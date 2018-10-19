Бюджет-2019: Сколько денег и на что их выделят

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла выводы и предложения законопроекта "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

На безопасность и оборону выделят 209,7 млрд

Правительство выполнило требования СНБО относительно финансирования расходов на безопасность и оборону не менее 5% ВВП.

На следующий год на этот сектор в целом заложен ресурс в сумме 209,7 млрд. грн., который по общему фонду на 31,7 млрд. грн. превышает расходы этого года. В частности, увеличиваются расходы на повышение обороноспособности и защиту украинской границы. Финансирование из общего фонда на инженерно-техническое обустройство границы должно удвоиться и составит 400 млн. грн. На закупку и модернизацию военной техники в следующем году Минобороны получит почти 17 млрд грн., что на 612,7 млн. грн. больше, чем в этом году.

Также будут расти зарплаты военнослужащих. Благодаря правительству в следующем году военнослужащий Вооруженных Сил ежемесячно будет получать денежное обеспечение не менее чем 10 тыс. гривен. Чтобы выполнить это задание, в проекте бюджета-2019 для Минобороны расходы по соответствующей бюджетной программе увеличены на 16,57 млрд грн. до 81,64 млрд. гривен.

2 млрд в бюджете-2019 заложено на энергоэффективность

Правительство ставит цель построения энергонезависимой государства. Поэтому особое внимание Правительство уделяет финансированию энергоэффективных проектов. 1,6 млрд. грн. в следующем году составит финансирование нового Фонда энергоэффективности.

Благодаря этим средствам украинцы смогут получить помощь на энергомодернизацию собственных жилищ. Еще 400 млн гривен выделено на "теплые" кредиты".

В 2019 году на местные дороги запланировали 17,6 млрд - бюджет-2019

В 2019 году на дороги будет выделено 55,1 млрд грн. что на 7,4 млрд. грн. больше, чем в этом году. Субвенция на финансовое обеспечение автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности составит 17,6 млрд. грн или 35% Государственного дорожного фонда.

Правительство заботится о безопасности на дорогах. Поэтому в проекте бюджета-2019 на 1 млрд грн. увеличивается финансирование программ обеспечения безопасности дорожного движения (за счет Государственного дорожного фонда). В целом на это выделено 2,5 млрд грн.

Бюджет-2019 поддержит малых фермеров на миллиард

Общий объем финансирования АПК в 2019 году составит почти 8 млрд.

Отечественный аграрный комплекс формирует 12% отечественного ВВП и обеспечивает около 40% всех валютных поступлений. Поэтому поддержка АПК остается среди главных правительственных приоритетов и в бюджете-2019. Общий объем финансирования на следующий год составляет 7,9 млрд грн.

В проекте бюджета на следующий год сохранены начатые ранее программы поддержки АПК, что будет способствовать дальнейшему наращиванию производства и экспортных возможностей агросектора. В частности, 1,38 млрд грн. заложено на удешевление приобретения отечественной техники, 1 млрд грн - на развитие фермерских хозяйств, 4 млрд грн. - на развитие животноводства, 400 млн грн. - на развитие хмелеводства, закладку молодых садов и виноградников.

Децентрализация в бюджете-2019: На региональное развитие выделят 15,5 млрд

Объем финансового ресурса местных бюджетов в 2019 году составит 588,9 млрд. грн., что на 35,6 млрд. грн, или на 6,4% больше, чем в этом году. В то же время Кабинет Министров увеличивает помощь в финансировании местных инфраструктурных проектов.

В следующем году бюджет Государственного фонда регионального развития (ГФРР) вырастет на 3,1 млрд грн. до 9,1 млрд грн. Что позволит увеличить количество инфраструктурных проектов, реализуемых при поддержке Фонда. Субвенция на поддержку ОТО составит 1,9 млрд грн. Кроме того, еще 4,5 млрд грн. составит субвенция на социально-экономическое развитие регионов.

Зарплаты учителям увеличат еще на 9%, на НУШ выделят миллиард - бюджет-2019

В проекте бюджета-2019 расходы на образование увеличены на 28 млрд грн по сравнению с бюджетом на этот год (до 242,6 млрд грн).

