Агросектор активно продавал валюту на межбанке 16 октября

Елена Лысенко / UBR.ua

Нацбанк старался максимально воспользоваться ситуацией, и активно скупал «американца» на пополнение своих золотовалютных резервов в анонимном режиме в функционале Matching. По 27,92-27,9250 грн/$. По разным оценкам, приобрел от $10 млн. до $15 млн.

«Курсовые тренды сегодняшнего дня обусловлены ожиданиями роста предложения накануне периода бюджетных платежей и соответствующей потребностью компаний в гривне. А также завтрашними обязательными продажами валютной выручки, зачисленной сегодня за два дня. Растущая гривневая ликвидность в системе и активная позиция регулятора по выкупу излишков валютного предложения (чистая покупка им валюты на прошлой неделе составила $65,5 млн) частично сдерживают данный тренд», - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Цены на наличный доллар с пятницы не поменялись. Минимальная стоимость американской валюты на продаже людям сохранилась на уровне 27,97 грн/$, а средняя укладывалась в рамки 28,05-28,15 грн./$. При этом максимальный ценник опустился на 10 копеек - 28,20 грн/$. А выкупали финансисты доллар у населения в рамках 27,50-28,04 грн/$.

Финансисты рассчитывают, что безналичные котировки не будут далеко уходить от текущих значений. «Скорее всего, межбанк будет завтра стартовать в рамках 27,90-27,95 грн/$, и если регулятор не будет чрезмерно активно пополнять свои золотовалютные резервы, а продолжит выверенную политику, то торговля будет идти в рамках 27,90-27,92 грн/$», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Немного шире коридор на завтра заложил Олег Куринной - 27,85-27,95 грн/$.

В тоже время финансисты понимают, что эти ценники продержатся недолго.

«Сейчас курс находится в фазе формирования локального дна. Этот процесс может затянуться на несколько торговых сессий. Где-то в 20-х числах октября должно возобновиться восходящее движение курса с ближайшей целью в области 28,20 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.