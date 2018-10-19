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СЕТАМ провел первые электронные земельные торги
17:06 19.10.2018 |
Государственное предприятие "Система электронных торгов арестованным имуществом" (СЕТАМ) провело первые электронные земельные торги.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, передают Українськi Новини.
"18 октября состоялись первые в Украине электронные земельные торги. Аукцион прошел на платформе OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины, с которым Госслужба геодезии заключила соответствующий договор о сотрудничестве", - сказано в нем.
Согласно сообщению, к продаже были предложены права аренды на 10 участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 210 га: по 2 участка в Кировоградской, Львовской, Одесской, Сумской и Черниговской областях.
Торги состоялись по 9 лотам.
В среднем стартовый размер годовой арендной платы по выставленным на электронные торги земельных участках составил 8,3% от нормативной денежной оценки.
По результатам аукциона была достигнута средняя годовая арендная плата в размере 34,3% от оценки, что более чем в 4 раза больше стартовой.
Сообщается, что в целом в местные бюджеты по результатам первых электронных земельных торгов ежегодно будет поступать более 630 тыс. гривен.
Как сообщали Українськi Новини, 21 июня 2017 года Кабинет Министров ввел пилотный проект по внедрению электронных земельных торгов с 1 октября 2017 года по 20 июня 2018 года.
Позже проект был продлен до 15 апреля 2019 года.
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