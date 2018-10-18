Курс доллара на межбанке 17 октября немного приподнялся после нескольких дней снижения

Елена Лысенко / UBR.ua

Большинство сделок на межбанке в течение дня совершалось во вчерашнем коридоре - 27,91-27,92 грн/$, и отскок котировок наверх произошел на неликвидном рынке из-за нескольких сделок одного банка.

«На наших торгах сказалась ситуация в Европе - снижение курса единой валюты. Из-за него сработали ордера по евро/гривне», - уточнил Гриненко.

Финансисты отмечали увеличение валютных продаж из-за выходного в понедельник, 15 октября, когда накопилась экспортная выручка. За ними заметно подрастал спрос - появлялись импортеры, давно поджидавшие дешевый доллар. Но все равно время от времени ощущался валютный профицит. Потому у Нацбанка была возможность скупать доллар в свои резервы: совершал сделки около отметки 27,91 грн/$. По разным оценкам, купил 17 октября до $10 млн.

Вторая причина активных валютных распродаж - завершение сезона уплаты налогов 20 октября. Компаниям нужна гривня, потому они активнее конвертируют валютную выручку.

«Курсовая стабильность сегодняшнего дня стала отражением равновесия предложения, формируемого повышенной потребностью в гривне для проведения бюджетных расчетов и обязательными продажами валютной выручки за два дня. И достаточно активного спроса со стороны крупных импортеров, опасающихся пропустить локальное курсовое дно», - описал ход безналичной торговли директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

В кассах банков ситуация практически не изменилась. Минимальный курс наличного доллара на продаже людям поднялась на 2 копейки, и находилась на уровне 27,99 грн/$ (БТА Банк, Юнекс Банк). А средний ценовой коридор оставался на уровне 28,05-28,15 грн/$. В нем работали Укргазбанк, Альфа-Банк, Правэкс-Банк, УкрСиббанк, ПУМБ, Креди Агриколь Банк, Проминвестбанк, Ощадбанк, Кредобанк, Приватбанк. Самый дорогую валюту продавали по 28,30 грн/$ (Мисто Банк). А выкупали доллар у населения в рамках 27,50-28,02 грн/$.

На завтра финансисты дают достаточно сдержанные прогнозы. «Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 27,92-27,96 грн/$, и вряд ли котировки будут уходить ниже 27,90. Около этой отметки доллар будет встречать спрос», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Олег Куринной рассчитывает на работу в рамках 27,90-28,0 грн/$. При этом финансисты продолжают обсуждать ожидаемый курсовой разворот.

«Курс продолжает находится в фазе формирования локального дна. Скорее всего этот процесс затянется на несколько торговых сессий, а уже в 20-х числах октября должно возобновиться восходящее движение в область 28,20 грн/$», - заверил начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.