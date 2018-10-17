Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 06:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Агросектор активно продавал валюту на межбанке 16 октября
23:29 16.10.2018 |
Нацбанк старался максимально воспользоваться ситуацией, и активно скупал «американца» на пополнение своих золотовалютных резервов в анонимном режиме в функционале Matching. По 27,92-27,9250 грн/$. По разным оценкам, приобрел от $10 млн. до $15 млн.
«Курсовые тренды сегодняшнего дня обусловлены ожиданиями роста предложения накануне периода бюджетных платежей и соответствующей потребностью компаний в гривне. А также завтрашними обязательными продажами валютной выручки, зачисленной сегодня за два дня. Растущая гривневая ликвидность в системе и активная позиция регулятора по выкупу излишков валютного предложения (чистая покупка им валюты на прошлой неделе составила $65,5 млн) частично сдерживают данный тренд», - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Цены на наличный доллар с пятницы не поменялись. Минимальная стоимость американской валюты на продаже людям сохранилась на уровне 27,97 грн/$, а средняя укладывалась в рамки 28,05-28,15 грн./$. При этом максимальный ценник опустился на 10 копеек - 28,20 грн/$. А выкупали финансисты доллар у населения в рамках 27,50-28,04 грн/$.
Финансисты рассчитывают, что безналичные котировки не будут далеко уходить от текущих значений. «Скорее всего, межбанк будет завтра стартовать в рамках 27,90-27,95 грн/$, и если регулятор не будет чрезмерно активно пополнять свои золотовалютные резервы, а продолжит выверенную политику, то торговля будет идти в рамках 27,90-27,92 грн/$», - считает начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Немного шире коридор на завтра заложил Олег Куринной - 27,85-27,95 грн/$.
В тоже время финансисты понимают, что эти ценники продержатся недолго.
«Сейчас курс находится в фазе формирования локального дна. Этот процесс может затянуться на несколько торговых сессий. Где-то в 20-х числах октября должно возобновиться восходящее движение курса с ближайшей целью в области 28,20 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
|Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Колесникова (ОБ)
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Беспилотная угроза. Почему украинские дроны вызывают панику у оккупантов на Донбассе
|Почему Пушилин привез от Суркова дулю с маком
|РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом
|Валютчики не дают сильно провалить курс доллара на межбанке, скупая валюту на падении
|ЦИК объявила на 23 декабря первые выборы в 125 новых ОТГ
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе
Это интересно
|Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября