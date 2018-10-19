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Atlantic Council VS Валдай: Как Волкер стал спарринг-партнером Путина
15:50 19.10.2018 |
Спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины - единственный, кто постоянно ведет прямую дискуссию с президентом РФ.
Аналитический центр Atlantic Council в Вашингтоне и дискуссионный клуб "Валдай" в Сочи в четверг, 18 октября, стали своеобразными площадками для спарринга спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера с одной стороны, и президента России Путина - с другой. Дискуссия фактически велась через Атлантику. Но ее участники, еще не зная, о чем говорит визави, нападали и парировали. Для этого словесного поединка, в принципе, и необязательно знать, какие именно тезисы звучат. Все уже давно и сотни раз говорено, а тенденции в двустороннем диалоге не меняются. Важно, прежде всего, закрепление позиции по тем или иным вопросам, а также тональность, а в случае Путина еще и поведение.
Вкратце приведем и оценим ключевые тезисы.
Путин
Российский лидер не поразил оригинальностью. Для затравки, традиционно не приводя каких-либо доказательств, обвинил Киев в запугивании населения Донбасса, в том числе посредством терактов и убийств главарей фейковых республик, имея в виду Александра Захарченко. Естественно, прозвучал и наскучивший, вероятно, даже российскому потребителю шаблон о невыполнении Украиной минских соглашений. И, мол, даже не собирается этого делать, посетовал Путин. От этой точки президент РФ плавно подвел свое выступление к констатации - Москва искренне верит, что после предстоящих украинских выборов к власти придет кто-нибудь из обоймы договороспособных. Читай из числа политиков, виляющих хвостом, едва заслышавших слова "Путин", "Россия", "Кремль" или "русский мир".
А дальше...Ну, дальше Остапа, как говорится, понесло. Путин с видом умудренного опытом ментора принялся разглагольствовать об особенностях международной политики, в частности о противостоянии с Соединенными Штатами и Европой. Прямо к ним он не обращался. Но, собственно, это и не требуется. В арсенале же России, исходя из его выступления, как и прежде остается лишь ядерная дубинка. Которую первым Кремль использовать, вроде, не станет, но без сожалений примет участие в конце света. Здесь лучше просто привести цитату: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют". Занавес.
Заявления Путина нельзя сказать, чтобы не вписывались в нынешнюю риторику Кремля, но при просмотре видео его выступления в Сочи не покидало ощущение, что хозяин Кремля был, если так можно выразиться, развязнее обычного и агрессивнее. И порой он глотал слова и фразы, что наталкивает на мысль о куда более "земных" причинах босяцкого просторечия, встречаемого публикой восторженным блеянием.
Волкер
На другой стороне земного шара удар держал спецпредставитель Госдепартамента. Причем не только держал, но и наносил. Без бородатых анекдотов и обещаний того, что "все сдохнут", но предельно развернуто и, в то же время, в жесткой форме.
Пока Путин сыпал обвинениями в убийстве Захарченко и невыполнении "Минска", Волкер напомнил аудитории в Atlantic Council о 10 тысячах жертв агрессии Кремля, о 1,5 млн беженцев и переселенцах. При этом раскритиковал за размытость формулировки "подконтрольные" и "неподконтрольные Украине территории". Дипломат подчеркнул, что пора бы уже не ходить вокруг да около, а внести ясность: "территории, подконтрольные Украине" и, соответственно, "территории, подконтрольные России". По той простой причине, что боевиками в ОРДЛО на всех уровнях кукловодят "российские генералы, российские офицеры", а Кремль отвечает за политику оккупированных территорий.
Курт Волкер также признал, что каши с Москвой, по крайней мере пока, не сваришь. Шансы, говорит он, изменить позицию Кремля сейчас ниже, чем даже год назад. Однако попал в точку, когда выразил надежду, что диалог возобновиться после выборов в Украине. То же самое, по сути, сказал и Путин.
Сидеть же сложа руки в ожидании момента, когда Кремль соизволит вести переговоры, Вашингтон не собирается. Напротив, по словам Волкера, санкционное давление на Россию продолжит усиливаться. Новые ограничительные меры будут вводиться ежемесячно, или раз в два месяца, пояснил дипломат. Вторая важная посвященная санкциям составляющая выступления - это то, что спецпредставитель Госдепа подчеркнул непосредственное участие и поддержку администрацией Дональда Трампа, и лично президентом США, принуждения таким образом Кремля к проведению переговоров за одним столом. Трамп - не такой как Обама, потому что жестче в отношении России.
Однако ретранслятором этой жесткой политики Трампа поручено быть именно Курту Волкеру. Несмотря на недвусмысленность и агрессивность высказываний Путина на "Валдае", именно выступление Волкера, проходившее параллельно, и является ответом российскому президенту. Никто кроме него из Госдепартамента не отреагировал. Да и в целом, ни госсекретарь Майк Помпео, ни даже Трамп, в принципе, подобных месседжей не озвучивают. Это его зона деятельности, призвание или задача - отвечать зуботычинами на поток агрессивного сознания из Кремля. Что, впрочем, очень даже неплохо - у Вашингтона есть спикеры, готовые ответить РФ на понятном ей языке, но без перегиба. Вспомнить хотя бы, как постпред США при НАТО Кей Бейли-Хатчинсон без обиняков заявила, что Штаты готовы уничтожать тайно разрабатываемые Россией крылатые ракеты. В Москве аж поперхнулись от такой "наглости". Так и в случае с Волкером. Снисходительное отношение Москвы к американскому дипломату куда-то улетучилось. Осталась лишь неприкрытая ненависть, нашедшая отображение в разгоне информпространстве, включая ведомство Лаврова, позиции о том, что Волкер якобы разрушает "минские соглашения".
Так что у спецпредставителя очень вредная работа. К тому же он вдобавок трудится как бы на две ставки, потому что спецпредставитель Госдепартамента по делам Украины также является еще и спецпредставителем ведомства по делам России.
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