицо Сергея Курченко. Напомним, именно на ООО «Нефтепродукт Трейдинг» в октябре 2016 г. «возбудилась» Служба безопасности Украины, позднее вовлекшая в противостояние крупнейших украинских трейдеров СУГ.

Российские трейдеры отмечают, что представленные в Минэнерго структуры действительно получили заключение ФСТЭК и активно предлагали услуги по отправке СУГ в Украину, однако работать с ними никто не рискнул.

В «Кванте» категорически опровергают какую-либо связь с предприятиями Курченко.

В день получения заключения ФСТЭК с Белгорода на Макаровскую ГНС (ст. Спартак) выехал первый груз. По состоянию на 15 октября из анонсированных 105 т до Макарова доехало 66, и пока никаких проблем с ним не возникло. Связаться с «Перспективой» enkorr не удалось.

Впрочем, кроме известных обладателей положительных заключений ФСТЭК явно есть или вскоре появятся и другие. Во-первых, enkorr стало известно, что есть квота на поставку до 5 тыс. т/мес. «лукойловского» бутана на «Карпатнефтехим». Впрочем, копией самого заключения в отличие от остальных упомянутых компаний, редакция не располагает.

Во-вторых, на фоне новостей о новых квотах, многочисленные трейдеры ринулись в ФСТЭК испытывать удачу. Чем закончатся эти попытки, станет ясно в ближайшее время.

Поторгуемся?

Рокировка поставщиков обещает повлиять на цену СУГ. Предложения выпавших из рынка белорусских перевалок традиционно были одними из самых дорогих. Их ресурс закупался на спотовом рынке в РФ, где цены все лето били исторические рекорды. В итоге, на украинско-белорусской границе оказывалась преимущественно с премией к украинской котировке Argus.

На сегодня известно, что «Лукойл» и «ГЭС», как и «Тенгизшевройл», будут грузить в Украину по «флэту» котировки Argus DAF Украина. По крайней мере, пока.

«Эта котировка, может, и не самый лучший индикатив, но другого пока никто не придумал», - разводит руками источник в одной из компаний-отправителей.

Какой максимальный объем СУГ смогут поставить новые источники в пиковый период, пока неясно, однако сам факт их появления заставит существующих поставщиков несколько пересмотреть ценники.

В первую очередь это ударит по «премиальным» белорусам. На фоне кризиса августа 2017 г. премии по некоторым TERM-контрактам «Белоруснефти» на 2018 г. улетели за $30/т к daf Brest и выше. То есть с транспортными издержками на украинской границе это уже +$50. Те же надбавки белорусы ждали и в этом году, но рынок не пошел на это. С появлением дополнительного российского ресурса, белорусам, похоже, останется мечтать хотя бы о небольшом плюсе. На очередной тендер многие украинские трейдеры подались с минусом. Ну, а счастливчиков, успевших приобрести небольшой объем «термов» по +$17/т, остается лишь поздравить.

Похоже, можно поставить крест и на планах казахов побольше заработать на Украине. За год желание обрезать «флэтовые» контракты до минимума в пользу спотовых продаж в разогретый рынок с 20-30-долларовой премией было замечено за «Тенгизшевройлом» дважды. Теперь же успех такого маневра сведен к минимуму.

Очевидно, будет снижение премий и по «термам» Proton Energy. Новости о новых источниках поставки пришлись как раз на период контрактования швейцарского трейдера с «Роснефтью» на 2019 г., и с каким предложением в итоге выйдет компания к украинским клиентам - главная интрига.

Как известно, на текущий контрактный год (ноябрь 2017-октябрь 2018) Proton Energy продал «термы» по +$22 к котировке Argus daf Brest propane-butane mix. Трейдеры из пула «термовиков» оценивают условия работы в 2018 г. как нормальные. «Безусловно, в феврале-марте, когда daf Brest был высоким, контракт был очень болезненным, но в разгар сезона ситуация кардинально изменилась - украинский индекс стал на $35 выше - и картина выровнялась», - говорит держатель контракта Proton.

Источник в самом Proton Energy отмечает, что на 2019 г. ситуация ни по ценам, ни по объемам до конца еще не ясна. «Переговоры продолжаются. Прогнозировать динамику котировок на 2019 г. мы не беремся, поэтому будем отталкиваться от ретроспективы. В любом случае, предложение будет интересным», - говорит представитель трейдинговой компании.

По его словам, увеличение спотовых поставок по украинской котировке придаст ей ликвидности, однако переходить на ценообразование от daf Ukraine компания не планирует.

