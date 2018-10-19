Импортеры и инвесторы в валютные ОВГЗ взвинтили курс доллара на межбанке

Елена Лысенко / UBR.ua

Украинский бизнес не смог долго наблюдать за падением курса доллара. 18 октября компании вышли с крупными покупками СКВ и взвинтили его курс на межбанке: за одни торги он подскочил на 16 копеек, и остановился на 28,09-28,10 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Компании в основном рассчитались с госбюджетом по текущим налоговым платежам, и делали валютные покупки на оставшиеся средства - это первая причина подорожания доллара.

«Сегодняшний разворот тренда в сторону повышения курса доллара продиктован растущим спросом импортеров, завершающих бюджетные расчеты и стремящиеся купить валюту по лучшему курсу. Спрос в конечном итоге перевесил предложение, сократившееся в ожидании приближения календарного периода возмещений НДС», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как только за валютой потянулись крупные импортеры (в первую очередь нефтетрейдеры), к ним очень быстро присоединились и банкиры. Они сегодня тоже активно скупали «американца» - под пополнение своих валютных позиций. Этот запас нужен как для проведения текущих операций (денежные переводы, валютообмен и пр.), так и для спекуляций в будущем. Это второй девальвационный фактор. Закупленный сегодня по 28,05-28,10 грн./$ доллар через неделю надеются продавать по 28,20-28,30 грн./$.

Третий - не мене важный момент касается госдолга. Часть купленной сегодня валюты может уйти на оплату долларовых внутренних гособлигаций, которые разместил Минфин на внеочередном аукционе. Чиновники продали бумаг на $241,8 млн., и у покупателей есть сутки на их оплату.

Если бы не быстрая реакция экспортеров на изменение настроений межбанка, то скупщики валюты могли бы пополнять запасы СКВ дешевле: начиналась межбанковская торгов 18 октября в рамках 27,92-27,96 грн/$, и потом постепенно двигались вверх - к 28,0150-28,03 грн/$ и выше. Резкое подорожание доллара произошло после того, как стало ясно, что экспортеры придержат часть выручки. По разным оценкам, продавцы сократили продажи «американца» на 10-15%. Крупных гривневых объемов Нацбанк не вымывал, так что у корпораций хватало нацвалюты на текущую деятельность.

Остатки банков на корсчетах в НБУ сегодня уменьшились лишь на 1,2 млрд. грн (до 53,5 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через депозитные сертификаты, вырос на 1,7 млрд. грн. (до 26,1 млрд. грн.).

Наличный рынок на удивление спокойно отреагировал на курсовые перипетии межбанка - не пропорционально. Минимальная стоимость доллара на продаже людям в кассах поднялась лишь на 4 копейки - до 28,03 грн./$. Ее ставил Вернум Банк.

Средний диапазон прибавил 5 копеек, и достиг 28,10-28,20 грн./$. В нем продавали Кредобанк, Пиреус Банк, Ощадбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Правэкс-Банк, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк. Максимальный ценник не изменился - 28,30 грн./$ (Мисто Банк, А-Банк).

При этом выкупали валюту у людей в рамках 27,40-28,10 грн./$.

«Один день роста межбанковского курса не спровоцировал ажиотажа на наличном рынке. Резкого роста валютных покупок не наблюдается. Наличный спрос может подрастать, если подорожание доллара станет устойчивым трендом, и, если на руках прибавится гривни», - отметил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Подорожание доллара - новый тренд. Банкиры не верят в курсовой откат, и ждут дальнейшего роста валютного курса. «Скорее всего, завтра межбанк будет стартовать в рамках 28,08-28,14 грн./$, и может еще чуть приподняться. Не думаю, что котировки резко зашагают к 28,20 грн./$, которые рынок обсуждал ранее, но пару копеек доллар прибавить может. В курсовой откат сейчас не верится», - отметил Юрий Гриненко.

В тоже время финансисты не исключают и фиксацию межбанка у текущих значений.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 28,00-28,10 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.