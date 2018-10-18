Рада одобрила проект госбюджета-2019 в 1-м чтении

Верховная Рада приняла в целом выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете на 2019 год.

За принятие в целом проекта постановления №9000-п проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

После принятия в целом данного документа проект закона о госбюджете-2019 считается принятым в первом чтении.

Проект государственного бюджета 2019 года предусматривает снижение курса гривны до 29,4 UAH/USD до конца года.

В законопроекте указано, что расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года в 29,4 UAH/USD.

При этом рост ВВП прогнозируется на уровне 3%, а номинальный ВВП вырастет до 3 946,9 млрд гривен.

Индекс потребительских цен в следующем году ожидается на уровне 7,4%, а индекс цен производителей - 10,1%.

Как сообщали Українські Новини, 15 сентября Кабмин внес на утверждение в Раду проект госбюджета-2019.