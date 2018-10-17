Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Похоже лидер "Свободы" Олег Тягнибок решил не гоняться за "журавлем в небе", а сконцентрироваться на ловле "синиц в руках". Тем более, что с журавлем у того есть все шансы крупно опозориться.

На мероприятиях по случаю главного праздника украинских националистов - 14 октября Олег Тягнибок огласил достаточно неожиданное решение не баллотироваться в президенты Украины, отправив вместо себя соратника по партии Руслана Кошулинского.

Свое решение Тягнибок сопроводил пафосной речью о необходимости "скинуть с державы ярмо олигархии", что могут сделать только националисты, но для этого они должны получить власть, что возможно только при наличии единого кандидата от националистических сил. Каковым, по задумке Тягнибока, и призван стать Кошулинский. Теперь дело за союзниками "Свободы" из "Нацкорпуса", "Правого сектора" и других поддержать объединительною инициативу Олега Ярославовича

Однако, если абстрагироваться от пафоса про "ярмо олигархии", то решение Тягнибока с одной стороны выглядит эмоциональным, а с другой вполне прагматичным и открывающим определенные перспективы, как перед Тягнибоком и Кошулинским лично, так и перед "Свободой" вообще.

Тут стоит напомнить, что Олег Ярославович баллотировался в президенты уже дважды - в 2014-м и 2010-м годах, и оба раза никого не впечатлил результатом. В 2010-м году Тягнибок набрал 1,43%, а в 2014-м и того меньше - 1,16%. Учитывая эту тенденцию, а также то, что нынешняя украинская власть самая националистическая за всю историю независимости (и активно привлекает на свою сторону электорат той же "Свободы"), на выборах 2019-го у Тягнибока есть все шансы набрать стыдные 0,5% поддержки, что для политика с амбициями Тягнибока просто кошмар, который к тому же никак не будет способствовать перспективам его партии на парламентских выборах.

С другой стороны, не выдвигать в президенты никого вообще для "Свободы" как-то совсем уж несолидно. В этих условиях Кошулинский просто идеальный кандидат для партии Тягнибока. Руслан Владимирович, во-первых, весьма представительный мужчина, он моложав, подтянут и спортивен. Во-вторых, умеет более-менее внятно излагать свои мысли, а не только повторять националистические речевки. В-третьих, Кошулинский не замечен ни в каких порочащих связях и не запятнан никакими скандалами. В-четвертых, он имеет за плечами опыт работы вице-спикером в парламенте предыдущего созыва, личного участия в событиях на Майдане в решающие дни (Кошулинский лично выносил раненных) и активного участия в войне на Донбассе. Сложение всех этих составляющих создает позитивный имидж Кошулинского, как среди симпатизирующего националистам электората, так и среди политиков того же крыла.

В отличие от Тягнибока, у которого достаточно сложные взаимоотношения с конкурентами по праворадикальному полю, Кошулинский может хотя бы рассчитывать на поддержку своей кандидатуры от того же "Нацкорпуса". Как минимум у Андрея Билецкого нет формальных причин конкурировать с Кошулинским, кроме, разумеется, личных амбиций. Таким образом "Свобода" взяла на себя инициативу по объединению националистических сил и даже принесла сакральную жертву в виде амбиций своего лидера.

При этом и в "Свободе", и в "Нацкорпусе", и в остальных националистических партиях все прекрасно понимают, что они участвуют в президентских выборах и близко не ради победы. Но даже и в этом аспекте выдвигать Кошулинского для "Свободы" полезнее, чем выдвигать Тягнибока. Экс-вице-спикер, как относительно новое лицо в украинской политике, да еще и без негативного бекграунда Кошулинский почти гарантированно наберет больше голосов, чем Тягнибок, что будет плюсом для партии накануне парламентских выборов, на которые "свободовцев" поведет уже последний.

Но самое главное даже не это. После того, как об участии в президентских выборах заявил львовский мэр Андрей Садовый, участие Кошулинского, а не Тягнибока от "Свободы" приобрело принципиальный галичанский подтекст. Если Садовый идет в президенты, чтобы красиво "выйти из Львова", то Кошулинский ровно наоборот, чтобы во Львов войти. Отношения между "Свободой" и "Самопомиччю" в столице Галичины, мягко говоря, не слишком дружеские и именно Кошулинский чуть не отодвинул Садового от мэрства. На выборах в 2015-м году Садовой смог победить "свободовца", пусть и с ощутимым отрывом, но только во втором туре. А нынешняя каденция Андрея Ивановича после мусорного скандала имеет все шансы стать последней. Участие же двух кандидатов в мэры Львова в президентских выборах будет по своему показательным и окажет, пусть и не решающее, но ощутимое влияние на результаты выборов во Львове.

Если же Кошулинский наберет на выборах президента, больше чем Садовый, то его победа во Львове будет практически предрешена. От Садового львовяне уже явно подустали, а поддержка "Свободы" там носит волнообразный характер и на фоне президентских выборов вполне может пойти вверх.