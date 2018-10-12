Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября "О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе".

Текст вступившего в силу (со дня его опубликования) указа № 320/2018 и соответствующее частично засекреченное решение СНБО опубликованы на сайте главы Украинского государства в пятницу днем.

Согласно тексту решения СНБО, Кабинету министров Украины поручается безотлагательно принять решение о создании и урегулировании порядка функционирования межведомственного координационного органа с целью обобщения правовой позиции государства по вопросу подготовки консолидированной претензии Украины к РФ по реализации ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.

Также правительство должно безотлагательно обеспечить осуществление оценки воздействия на окружающую среду, принятие соответствующего заключения по факту загрязнения окружающей среды на севере временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и соответствующего нарушения экологических прав граждан Украины и возможной причастности к этому завода "Крымский титан", обнародовать актуальную экологическую информацию и принять меры по предотвращению вредного воздействия на здоровье и имущество граждан, а также предоставить им надлежащую правовую помощь по возмещению причиненного вреда.

Кроме этого, Кабмин вместе с Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской облгосадминистрациями при участии Службы безопасности Украины должны безотлагательно разработать механизм взаимодействия между органами госвласти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность во внутренних водных объектах Украины, внутренних морских водах и территориальном море, континентальном шельфе, исключительной (морской) экономической зоне Украины и открытом море, с целью снижения рисков возникновения кризисных ситуаций, обусловленных агрессивными действиями РФ.

Еще ряд безотлагательных поручений правительству Украины засекречен.

Помимо этого, Кабмин в месячный срок должен осуществить ряд засекреченных поручений СНБО и утвердить стратегию информационной реинтеграции АР Крым.

Также правительство в течение месяца должно внести в Верховную Раду законопроекты о внутренних водах, территориальном море и прилегающей зоне Украины с определением координат срединной линии, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты госграницы, в частности относительно определения порядка и способов привлечения подразделений ВСУ, других военных формирований и правоохранительных органов к выполнению задач по усилению охраны (прикрытию) госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне.

Кроме этого, Кабмин обязан за месяц утвердить целевую программу создания государственной интегрированной информационной системы освещения надводной и подводной обстановки в акватории Черного и Азовского морей и бассейнах рек Днепр и Дунай и обеспечить финансирование мероприятий по ее функционированию в необходимых объемах в 2019 году.

В этот же срок правительство должно проанализировать состояние реализации программы по обустройству и реконструкции госграницы на период до 2020 года, определить их актуальность.

Кабинету министров также поручено обеспечить безусловное выполнение решения СНБО от 6 мая 2015 года "О Стратегии национальной безопасности Украины" в части утверждения Морской доктрины Украины, предусмотрев, в частности, мероприятия по формированию интегрированной морской политики на основе соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, развития торгового судоходства, портовой инфраструктуры, судостроения и судоремонта, приморской рекреационной деятельности, освоения природных ресурсов Черного и Азовского морей, охраны и воспроизводства их экосистемы.

Правительство также должно проанализировать в месячный срок последствия создания РФ условий, усложнивших осуществление Украиной экономической деятельности в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. По итогам анализа принять меры по стабилизации социально-экономической ситуации, активизации хозяйственной деятельности и содействие привлечению инвестиций.

Отдельно СНБО поручил Министерству иностранных дел Украины предпринять ряд действий, большинство из которых засекречено. Единственное общедоступное поручение МИД гласит: "Обнародовать в установленном порядке, уведомив Секретариат ООН и РФ, определенные координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море, которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения, то есть линией государственной границы между украинскими и российскими внутренними водами".

Помимо этого, Совет поручил Мининфраструктуры Украины с учетом кризисной ситуации в Азовском море и Керченском проливе в результате агрессивных действий РФ, ее негативного влияния на социально-экономическую ситуацию в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, подготовить в месячный срок планы мероприятий по развитию возможностей морских портов Украины в Азовском море, предусмотрев, в частности, осуществление работ по дноуглублению и обеспечить реагирование на проблемы в лоцманском обслуживании украинских и других судов во время их прохода через Керченский пролив в/из морпортов Украины в Азовском море. Еще одно поручение данному министерству засекречено.

Минэкологии и природных ресурсов совместно с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины СНБО поручил ввести мониторинг состояния окружающей среды и соблюдения требований экологической безопасности на временно оккупированных территориях Украины, в Черном и Азовском морях с привлечением международных организаций.

Также СНБО должно создать рабочую ситуативную группу по защите нацинтересов Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе с целью мониторинга угроз нацбезопасности и подготовки соответствующих предложений, а секретарь Совбеза - в месячный срок подать проект положения об этой рабгруппе президенту.

Остальные пункты решения СНБО Украины проходят под грифом "Секретно".