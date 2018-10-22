Зачем Службу внешней разведки переселяют в село под Киевом

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне продолжающей гибридной войны на Донбассе продолжается медленное, но верное усиление одной весьма важной составляющей - украинского разведывательного сообщества.

Сюда с полной ответственностью можно отнести прежде всего Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) и Службу внешней разведки Украины (СВР).

Ввиду общей понятной закрытости этих структур кое-какая информация все-таки проникает в открытые источники. Что позволяет судить о некоторых тенденциях. Тем более, что есть и вполне официальные данные.

Месяцем ранее - в начале сентября - был открыт и новый Центр разведки ГУР МО в Киеве. Причем на его открытии присутствовал сам президент.

А 19 октября практически все СМИ сообщили "проходную" новость о том, что "секретарь СНБО Турчинов заложил символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, а также осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки".

А на деле это достаточно важная новость, которая свидетельствует о том, что процесс реформирования разведывательных органов идет быстрыми темпами. Таким образом, получили подтверждения до сегодня неофициальных данных о том, что фактически СВР переезжает в с. Белгородка Киево-Святошинского района Киевской области.

Стоит сказать, что идея с переездом и строительством нового современного комплекса для военной разведки совсем не новая. Еще до аннексии Крыма такой проект был фактически разработан (причем на том же самом месте). Но его реализации тогда помешали два фактора - сметная стоимость, которая вместе со специальным оборудованием, средствами связи и коммуникациями составила $2 миллиарда. На тот момент (да в принципе и сейчас) это довольно значительная сумма.

И второй важный фактор - наличие на тот момент огромного числа российской резидентуры в силовых ведомствах и органах управления на всех уровнях. Ведь очевидно, что наличие такого комплекса позволяет более эффективно противостоять лишь одному противнику - с Севера.

Сейчас необходимость такого цельного и современного комплекса не вызывает ни у кого сомнений. Кроме того, есть сведения, что большую часть средств на такой весьма недешевый проект выделяет наш стратегический союзник - США.

Не так давно кое-какие детали нашего плотного сотрудничества в разведывательной сфере сообщил в одной из своих публикаций выходящий во Франции бюллетень "Intelligence online". Согласно этим данным, при активной помощи Агентства национальной безопасности США Служба внешней разведки ведет работы по модернизации станции радиоперехвата "Комб" под Одессой за счет установки современного западного оборудования.

По всей видимости, это один из самых засекреченных комплексов в стране, который расположен у села Аккаржа в Овидиопольском районе Одесской области. Его несколько "тарелок" и огромная фазированная антенная решетка хорошо видны с трассы Одесса - Белгород-Днестровский.

По некоторым отрывочным данным можно сделать вывод, что "Комб" - это то, что называлось в СССР "объект "Овидиополь-2". По полуофициальным данным, этот комплекс входил в систему 16-го управления КГБ СССР, отвечавшего за электронную разведку и радиоперехват, и предназначался для перехвата спутниковых сигналов.

Опять-таки, по данным французов, как ГУР так и СВР сейчас покупают довольно большие партии разведывательного оборудования у ведущих западных компаний. Так, американская компания Keysight получила крупный контракт на поставку дешифраторов сигналов. В числе других поставщиков называют компании Cisco, HP и Dell.

При этом закупки происходят как за счет собственных средств - так, в январе 2018 г. Верховная рада утвердила рост бюджета СВР на 40%, сколько выделено на 2019 г. доподлинно неизвестно, но на фоне общего роста военных расходов можно говорить, что бюджет увеличен. Так и за счет американской помощи, в которой " поддержка разведки украинской армии и сил национальной безопасности" идет отдельной графой на финансирование.

Разведывательная составляющая в ближайшее время может быть усилена также за счет введения в строй среднего разведывательного судна. Разговоры о работах на киевском судостроительном предприятии "Кузня на Рыбальском" по переоборудованию корпуса одного из средних морозильных траулера проекта 502ЕМ велись уже давно, но в кулуарах выставки "Зброя и безпека-2018" уже прямо говорилось о том, что он войдет в строй военно-морских сил Украины уже до конца текущего года.

Водоизмещение в 1200 тонн при длине корабля в 55 м позволяет разместить достаточно большое количество разнообразной разведывательной аппаратуры, номенклатура которой естественно доподлинно неизвестна.

Таким образом, можно говорить о том, что за последние несколько лет, несмотря на продолжающиеся боевые действия и необходимость поддерживать довольно большую группировку на линии соприкосновения на Донбассе, государство находит средства для развития стратегически важных кластеров обороны - и прежде всего разведывательного. Ведь уже вполне очевидно, что даже в случае окончания оккупации части Донецкой и Луганской областей и Крыма, наша страна на долгие годы останется форпостом НАТО на восточных границах блока.