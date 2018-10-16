Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула

Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.

За снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали 137 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

В частности, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о подозрении в правонарушении депутатом по ч.2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, что повлекло к непоступлении потерь сельскохозяйственного производства в следствии изменения целевого предназначения на сумму 5,1 млн грн.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября Регламентный комитет Рады посчитал представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным.

Экс-председатель Днепропетровской райадминистрации Кобыляцкий заявил о фальсификации его показаний против Вилкула.

18 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Раду представления о снятии неприкосновенности с депутатов парламента Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все - депутаты от фракции "Оппозиционный блок").