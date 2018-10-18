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Кто и как голосовал относительно передачи Андреевской церкви Константинополю
18 октября Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №9208 об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская".За соответствующее решение проголосовали 237 народных депутатов.
Согласно пояснительной записке, законопроектом №9208 предполагается урегулировать отношения по передаче в постоянное пользование культового здания - памятки архитектуры Андреевской церкви Национального заповедника "София Киевская" Вселенскому патриархату. И это должно способствовать ускорению получения Томоса.
В Верховной Раде по этой теме перед голосованием прозвучало немало мнений. Самой большой неожиданностью стало то, что лидер "радикалов" Олег Ляшко, словно в унисон с главным "оппоблоковцем" Юрием Бойко, выступал против законопроекта Порошенко и передачи Андреевской церкви Константинополю. Если с "оппоблоком" все понятно - они являются политическим филиалом УПЦ МП, то с Ляшко история странная. Политик выдает себя за патриота и должен быть за независимость Украинской православной церкви от Москвы. И вряд ли он не понимает, что такой "подарок" может лишь помочь нам побыстрее получить Томос. Тем более, что он всегда с трибуны и в многочисленных комментариях поддерживал независимость от московских попов словами "поместная церковь - фундамент Украинского государства".
Но в итоге, во время голосования за президентский законопроект за основу и в целом, "против" было 29 членов фракции "Оппозиционного блока" - конечно же с Бойко, фракция Радикальной партии Олега Ляшко "за" дала лишь 3 голоса (Шухевич, Корчинская, Витко), 11 депутатов, в том числе Олег Ляшко, воздержались.
Вполне возможно, что на позицию Олега Ляшко влияет его политическое прошлое, которое формирует его настоящее. На 208-м округе, по которому Олег Ляшко в свое время прошел в ВР на выборах 2012-го, он всегда пользовался поддержкой УПЦ МП, которая на Черниговщине имеет очень хорошие позиции и ресурс. Существуют и другие варианты. Стоит напомнить, что Исполнительный комитет "радикалов" возглавляет Юрий Зинченко, которого называют человеком Ахметова. Да и сам Ляшко очень уже демонстрирует любовь, скажем, к донецкому "Шахтеру", а в СМИ его не раз обвиняли в связях с олигархом. Правда, без каких-либо серьезных доказательств. Ахметов имеет своих людей в "оппоблоке", а их позицию мы увидели по голосованию.
Кроме этого отличились депутаты из "Видродження", где "за" был только один Яценко. Впрочем, против не голосовал никто. Нардепы просто в большинстве не голосовали - 13 человек. А еще 10 отсутствовали.
"Самопомич" дала 14 голосов "за", а еще 11 нардепов не явились. Среди последних интересны так называемые патриоты Березюк и Семенченко.
В "Воле народа" было 6 голосов "за", не голосовали-8, воздержался 1 - конечно же, господин Богуслаев, а отсутствовали 4 человека.
Среди внефракционных "против" был лишь Владимир Литвин. Голосов "за" дал 31 нардеп. Не голосовали четверо, а 19 - отсутствуют.
"Народный фронт" дал 64 голоса "за", не голосовали семеро, а отсутствовали 10 избранников.
БПП дали 107 голосов "за". Воздержался только нардеп Березович. "Против" не было никого. Не голосовали - 13 избранников, а еще 14 - отсутствуют.
Набрала себе очков на голосовании "Батькивщина". Там дали 11 голосов "за", ни одного "против". Никто не воздержался и не игнорировал голосование. Отсутствовали 9 нардепов. "За" голосовала Юлия Тимошенко, которая сыграет на контрасте с Ляшко, который очень любит покритиковать "кремлевскую кукушку". Последний аргумент этого политика теперь, похоже, будет не очень актуален.
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