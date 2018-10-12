ЦИК объявила на 23 декабря первые выборы в 125 новых ОТГ

Центральная избирательная комиссия назначила на 23 декабря 2018 года первые местные выборы в 125 объединенных территориальных громадах (ОТГ), говорится в сообщении на странице ЦИК в соцсети Facebook в пятницу.

Как отмечается в сообщении, выборы пройдут в 15 городских, 22 поселковых, 88 сельских ОТГ. В состав этих ОТГ вошли 534 местных совета: 15 городских, 27 поселковых, 492 сельских.

Больше всего ОТГ, где 23 декабря пройдут выборы, в Черкасской (27) и Николаевской (12) областях. В Волынской области областях такие выборы состоятся в 9 ОТГ, в Запорожской и Луганской областях - в 8 ОТГ в каждой, в Житомирской - в 7 ОТГ.

Во Львовской, Тернопольской и Черниговской областях ОТГ, в которых назначены выборы, по 5 в каждой, в Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Ченовицкой областях - по 4, в Винницкой, Одесской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях - по 3. В Херсонской области такие выборы состоятся в 2 ОТГ, в Днепропетровской и Донецкой областях - по 1 ОТГ.

Комиссия объявила начало избирательного процесса с 3 ноября 2018 года.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут участвовать более 702 тысяч лиц.

В ЦИК напоминают, что в течение трех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 29 апреля 2018 года, в Украине были назначены первые местные выборы в 707 объединенных территориальных общинах. Следовательно, после проведения выборов 23 декабря 2018 года общая численность всех вместе взятых назначенных первых выборов в ОТГ составит 832.

После принятия соответствующего решения глава ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что принятое решение стало возможным благодаря последовательной позиции руководства государства по избранию новых членов ЦИК.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что ЦИК назначил первые выборы в новосозданных ОТГ на 23 декабря, не указав их численность. Он поблагодарил новый состав ЦИК за оперативное решение и разблокирование избирательного процесса.

18 сентября Верховная Рада увеличила количественный состав ЦИК с 15 до 17 членов, а 20 сентября уволила 13 членов ЦИК, срок полномочий которых истек, а два человека продолжали исполнять обязанности членов ЦИК. В тот же день были назначены на должности 14 новых членов ЦИК. 5 октября они приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады.