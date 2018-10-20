Участие НБУ в торгах на межбанке с точечными продажами валюты притормозило растущий тренд

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютная неделя закончилась подорожанием доллара. 19 октября его курс на межбанке поднялся на 6 копеек, и зафиксировался перед выходными в рамках 28,14-28,16 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении торгов «американец» пытался взять новую высоту - выходил на 28,1950 грн./$, однако к вечеру откатился.

На межбанк с продажами доллара вовремя вышел Нацбанк, и что очень важно - не пожадничал. Продал, по разным оценкам, порядка $30 млн. по 28,18-28,19 грн./$. Это серьезно поддержало рынок.

«Участие Нацбанка в торгах с точечными продажами валюты в режиме Matching притормозило растущий тренд и спекулятивную игру «на повышение». Что в итоге привело к неустойчивому равновесию спроса и предложения, и к курсовой стабилизации», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Без вливаний НБУ, курс точно бы ушел на 28,25-28,30 грн./$. Казначеи отмечали повышенный спрос на доллар на протяжении всех торгов, и давали ему два объяснения. Первое - закрытие покупок валютных облигаций внутреннего госзайма, которых Минфин вчера разместил на рекордную сумму под платежи по госдолгу - на $241 млн. Второе - крупные закупки импортерами газа и нефтепродуктов, под которые требовались немалые суммы доллара.

Если вчера на подорожание доллара играли еще и экспортеры, которые вовсю придерживали выручку, создавая дополнительный валютный дефицит. То сегодня их в этом не упрекали: говорят, что выручку активно конвертировали как аграрии, так и металлурги.

Наличный рынок сегодня очень быстро реагировал на курсовое движение межбанка. Минимальная стоимость «американца» на продаже людям поднялась на 7 копеек - до 28,11 грн./$, ее ставили финансовые компании. А у банков самый дешевый доллар отдавали по 28,12 грн./$ (Аккордбанк).

При этом средний курс валюты поднялася на 5 копеек - до 28,15-28,25 грн./$. В ней работало большинство структур: Проминвестбанк, Ощадбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Альфа-Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Правэкс Банк, УкрСиббанк. При этом максимальный ценник на продаже не изменился - 28,30 грн./$ (банк «Грант», Банк Пивденный, Мисто Банк, А-Банк).

Выкупали валюту у людей при этом в очень широком диапазоне 27,25-28,10 грн./$.

«Население никак не отреагировало на события межбанка и небольшое движение наличных курсов. Никто не кинулся скупать доллар, как это обычно бывает. На наличном рынке очень спокойно», - заверил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Удешевления доллара в ближайшее время никто не ждет. Курс сначала немного потопчется на месте, а затем пойдет наверх.

«Скорее всего, в понедельник, межбанк будет стартовать рамках 28,10-28,15 грн./$, и вряд ли будет серьезно расти. Покупатели не любят с пятницы резервировать гривну под покупки в начале новой недели, потому большого спроса на доллар мы не увидим. Потому безналичный доллар может остаться около уровней открытия», - считает Юрий Гриненко.

Заметное подорожание «американца» может начаться где-то со среды, когда финансисты ждут первых платежей от Госказначейства в рамках возмещений по НДС. А на пиках этих выплат, доллар будет выходить на максимум своей цены.

Олег Куринной рассчитывает, что межбанк на будущей неделе будет торговаться в рамках 28,10-28,20 грн./$, хотя его коллеги настраиваются и на более высокие ценники.

«Если пойдут миллиардные платежи по НДС и регулятор не будет подпитывать межбанк долларом, то безналичные котировки могут выйти и на 28,30 грн./$», - допустил Владислав Кравец.