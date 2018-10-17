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Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев
09:28 17.10.2018 |
Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.
Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в 3-м квартале 2018 года, передают Українські Новини.
Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев.
Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%.
Как и в предыдущих опросах, оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.
Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности.
Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.
Увеличение инвестиционных расходов на своих предприятиях в следующие 12 месяцев ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.
Предприятия сохраняют положительные оценки относительно текущего финансово-экономического состояния своих предприятий и ожидают улучшения в следующие 12 месяцев.
Одновременно бизнес отмечает низкий уровень остатков готовой продукции и отсутствие собственных производственных мощностей в случае неожиданного увеличения спроса.
Предприятия продолжают ожидать рост объемов привлечения иностранных инвестиций.
Ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время также остались практически на уровне предыдущего квартала: баланс ответов - 36,9% (во II квартале 2018 - 36,3%).
Однако третий квартал подряд сокращается доля респондентов, которые планируют привлекать банковские кредиты.
Среди тех, кто планирует брать кредиты, остается высокой доля респондентов, которые планируют брать кредиты в национальной валюте - 82,2%.
Наиболее сдерживающим фактором для привлечения предприятиями кредитов остаются высокие ставки по кредитам (69,1% респондентов).
Второй квартал подряд предприятия снижают инфляционные ожидания.
Так, по итогам опроса рост потребительских цен ожидается на уровне 8,9% (во II квартале 2018 - 9,6%).
Основным фактором влияния на рост цен остается курс гривны к иностранным валютам (82.8% ответов).
На втором в месте - затраты на производство, однако вес этого фактора по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 3.1 п.п. до 68,5%.
По мнению опрошенных представителей предприятий в следующие 12 месяцев на динамику цен будут влиять доходы населения и цены на мировых рынках.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует сохранение высокого инфляционного давления на фоне потребительского спроса.
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