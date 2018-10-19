Цена на газ для населения вырастет на 23,5% с 1 ноября, - Гройсман

С 1 ноября цена на природный газ для населения вырастет на 23,5%.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сообщил в ходе внеочередного заседания Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"Мы начинали переговоры с того, чтобы повысить цены на 60% от действующих. Но в следствие наших переговоров и компромисса мы нашли другой подход. И цены с 1 ноября вырастут только на 23,5%", - сказал он.

При этом Гройсман отметил, что домохозяйства, которые нуждаются в поддержке, получат ее в виде субсидий.

Как сообщали Українськi Новини, в конце мая Кабмин продлил спецобязательства "Нефтегаза" по поставке газа населению и ТКЭ без изменения цены до августа, в конце августа спецобязательства были продлены до сентября, а в конце сентября - до октября.

Цена газа для поставок населению и ТКЭ сохранялись уровне 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.