За счет роста расходов на образование будут увеличены учительские зарплаты. В 2017 году учительские зарплаты выросли на 50%. В этом году - еще на 25%. В общем учительские зарплаты в текущем году в среднем выросли на 1500 грн. Повышенные зарплаты получили более 406 тыс украинских учителей. В бюджете следующего года также заложено увеличение зарплат для учителей - на 9%. В частности, зарплата учителя без категории в следующем году увеличится с 6303 грн до 6871 грн в месяц, учителя i категории - с 8301 грн до 9050 грн в месяц, учителя высшей категории - вырастет с 8849 грн до 9648 грн в месяц. Таким образом, благодаря правительственной инициативе за три года учительские зарплаты вырастут почти на 85%.

Правительство ставит цель создания современного образовательного пространства для первоклассников, которые придут учиться в 2019-2020 учебном году. На эти цели (Новая Украинская Школа) в проекте бюджета заложен 1 млрд грн. Еще 300 млн грн. государство потратит в следующем году на повышение квалификации учителей.

На "Доступные лекарства" запланирован 1 млрд, еще 6 выделено на централизованную закупку лекарств

В 2019 году расходы государственного бюджета на медицину по общему фонду увеличены на 8,4 млрд грн до 92,3 млрд грн. Расходы сводного бюджета составят 128,3 млрд грн.

В частности, на финансирование программы "Доступные лекарства" предусмотрен 1 млрд грн. Еще почти 6 млрд грн. государство потратит на централизованную закупку лекарств.

Уже со второй половины 2019 года по направлению семейного врача его пациенты смогут пройти бесплатную диагностику - рентген, УЗИ, эхо сердца, маммографию и др. На программу "Бесплатная диагностика" правительство выделило 2 млрд грн.

Со следующего года Правительство начинает реформу экстренной медицинской помощи, на что предусмотрено 1 млрд.грн. Эти средства будут направлены на закупку новых "скорых" с новым оборудованием, создание современных диспетчерских, повышение зарплат работникам бригад экстренной медпомощи, которые пройдут дополнительное обучение.

В бюджете-2019 средняя зарплата вырастет на 17%, а пенсии будут пересчитывать в июле и декабре

301,8 млрд гривен составят все социальные расходы бюджета.

Главная цель всех реформ, которые проводит правительство - повышение качества жизни граждан. Поэтому проект бюджета на следующий год отражает главный принцип правительственной социальной политики: "государство защитит всех, кто нуждается в государственной помощи".

Правительство предусмотрело в 2019 году увеличение размера субвенции местным бюджетам на выплату социальных пособий на 3,1 млрд грн. до 63 млрд грн.

С 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны в зависимости от роста инфляции и средней заработной платы. По подсчетам Министерства социальной политики, в 2019 году показатель средней заработной платы, который используется в формуле перерасчета пенсий, возрастет на 17%. Пенсии также будут пересчитаны в связи с ростом прожиточного минимума - с 1 июля (с 1 497 грн. до 1 564 грн) и 1 декабря (с 1 564 грн до 1 638 грн). А также ростом минимальной заработной платы с 1 января 2019 года.

В следующем году продолжится инициированное Правительством повышение пенсий бывшим военнослужащим. С 1 января 2019 года военные пенсии вырастут в среднем еще на 738 гривен.

Бюджет-2019 поддержит отечественное кино на 1 млрд

Правительство уделяет особое внимание развитию культуры. С 2016 года финансирование культуры увеличится в 2,8 раз. В проекте бюджета на следующий год на финансирование соответствующих статей заложено 5,5 млрд грн.

Такой подход уже дает свои результаты. В частности, украинские фильмы становятся популярными не только на Украине, но и за рубежом. В следующем году будет продолжена бюджетная поддержка развития отечественного кино. На эти цели в проекте бюджета заложен 1 млрд грн.

Бюджетная поддержка также будет предоставляться развитию и популяризации украинской книги. В проекте бюджета на это предусмотрено в общем фонде 145,5 млн грн.