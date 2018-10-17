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Напечатать триллион гривень и подорвать экономику. Что на самом деле требуют профсоюзы
17:28 17.10.2018 |
Ни для кого не секрет, что Каплин считается человеком экс-главы Администрации Януковича Левочкина. Ныне одного из ключевых акционеров "Оппозиционного блока". С профсоюзами Каплин заигрывает давно, и сегодняшняя акция не является первой с его участием. В феврале 2016-го он заявил о выходе из БПП и парламентской коалиции, однако с тех пор никак не может выйти - на сайте ВР он до сих пор значится членом президентской фракции. Также Каплин известен конфликтом с Ильей Кивой из-за Соцпартии - два деятеля до сих пор делят, кому из них принадлежит право называться настоящим социалистом.
Если полтавский мажоритарщик приближен к высшему руководству Федерации профсоюзов, то отдельные профсоюзные организации часто ориентируются на другие политические силы или отдельных политиков. Традиционно, на ФПУ имеют влияние бывшие "регионалы". А профсоюз столичных педагогов, к примеру, близок к "Батькивщине". То есть, выгоду от сегодняшнего хождения по центру Киева и стояния под Кабмином стремятся получить сразу несколько политсил. Однако акция рассматривается как бенефис именно Каплина. Которого, напомним, во время мероприятия кто-то облил дерьмом. Таким образом, он присоединился к другому социалисту, прогрессивному, Валерию Каурову, на голову которого в апреле 2007 года представители "Братства" вылили 10 литров фекалий.
Каковы же требования профсоюзов? Они хотят, чтобы правительство подняло минималку до 7700 и прожиточного минимума. По самым скромным подсчетам, это приведет к увеличению расходов бюджета на 800 млрд. Кроме того, такое резкое повышение минималки потянет за собой не менее резкий скачок цен.
Следующее требование - увеличение финансирования образования и здравоохранения до 5% ВВП, а также увеличение расходов на науку. Выполнение этого требования профсоюзов Каплина предусматривает дополнительные 34 млрд на образование, 69 на медицину, 64 млрд на науку. Суммарно сегодняшние требования тянут на 1 триллион грн. Столько должен напечатать Нацбанк. Пожалуй, не стоит рассказывать, какие последствия это повлечет за собой.
Есть у организаторов акции и приземленные требования. К примеру, они требуют отдать им несколько помещений, которые когда-то были в собственности профсоюзов. Но, во-первых, сейчас все эти дела находятся в судах, и до окончания судебных процессов никто ничего отдать не вправе. А, во-вторых, причиной потери имущества зачастую были сами профсоюзы. Напомним, в июле председатель Федерации профсоюзов Григорий Осовой объяснял: относительно окончательного законодательного урегулирования имущественного статуса профсоюзов, ФПУ работает в контакте с Кабинетом министров, правоохранительными органами, международными организациями, уполномоченным ВР по правам человека.
И, последнее. Профсоюзы свозят в Киев 15 тысяч человек. С учетом дороги и суточных, на профсоюзный бенефис Каплина будет потрачено не менее миллиона. Будут ли удовлетворены популистские требования митингующих? Нет. Иначе украинская экономика, которая понемногу выбирается из затяжного кризиса, вновь погрузится в кризис. Этого не понимают в Федерации профсоюзов? Понимают, однако предвыборный период - время заработка и для лидеров профсоюзов.
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