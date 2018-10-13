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Валютчики не дают сильно провалить курс доллара на межбане, скупая валюту на падении
22:29 12.10.2018 |
Предпраздничная торговля не сильно вдохновила валютчиков, и они не сдвинули 12 октября безналичный курс доллара. Межбанк закрылся в том же диапазоне, что и днем ранее - 27,94-27,97 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В течение дня валютные продавцы обваливали цену «американца» до 27,91-27,915 грн./$. И все желающие могли скупаться, Нацбанк в том числе: приобрел около $10 млн. в районе 27,93 грн./$. Многие сидели в засаде и делали свои покупки в последний момент - до последнего ждали максимального снижения курса доллара и появлялись только, когда понимали, что он больше не упадет. Собственно, они и спровоцировали сегодняшний отскок наверх: когда вышли брать валюту гурьбой в последний момент.
«На настроения участников рынка и курсовые тренды сегодняшнего дня повлияли предстоящие трехдневные выходные, как источник дополнительных дисбалансов валютного спроса и предложения. Сказались ограниченные возможности банков по покупке валюты, как следствие неравномерного распределения гривневой ликвидности. А также активное участие в торгах Нацбанка и умеренный рост спроса на подешевевший доллар со стороны наличного рынка, недостаточный для разгона спекулятивных движений», - описал все факторы директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В среднем на 10 копеек сдвинулись валютные цены на наличном рынке. Минимальный курс продажи доллара людям переступил отметку 28,0, и был 12 октября на 27,99 грн./$. Его предложил БТА Банк. Средний ценовой коридор был на уровне 28,05-28,15 грн./$, и в нем торговало большинство структур: ОТП Банк, Укргазбанк, Креди Агриколь Банк, Альфа-Банк, УкрСиббанк, Приватбанк, Кредобанк, Укрэксимбанк, ПУМБ. Самую дорогую валюту отдавали по 28,30 грн./$ (Мисто Банк). А выкупали доллар у людей в рамках 27,70-28,04 грн./$.
Финансисты рассчитывают, что в этих рамках цены останутся и после трехдневных выходных. Как в кассах, так и на межбанке. «По нашему мнению, во вторник безналичные торги будут проходить в диапазоне 27,95-28,05 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.
«Не думаю, что котировки еще будут сильно снижаться, скорее всего, они останутся в текущих значениях. Конечно, до выплат возмещений по НДС, которые в небольших объемах могут начаться даже в будущую пятницу. Тогда мы можем пойти на 28,05 грн./$, а когда пойдут миллиардные выплаты и вовсе к 28,15-28,20 грн./$», - высказался Юрий Гриненко.
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