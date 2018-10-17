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Украина подскочила в мировом рейтинге конкурентоспособности
В ежегодном рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (WEF) Украина заняла 83 место. Об этом говорится в докладе WEF.
В 2017 году рейтинге WEF Украина занимала 89 место.
Согласно рейтингу, по уровню государственных институтов Украина занимает 110 месте, по инфраструктуре находится на 57 месте, по уровню адаптация технологий - на 77 месте.
В то же время, по макроэкономической стабильности Украины занимает 131 место, уровень здравоохранения - 94 место, уровень образования - 46 место, рынок товаров - 73 место.
Рынок труда Украины оценили 66 местом, финансовую систему - 117 местом, объем рынка - на 47 месте, динамика бизнеса - на 86 месте и способность к инновациям - 58 место.
Первое место рейтинга занимают США. За ними следуют Сингапур, Германия, Швейцария, Япония, Нидерланды, Гонконг, Великобритания, Швеция и Дания.
Последние места рейтинга занимают Гаити, Йемен и Чад. Всего в рейтинг вошли 140 стран.
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