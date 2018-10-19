Разрыв шаблонов: Почему Ляшко решил подыграть «оппоблоковцам» относительно Андреевской церкви

Юрій Васильченко / Depo.ua

Во время сегодняшнего голосования по передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату заявления и действия "радикалов" совпали с "оппоблоковскими".

Выступая с парламентской трибуны во время обсуждения законопроекта №9208 о передаче в пользование Константинопольской церкви, которым предполагается урегулировать отношения по передаче в постоянное пользование культового здания - памятки архитектуры Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" Вселенскому патриархату, председатель фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко отметил, что такие вопросы может решать Кабинет министров. "Политика должны держаться как можно дальше от церковных вопросов и участвовать в церковной жизни как рядовые прихожане, рядовые верующие. А когда политики используют церковь в предвыборной агитации, это путь в никуда", подчеркнул он.

Интересно, что перед Бойко практически с теми же тезисами, только эмоциональнее, выступил Олег Ляшко. Который позиционирует себя ярым сторонником поместной украинской церкви. Главный "радикал", в частности, отметил: "Сегодня церковь используется президентом Порошенко исключительно как элемент предвыборной кампании". "Президент Украины грубо нарушает Конституцию Украины, которая не предусматривает вмешательства государства в церковные дела. Кроме того, предложенный на рассмотрение парламента законопроект нарушает статью 16 часть 5 Конституции Украины, которая предусматривает, что к полномочиям Кабинета министров относится управление объектами государственной собственности согласно закону. Андреевская церковь - объект государственной собственности, который входит в заповедник "София Киевская". Кабинет министров имеет полное право принять решение о передаче в пользование церкви Вселенскому Патриархату. И мы будем поддерживать это решение Кабинета министров. Предложенный Порошенко законопроект, это чтобы парламент обслуживал его предвыборные стратегии и предвыборную кампанию", заявил Ляшко, потрясая Конституцией.

В итоге за президентский законопроект проголосовали за основу и в целом, "против" было 29 членов фракции "Оппозиционного блока" - конечно же, с Бойко, фракция Радикальной партии Олега Ляшко "за" дала лишь 3 голоса (Шухевич, Корчинская, Витко), 11 депутатов, в том числе Олег Ляшко, воздержались.

Впрочем, сказанное Ляшко и дальнейшее голосование "радикалов" за законопроект о передаче Андреевской церкви можно объяснить публичными отношениями этой политсилы с "ахметовским" крылом "Оппозиционного блока". Его представители, такие, как Александр Вилкул и другие, заняли четкую позицию против автокефалии. Не исключительно, что сделать заявление, а потом не дать голосов за президентский законопроект, Ляшко просто попросили.

Очевидно, расчет делался на то, что голосов не хватит, и Верховная Рада провалит инициативу Банковой. Это должно стать сигналом Константинополю, что с Томосом он должен подождать. В конце концов, планы лоббистов русской церкви провалились. А выступление Ляшко - запомнилось, и в будущем его слова будут использовать против него.

В то же время фракция "Батькивщина" дала за законопроект №9208 11 голосов, голосовала и сама Юлия Тимошенко. Хотя там так же могли стать в позу, обвинив Порошенко в пиаре на церковном вопросе. На самом же деле, решение сессионного зала о передаче Андреевской церкви нужно было не для того, чтобы парламент, как выразился Ляшко, "обслуживал предвыборные амбиции Порошенко", а чтобы продемонстрировать Вселенскому Патриархату единство украинских депутатов в вопросе автокефалии и Томоса. Поэтому в "Батькивщине", устами Игоря Луценко покритиковав власть за состояние заповедника "София Киевская", голоса за президентскую инициативу отдали. Ляшко же сыграл на стороне "Оппоблока".

Казалось бы, только одно голосование и одно громкое заявление главного "радикала", однако после этого его политсилу будут клеймить. Ведь сегодняшнее решение ВР приблизило получение Томоса, а если бы оно провалилось, это был бы серьезный внешнеполитический прокол Киева. Теперь интересно будет проследить за двумя вещами. Первое - увеличится ли после этого присутствие Ляшко и его соратников в эфирах каналов "Украина" и "Интер". Второе - не начнет ли Ляшко защищать УПЦ МП. Учитывая, что это может принести определенные политические дивиденды во время выборов. Ведь среди прихожан Московской церкви далеко не все поддерживают бывших "регионалов". Выгода Ляшко в том, чтобы стать выразителем мнений именно этих избирателей. Которые, кстати, в основном живут в Центре страны, и, в частности,. на родной для Ляшко Черниговщине. Может, это и был один из мотивов сегодняшнего поступка "радикалов"...