Операторы полагают, что в сложившейся ситуации спред между daf Brest и daf Ukraine может сократиться. В зависимости от масштабов этого сужения премия в «термах» Proton Energy составит около $10-15/т. «Сегодня это очень дорого, а по итогу вполне может быть выгодно», - рассуждает директор киевской компании.

Однако есть нюансы. Во-первых, неясно сохранится ли «флэтовое» ценообразование на ресурс «Лукойла» и «ГЭС» в долгосрочной перспективе. Скорее всего, в жаркие месяцы премия все-таки появится. А во-вторых, динамика индикаторов, к которым остается привязанным украинский рынок, далеко не всегда отличается четкой логикой, и это может спутать карты и поставщикам, и покупателями.

«Длинная» стабильность

Еще один очевидный эффект от перемен в схеме снабжения - усугубление зависимости от РФ. Прямой канал поставок российского СУГ всегда будет самым доступным по сравнению с другими. Удорожание логистики из-за ограничений ФСТЭК в 2017 г. открыло поставки в Украину с нетрадиционных направлений. Нынешнее переформатирование рынка за счет увеличения на нем такого ненавистного, но приятного по цене ресурса, отбросит диверсификацию снабжения украинского рынка на три-четыре года назад. На практике это значит, что морские поставки могут сократиться. «Смещение центра тяжести поставок на восточную границу немного подстегнет цены в западном регионе и это, вероятно, позволит сохраниться эпизодическому автомобильному импорту из Польши и Литвы», - говорит Сергей Ермаков из Gt Group.

Немало будет зависеть от результатов продаж TERM-контрактов ТШО и Proton. Рост поставок по «термам» ожидаемо повысил прогнозируемость и стабильность рынка в 2018 г. «Когда на рынке более 50% ресурса подтверждено заранее, работа становится более прогнозируемой и понятной. Я не думаю, что мы бы смогли пройти так ровно кризис, разразившийся летом в РФ, на спотовом снабжении», - говорит руководитель «Оптимус LPG» Назар Дякив.

Появление нового источника позволит трейдерам попробовать выторговать более интересные условия. В свою очередь, поставщики, осознавая неизбежность летней напряженности, а также глядя на повышение привлекательности моря, вряд ли дадут бросовую цену на год вперед. Чем закончатся торги в новых условиях, станет понятно не позднее середины ноября.
 

ПО РУБРИКАМ

22.10 Активное подорожание доллара на прошлой неделе оборвалось в понедельник, 22 октября

22.10 Индекс ПФТС 22 октября возобновил восходящую динамику

22.10 Депозитные ставки для физлиц 22.10.18

22.10 Доллар США растет 22 октября, евро и фунт находятся под давлением политических новостей

22.10 S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019

22.10 Индексы АТР 22 октября закрылись в основном ростом на фоне позитивных сигналов из Китая

22.10 Украина планирует 10-летние евробонды в долларах, начнет встречи с инвесторами 23 октября

22.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.10.18

22.10 Почему Masterсard оставила Visa в Украине далеко позади

22.10 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 10,14 коп. до 28,0833 грн

22.10 Курсы валют по карточным операциям на 22.10.18

22.10 Остатки средств на корсчетах банков 22.10.18

22.10 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.10.18

22.10 19 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 3 000 млн гривен

22.10 НБУ продал 19 октября банкам депозитные сертификаты на 12 623 млн гривен

• дальше…

22.10 Аслунд: после разблокирования программы МВФ Украина может получить $8 млрд

22.10 Транспортные предприятия Украины за 9 месяцев незначительно сократили перевозку грузов - Госстат

22.10 Argus Media запустило оценку стоимости украинского газа

22.10 В январе-сентябре объем назначенных субсидий на оплату жилкомуслуг уменьшился на 76,6% до 782,5 млн гривен

22.10 S&P прогнозирует получение Украиной от МВФ $3 млрд и девальвацию гривны до 30,3 UAH/USD в 2019

22.10 Увеличение зависимости от России уменьшит перспективу диверсификации поставок СУГ в Украину

22.10 Цены на нефть умеренно поднимаются 22 октября, Brent торгуется у $79,9 за баррель

22.10 S&P ухудшил прогноз роста ВВП Украины с 3,1% до 3,0%, инфляции - с 8,9% до 10,3% в 2018

22.10 Розничные цены на сжиженный газ в период 19-22 октября выросли в среднем по стране на 8 коп - до 16,17 грн

22.10 Возмещение НДС по итогам прошедшей недели составило 613 млн грн - ГКСУ

• дальше…

22.10 Шанс на смену власти в Польше: почему результаты местных выборов оказались сенсационными

22.10 Почему парламент Армении отклонил поправки в Избирательный кодекс

22.10 Путин поручил правительству России ввести санкции против физ- и юрлиц Украины

22.10 8 факторов, влияющих на будущее мировой экономики

22.10 Действия Минтранса РФ могут лишить работы российских авиаперевозчиков

22.10 Убийство Хашогги: станет ли Саудовская Аравия страной-изгоем?

