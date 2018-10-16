Беспилотная угроза. Почему украинские дроны вызывают панику у оккупантов на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

За два дня (12 и 13 октября) нашими военными были сбиты сразу два российских беспилотных аппарата "Орлан-10". Причем интересно не только то, что они сбиты в одном и том же районе (Лисичанск - Севередонецк), но и то, что один дрон был сбит с борта Ми-24П.

Есть также предположения, что в эти был сбит еще один аппарат - так как пресс-служба штаба проведения ООС "засветила" еще один российский "Орлан-10", который не имеет следов поражения ни ракетой, ни крупнокалиберными пулями. Интересно, что первоначально в неофициальной информации фигурировало именно три аппарата, правда официально пока только два. Можно предположить, что третью воздушную победу "не отсвечивают", чтобы не дать противнику дополнительной информации о силах и средствах нашей системы противоздушной обороны в этом районе вообще и на фронте в частности.

Итак, 12 октября по российскому аппарату отработал расчет ЗРУ "Оса-АКМ". Причем, судя по всему, пуск был парный, так как одной ракетой была поражена цель, а части второй ракеты упали на территорию школы №7 г. Лисичанска и возле "Лисичанского завода РТИ".

Вообще использование именно этого комплекса для сбития "Орланов-10" является стандартной практикой для Воздушных сил Украины. Так, только за декабрь 2017 г. - январь 2018 г. было сбито три "Орлана-10". Два БПЛА были сбиты 28 декабря 2017 г. и 10 января 2018 г. под Горловкой: один совершал полет по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье, второй - по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино. А 10 января 2018 г. такой аппарат был сбит прямо над Часов Яром (фактически пригород Бахмута).

Такой эффективности способствует тот факт, что методом проб и ошибок была разработана методика противодействия самому массовому российскому беспилотнику. Также стоит добавить, что с осени 2017 г. изменился характер командования группировки: действия зенитчиков стали более "агрессивными", наши части получили приказ более активно отвечать на провокации противника. Очевидно, что и расчеты ЗРК перестали "жалеть" ракеты для уничтожения воздушного противника.

Более интересной представляется победа 13 октября - впервые в истории войны на Донбассе была одержана победа в воздухе. Экипаж вертолета Ми-24 из подвесных гондол ГУВ (пара крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов ЯкБ-12,7) в районе аэропорта Северодонецк расстрелял российский дрон "Орлан-10". Подбитый аппарат упал в районе Боровское и его место падения уже через 10 минут было найдено военнослужащими ВСУ.





В принципе в мировой истории войны в воздухе такие случаи не единичны: дроны сбивали и ранее - как с вертолетов, так и самолетами-истребителями, однако для украинских вертолетчиков до этого такая задача была недоступной. Сейчас квалификация и опыт позволяют вполне успешно противостоять российской беспилотной угрозе.

Собственно использование российскими оккупационными войсками "Орлан-10" на Донбассе с каждым месяцем становится все более затратным. Так, по ценам 2013 г. один такой аппарат обходился российскому бюджету в среднем $55 тыс. В тоже время "обмен" идет на ракеты 9К33М3 "Оса-АКМ", которые достались Украине от СССР и фактически с почти истекшим сроком хранения.

Стоит учесть, что "Орлан-10" входит в состав комплекса "Леер-3" и является частью разведывательно-ударного комплекса российской армии. И еще такие аппараты используются в системе управления огнем и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени прежде всего тяжелых САУ "Мста-С". То есть вполне очевидно, что такая активность дронов в указанном районе может свидетельствовать о как минимум проработке противником планов нанесения артиллерийского удара по "химическому треугольнику": Лисичанск - Северодонецк - Рубежное.

А это уже серьезно - ведь кроме катастрофических экологических последствий (один Лисичанский нефтеперерабатывающий завод чего стоит), такой террористический удар может привести и к торможению процесса модернизации и перевооружения армии. Напомним, что, например, в г. Рубежное - находятся химические заводы "Заря" и "Южный", которые производят взрывчатку. Есть оборонные предприятия и в Лисичанске.

Таким образом, можно констатировать, что постепенно в деле борьбы с беспилотной авиации нашим военным удалось переломить ситуацию, выбив еще один "козырь" у оккупационных войск.

Причем понемногу мы переходим от обороны к наступлению. Вражеские медиа-ресурсы прямо-таки пестрят в последнее время от описаний массовых налетов "украинских ударных дронов", от которых буквально "нет спасения".

Подтверждения этому - регулярно появляющиеся видео атаки позиций боевиков. Причем по понятным причинам (прежде всего это Минские соглашения, которые реально не работают уже давно, но стороны делают вид, что их соблюдают) такие видео идут с пометкой "от волонтеров". Что, зная то, как сейчас поставлена работа с информацией с линии соприкосновения на Донбассе, не может не вызывать как минимум легкой усмешки.

И это еще на Донбассе не появились ударные дроны, которые уже официально состоят на вооружении ВСУ в составе комплекса "Сокол" - речь идет о польских Warmate, сборку которых освоили на черниговском заводе "Чезара". Судя по кадрам с испытаний на полигонах, это весьма эффективное оружие, которое в умелых руках может нанести противнику чувствительный урон.