Почему Пушилин привез от Суркова дулю с маком

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Вызов Пушилина в Москву

Важным событием минувшей недели стал вояж врио главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина в Москву на поклон к собственному шефу Суркову. Встреча помощника Путина 10 октября со своим донецким протеже, само собой, нигде не транслировалась, а фотографии с данного рандеву не выкладывали даже "ДНР-СМИ". Впрочем, тамошние пропагандистские ресурсы ограничились цитированием ТАСС, которому специально сообщил о пушилинском визите в Белокаменную главный сурковский рупор Чеснаков, числящийся директором Центра политической конъюнктуры.

"На встрече обсуждались вопросы подготовки к "выборам главы и народного совета ДНР" и социальные проблемы Донбасса", - коротко и без изысков отчеканил российскому государственному информагентству Чеснаков. А вот Пушилин в общении с ТАСС был более красноречив: "Подробно поговорили с Владиславом Юрьевичем о ситуации в "республике". Дана высокая оценка функционированию всех управленческих структур в переходный период. Отмечена четкая и профессиональная работа "центризбиркома ДНР" (еще бы, ведь все конкуренты Пушилина не допущены на "выборы". - "ДС"). Получены гарантии поддержки со стороны России во всем, что касается безопасности и повышения уровня жизни граждан. В ближайшее время будет принят ряд решений гуманитарного характера, которые позволят ощутимо увеличить заработную плату для целого ряда групп населения".

Но уже через считанные часы столь радостную весть, особенно на фоне текущего повышения в ОРДО цен на хлеб в 2-2,5 раза, де-факто срубил на корню "золотой голос" Кремля Песков. "Я в первый раз об этом слышу. Кто какие будет поднимать зарплаты, я ничего не могу сказать", - заявил журналистам пресс-секретарь Путина. Таким образом, для всех стало понятно продолжение кремлевского курса по отношению к оккупированной части Донбасса в классике жанра - "денег нет, но вы там держитесь". А раскатавшему губу Пушилину пришлось возвращаться в свое место дисклокации несолоно хлебавши, привезя из Москвы в Донецк самую настоящую русскую дулю с маком.

Урезание Суркова

Радости по этому поводу у сурковских конкурентов из ФСБ были полные штаны. "Когда я говорил об участии России в наполнении бюджета ДНР, мне говорили, что так нельзя, что это позволяет Западу обвинять Россию в сопровождении процессов на Донбассе. Приятно, что теперь об этом говорят открыто ведущие российские СМИ со ссылкой на ближайших помощников Суркова. Все правильно - сгорел сарай, гори и хата", - ерничал из российского далека чекист Ходаковский, которого, как известно, к "выборам главы ДНР" 11 ноября Сурков не подпустил даже на пушечный выстрел.

Тем временем именно в тот момент, когда путинский помощник детально инструктировал в Москве своего Пушилина, Лубянка слила российскому РБК очень занятную оперативную информацию. После недавнего указа Путина о преобразовании управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству стали известны первые последствия таких изменений.

Источники РБК утверждают, что все сотрудники данного подразделения Кремля, подотчетного Суркову, выведены за штат, а многим из них - около половины - устно сообщили о необходимости искать новую работу. Среди уволенных оказался замглавы управления сурковец Поляков, специализирующийся как раз непосредственно на ОРДЛО. Вместо него с южноосетинского направления переброшен Филатов, также ориентирующийся на Суркова, но работавшие на помощника Путина кадры были фактически располовинены.

И основными причинами случившегося российское издание называет две: во-первых, банальное урезание финансирования в целях экономии бюджета, а во-вторых, "непростые отношения с разными ведомствами, в том числе с пятой службой ФСБ", возглавляемой, напомним, лубянским куратором ОРДЛО генерал-полковником Беседой. "Такую фигуру, как Сурков, нельзя так просто уволить, поэтому через урезание ресурсов управления его фактически "мягко понизили", - резюмировал один из собеседников РБК.

Изменения настроений жителей ОРДЛО

Пока в Москве продолжаются широкомасштабные интриги вокруг контроля над оккупированным Россией Донбассом, местные жители в оккупации, похоже, наелись "русского мира" уже по горло. По крайней мере, об этом свидетельствует свежее социологическое исследование, обнародованное базирующимся в Славянске Донецким институтом информации. Понятно, что проводить полноценные соцопросы на неподконтрольной Украине территории крайне сложно, однако социологам GfK Ukraine для Chemonics Int., UCBI и при инициативной поддержке USAID все же удалось опросить лично 445 респондентов в ОРДО (погрешность выборки - 4,6%) и 597 в ОРЛО (погрешность - 4%). Причем подобное исследование проводилось GfK Ukraine и в 2016 г., так что можно проследить динамику настроений.

Так вот, опрошенным было предложено оценить всего лишь один сценарий, по которому неподконтрольные территории Донбасса остаются частью Украины с таким же статусом, как и другие области страны, при условии осуществления децентрализации. В 2016-м такой вариант развития событий был желаемым или допустимым для 59% жителей оккупированной Донетчины, а в 2018-м - уже для 63%. При этом количество опрошенных, для которых такой вариант был "недопустимым ни в коем случае", за два года сократилось с 37 до 28%. В свою очередь, на территории оккупированных районов Луганщины в 2016 г. 63% респондентов в целом поддержали эту идею, столько же - и в 2018 г. Зато доля тех, для кого осуществление такого сценария недопустимо ни в коем случае, немного сократилась - с 34 до 31%.

То есть тамошняя тенденция складывается очевидно не в пользу России и уже совершенно не позволяет говорить о том, что большинство тех, кто вынужден сейчас находиться в ОРДЛО, в той или иной мере поддерживают российских оккупантов. Их местная база - менее трети населения, но именно они "светятся" с экранов российского и местного коллаборантского телевидения, помогая пропагандистам создавать нужный эффект царящего на захваченном Донбассе якобы сепаратистского единомыслия.