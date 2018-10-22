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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как ФСБ удалось приставить к Пушилину своего смотрящего

07:47 22.10.2018 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Полномочное расчленение "главы ДНР"

Затянувшаяся интрига с вопросом, как разделят между собой влияние на российскую оккупационную администрацию в ОРДО путинский помощник Сурков и конкурирующая с ним ФСБ, завершилась на уходящей неделе весьма неожиданно, но достаточно тихо и мирно. Тем более что после громкой ликвидации тамошнего главаря, сурковца Захарченко и занятия его места еще одним сурковцем Пушилиным, пока в статусе врио, но с обязательным его "избранием народом" 11 ноября, сроки явно поджимали. И вот некий компромисс между "кремлевскими башнями" найден - путем расчленения полномочий "главы ДНР", львиная доля которых теперь переходит к реанимированной должности "руководителя Совмина республики".

Дело в том, что Захарченко до своего фатального посещения донецкого ресторана "Сепар" 31 августа 2018 г. был таким себе местным фюрером, одновременно верховодя как "администрацией главы ДНР", так и "правительством", то есть был и "президентом", и "премьером" в одном лице. Теперь же, вернувшись из вояжа в Москву на поклон к собственному шефу Суркову, Пушилин вдруг 18 октября заявил: "Я склоняюсь к тому, что нам необходим премьер-министр". И уже вечером того же дня подписал "указ" о назначении и. о. "главы Совмина ДНР" бывшего и. о. "вице-премьера" Ананченко, который де-факто будет управлять всем "народным хозяйством республики", пока ее главарь будет торговать своим бородатым лицом на пропагандистских каналах.

Причем Ананченко до своего сентябрьского "назначения" ответственным за "блок правительства по анализу и стратегическому развитию" был советником руководителя всемирно известной южноосетинской корпорации "Внешторгсервис" Пашкова. Чье ОАО, как известно, "внешне управляет" всеми крупными заводами, шахтами и прочими активами, удачно отжатыми в ОРДЛО у Ахметова, Нусенкиса и других толсотсумов помельче. Понятно, что доподлинно неизвестны конкретные советы Ананченко гражданину России Пашкову, в прошлом офицеру-подводнику Тихоокеанского флота, мэру Братска Иркутской области и некогда первому вице-губернатор этой же области.

Однако вряд ли не будет присутствовать "обратная связь" с "премьером ДНР" у человека, который всем в собственной жизни обязан своему иркутскому земляку, главе российской государственной мегакорпорации "Ростех" и генерал-полковнику ФСБ Чемезову. Тому самому, кто в 1980-х работал с Путиным в ГДР по линии КГБ и даже жил с ним в одном подъезде, а теперь является соседом в элитном "дачном кооперативе" в подмосковном Акулинино другого генерал-полковника ФСБ Беседы, выступающего, вот совпадение, лубянским куратором всех ОРДЛО. Иными словами Ананченко на самом деле приставлен к Пушилину в качестве смотрящего от всесильного "чекистского кооператива", имеющего свои виды, как выжать из оккупированного Донбасса последние соки.

Коммунисты "республики" не сдаются

Тем временем в рамках своей "предвыборной" кампании врио "главы ДНР" решил облагодетельствовать всех местных бюджетников, пообещав им в ноябре поднять зарплаты аж на 10%. То есть к их 3-4 тыс. рублей (1,2-1,6 тыс. грн.) добавиться целых 300-400 руб. - небывалое счастье. При этом, на фоне подорожания того же хлеба в 2,5 раза выглядит сея радость весьма сомнительной. Поэтому неудивительно, что к протестам по поводу продолжающегося ухудшения уровня жизни в ОРДО пытается взывать тамошняя "оппозиция", отодвинутая Пушилиным уже не просто на маргинес, а в своеобразное подполье с хорошей перспективой вообще оказаться "на подвале", сколь бы "протестующие" не любили Путина, Россию, "республику" и прочие атрибуты радикального ватничества.

Пока же "оппозиционеры-республиканцы", представленные, прежде всего, тамошними коммунистами, не сдаются и продолжают активничать, правда, преимущественно в виртуальной плоскости. Например, на прошлой неделе в соцсетях и даже на приклеенных кое-где в Донецке листовках появился текст такого содержания: "Забастовка, а не выборы! Мы воевали не за такую республику. Нам известно, сколько вы отправляете олигархам и грабите сами! Требуем минимум 25 тыс. руб. в месяц!". Параллельно распространяются призывы начать именно в день псевдовыборов 11 ноября на каждом еще работающем предприятии в ОРДО хотя бы частичную "итальянскую" забастовку. "Нас больше, у нас есть оружие, у нас есть опыт захвата власти, но у нас нет солидарности", - резюмируют авторы коммунистического воззвания.

Впрочем, в условиях работы как часы репрессивной машины оккупантов вряд ли стоит рассчитывать на попытки реальных обструкций даже в отдельных цехах, не говоря уже о настоящем саботаже рабочими отгрузки своей продукции - на месте тут же окажутся вооруженные отряды "МВД" и "МГБ". Зато можно ожидать показательные "предвыборные" аресты коммунистов, тем более что первая подобная тренировка недавно произошла на съезде "компартии ДНР" в Донецке. Напомним, 29 сентября после подрыва взрывчатки на данном собрании было ранено нескольких, включая и планируемого коммунистами своим кандидатом в "главы ДНР" Хакимзянова. Тогда же сгорели его подписные листы, без которых "ЦИК" легко не допустил того к "выборам".

Будни оккупированного Луганска

У врио главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО чекиста Пасечника "оппозиция" отсутствует в принципе даже в виртуале. Сам он в своих "предвыборных" вояжах привычно режет всевозможные ленточки, жарит яичницу на подготовленных "пусках газа" и по-другому всячески развлекается в чисто совковом стиле "крепкого хозяйственника". Но это, так сказать, в параллельном мире телепропаганды, а в реальности бытие луганчан и жителей окрестностей весьма печальное, о чем они делятся в разговорах на кухнях и, в крайнем случае, в соцсетях.

Так, одним из действительно прогремевших на весь оккупированный Луганск случаев стало дерзкое ограбление 17 октября в спальном районе города на квартале Солнечный местного жителя. Как только он вышел с сумкой из своего подъезда во двор, по нему была открыта стрельба, после чего жертву нападения госпитализировали в больницу с огнестрельными ранениями живота и ноги, зато преступники благополучно прихватили сумку, в которой была сумасшедшая для ОРЛО сумма в 500 тыс. руб. (208 тыс. грн.). Впрочем, они недолго радовались добыче, так как их быстро поймали, и ими оказались шестеро и все как один "отставные ополченцы", включая гражданина России из Костромы.

Зато пострадавшему действительно стоит радоваться, потому что его оперативно вывезла в больницу "скорая". Ведь, как жалуются в последнее время луганчане, приезда врачей скорой помощи можно дожидаться часами, и причина не в каких-то там пробках, которых нет в Луганске в природе все последние годы. Просто местная оккупационная администрация с недавних пор сильно урезала зарплату медперсоналу, увольнения стали повальными, а некоторые "скорые" вообще стоят без дела - на них банально некому ездить.
 

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