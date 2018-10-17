Национальный банк констатирует, что инфляционные ожидания бизнеса улучшились и составили 8,9%.

Об этом свидетельствуют результаты очередного опроса руководителей предприятий, проведенного Национальным банком в 3-м квартале 2018 года, передают Українські Новини.

Украинский бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно уровня деловой активности в последующие 12 месяцев.

Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев составил 117,2%.

Как и в предыдущих опросах, оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.

Самые оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности.

Высокие темпы роста экономической активности сохраняются в основном благодаря улучшению прогнозов относительно общих объемов реализации продукции собственного производства, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Увеличение инвестиционных расходов на своих предприятиях в следующие 12 месяцев ожидают респонденты всех видов экономической деятельности.

Предприятия сохраняют положительные оценки относительно текущего финансово-экономического состояния своих предприятий и ожидают улучшения в следующие 12 месяцев.

Одновременно бизнес отмечает низкий уровень остатков готовой продукции и отсутствие собственных производственных мощностей в случае неожиданного увеличения спроса.

Предприятия продолжают ожидать рост объемов привлечения иностранных инвестиций.

Ожидания по росту потребности в заемных средствах в ближайшее время также остались практически на уровне предыдущего квартала: баланс ответов - 36,9% (во II квартале 2018 - 36,3%).

Однако третий квартал подряд сокращается доля респондентов, которые планируют привлекать банковские кредиты.

Среди тех, кто планирует брать кредиты, остается высокой доля респондентов, которые планируют брать кредиты в национальной валюте - 82,2%.

Наиболее сдерживающим фактором для привлечения предприятиями кредитов остаются высокие ставки по кредитам (69,1% респондентов).

Второй квартал подряд предприятия снижают инфляционные ожидания.

Так, по итогам опроса рост потребительских цен ожидается на уровне 8,9% (во II квартале 2018 - 9,6%).

Основным фактором влияния на рост цен остается курс гривны к иностранным валютам (82.8% ответов).

На втором в месте - затраты на производство, однако вес этого фактора по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 3.1 п.п. до 68,5%.

По мнению опрошенных представителей предприятий в следующие 12 месяцев на динамику цен будут влиять доходы населения и цены на мировых рынках.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк констатирует сохранение высокого инфляционного давления на фоне потребительского спроса.