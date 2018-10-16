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Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
14:28 16.10.2018 |
Верховная Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.
За снятие неприкосновенности с Вилкула проголосовали 137 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.
В частности, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о подозрении в правонарушении депутатом по ч.2 ст 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, что повлекло к непоступлении потерь сельскохозяйственного производства в следствии изменения целевого предназначения на сумму 5,1 млн грн.
Как сообщали Українськi Новини, 8 октября Регламентный комитет Рады посчитал представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным.
Экс-председатель Днепропетровской райадминистрации Кобыляцкий заявил о фальсификации его показаний против Вилкула.
18 сентября генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Раду представления о снятии неприкосновенности с депутатов парламента Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова и Сергея Дунаева (все - депутаты от фракции "Оппозиционный блок").
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