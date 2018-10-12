Поэтапное поглощение. Сколько в Украине останется приходов УПЦ МП после Томоса

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

До двух третей епископата УПЦ МП могут перейти в единую церковь. Правда, большинство их пустят туда уже после объединительного собора.

По данным департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, на 1 января 2018 г. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) насчитывала 12 064 действующих зарегистрированных религиозных общины, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) - 4807, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) - 1 048. Также УПЦ МП располагает явным перевесом по числу священнослужителей: 10 424, тогда как в УПЦ КП - 3 640, в УАПЦ - 693.

При этом УПЦ МП имеет 90 правящих и викарных архиереев (в это число входят митрополиты и епископы), УПЦ КП - 41, УАПЦ - 14. Конечно, все эти цифры не отображают реального соотношения трех церквей по числу прихожан или, скажем, соотношения сил между сторонниками и противниками создания единой поместной церкви. Но когда речь идет об объединении структур, важны именно цифры, характеризующие сами эти структуры, а не их авторитет и популярность в обществе. Приведенные цифры красноречиво говорят о том, какие проблемы возникнут в процессе перекраивания церковной карты Украины после Томоса об автокефалии. По сути, две меньшие структуры должны, объединившись, поглотить намного большую. Это можно сделать только "по кусочкам". Иначе можно просто подавиться.

Секретарь синода УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) утверждает, что чрезвычайный объединительный собор, который утвердит решение о церковном единстве и изберет предстоятеля единой поместной автокефальной Украинской Православной Церкви, может состояться до середины ноября. В таком случае уже на очередном заседании синода Вселенского Патриархата, намеченном на вторую половину ноября, можно ожидать принятия Томоса об автокефалии УПЦ как документа (грамоты). Далее этот документ будет вручен предстоятелю УПЦ, избранному на соборе, и на этом процесс предоставления УПЦ автокефалии завершится.

Ожидается, что в объединительном соборе примут участие те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о Томосе. Это архиереи УПЦ КП и УАПЦ, а также, по сообщениям из различных источников, "около 10" архиереев УПЦ МП. Список последних не разглашается, однако два архиерея УПЦ МП сами признались в желании перейти в единую поместную УПