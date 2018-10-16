РПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

Синод Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 15 октября в Минске заявил о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Это было первое в истории заседание Синода РПЦ в Республике Беларусь. Оно проходило под председательством патриарха Московский и всея Руси Кирилла. Заседание началось с опозданием из-за затянувшегося общения главы РПЦ с Александром Лукашенко, и, как сообщает корреспондент DW, продолжалось шесть часов. Когда уже смеркалось, к журналистам вышли председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда и митрополит Волоколамский Иларион, викарий Патриарха Московского и всея Руси. Легойда озвучил рутинные решения синода, а митрополит Иларион - оценку и ответные меры в отношении Константинопольского патриархата за решение начать процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

"На сегодняшнем заседании синода было принято решение о полном разрыве эвхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - цитирует слова Илариона корреспондент DW. Митрополит заявил, что это было вынужденное решение, "но другого решения не мог принять наш Синод, поскольку к этому вела вся логика последних действий Константинопольского патриархата". Он напомнил, что несколько дней назад Константинополь "восстановил в священном сане отлученного от церкви лидера украинского раскола Филарета Денисенко и лидера еще одной раскольнической группировки, было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата".

Иерарх добавил, что Белорусская православная церковь как каноническое подразделение РПЦ в Беларуси присоединяется к этому решению.

Митрополит Иларион призвал прихожан реагировать спокойно на данное решение. По его словам, в практическом плане для них это означает, что священники Московского и Константинопольского патриархатов не смогут совершать совместные богослужения, а миряне не смогут причащаться в храмах Вселенского патриархата.

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