22.10 США намерены добиться отключения Ирана от SWIFT

22.10 Демократы лидируют в опросе перед промежуточными выборами в США

22.10 На People’s Vote March в Лондоне вышли, по данным организаторов, более полумиллиона человек

22.10 Moody's понизило кредитный рейтинг Италии

22.10 Парламент Македонии проголосовал за новое название страны

22.10 Медведев в одиночестве, или Как в Брюсселе прошел саммит АСЕМ

22.10 США предъявили россиянке обвинения во вмешательстве в выборы

22.10 Трамп заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

19.10 Швейцарское правило банковской тайны подверглось ограничениям

• дальше…

22.10 «Укрзализныця» показала новый экспресс Киев-Борисполь

19.10 Мостовой переход, который соединит парк «Владимирская горка» с Аркой дружбы народов, сделают из бетона и стекла

18.10 Стоимость жилья на вторичном рынке Киева в сентябре почти не изменилась

18.10 США разрешили своим авиакомпаниям возобновить полеты в три города Украины

18.10 Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю

18.10 В Украине хотят упростить и перевести в онлайн регистрацию места жительства

17.10 Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности

12.10 «Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

10.10 Шулявский мост снесут в ноябре

09.10 Киесовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы

09.10 «Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

09.10 С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств

08.10 В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс

04.10 Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

• дальше…

22.10 Как Ляшко и Тимошенко будут делить «тарифный геноцид»

22.10 Игра титулов. Зачем Филарет именовал себя Лаврским Священноархимандритом

22.10 Зачем Службу внешней разведки переселяют в село под Киевом

22.10 Как ФСБ удалось приставить к Пушилину своего смотрящего

19.10 Федерация импотентов. Почему в Украине так и не появились сильные профсоюзы

19.10 Atlantic Council VS Валдай: Как Волкер стал спарринг-партнером Путина

19.10 Украина Садового. Уже не колония США и без крепостного права

18.10 Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви

18.10 Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю

18.10 Назар ХОЛОДНИЦЬКИЙ: Антикорупційний суд — не панацея

18.10 Суд разрешил Генпрокуратуре изъять в АП результаты спецпроверки Сытника как кандидата на должность директора НАБУ

17.10 Напечатать триллион гривень и подорвать экономику. Что на самом деле требуют профсоюзы

17.10 Засудить Варфоломея. Кирилл развивает в Турции гибридное православие

17.10 Украинская сторона ТКГ исключает направление миротворческой миссии ООН на Донбасс до выборов Президента и Рады

17.10 НАБУ призывает Раду не создавать реестр судебных экспертиз

• дальше…

22.10 Uber готовится запустить сервис доставки еды дронами к 2021 году

22.10 Стало известно имя первого гибрида Lamborghini

22.10 Samsung Galaxy S10 сможет распознавать отпечатки пальцев в любой точке экрана

22.10 Samsung показала экран без «брови» для флагманского Galaxy S10

22.10 Илон Маск пообещал запустить первую ветку Hyperloop уже в декабре

19.10 Наушники Google Pixel Buds больше не являются единственным устройством с поддержкой перевода речи в реальном времени

19.10 Lenovo K5s: недорогой смартфон с четырьмя камерами

19.10 Инвесторы увидели слишком много рисков для «Яндекса» в случае покупки его доли Сбербанком

19.10 Uber начал предоставлять в аренду грузовые автомобили

19.10 E Ink разработала технологию беспроводного питания дисплеев на «электронных чернилах»

18.10 Samsung представила свой первый компьютер с Windows 10 и однокристальной системой Snapdragon 850

18.10 Ветка Hyperloop через весь штат Миссури получила положительное технико-экономическое обоснование

18.10 Дешевый смартфон Lenovo K5 Pro получил 6 ГБ ОЗУ, качественные камеры, стереодинамики и емкий аккумулятор

18.10 Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%

18.10 Компания Volkswagen представила прототип светотехники будущего

• дальше…

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно