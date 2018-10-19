Финансовые новости
- |
- 19.10.18
- |
- 19:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Цена на газ для населения вырастет на 23,5% с 1 ноября, - Гройсман
17:13 19.10.2018 |
С 1 ноября цена на природный газ для населения вырастет на 23,5%.
Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе внеочередного заседания Кабинета Министров, передают Українськi Новини.
"Мы начинали переговоры с того, чтобы повысить цены на 60% от действующих. Но в следствие наших переговоров и компромисса мы нашли другой подход. И цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%", - сказал он.
При этом Гройсман отметил, что домохозяйства, которые нуждаются в поддержке, получат ее в виде субсидий.
Как сообщали Українськi Новини, в конце мая Кабмин продлил спецобязательства "Нефтегаза" по поставке газа населению и ТКЭ без изменения цены до августа, в конце августа спецобязательства были продлены до сентября, а в конце сентября - до октября.
Цена газа для поставок населению и ТКЭ сохранялись уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Цена на газ для населения вырастет на 23,5% с 1 ноября, - Гройсман
|СЕТАМ провел первые электронные земельные торги
|Atlantic Council VS Валдай: Как Волкер стал спарринг-партнером Путина
|Украина Садового. Уже не колония США и без крепостного права
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Импортеры и инвесторы в валютные ОВГЗ взвинтили курс доллара на межбанке
|Бюджет-2019: Сколько денег и на что их выделят
|Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви
|Рада одобрила проект госбюджета-2019 в 1-м чтении
|Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю
|Рада намерена ввести среднесрочное бюджетное планирование
Это интересно
|Check Point: уровень скрытого майнинга на устройствах Apple вырос на 400%
|Компания Volkswagen представила прототип светотехники будущего
|Киберполиция разоблачила преступную группу, торговавшую личными данными украинцев
|Смартфоны на Android подорожают для европейцев - Google хочет брать деньги за установку своих сервисов
|EBay подала в суд на Amazon
|Раскрыт BMW X7 — гигантский семиместный кроссовер
|Смартфон Lenovo K9: экран 5,7 дюйма, две сдвоенные камеры и SoC MediaTek Helio P22 при цене $123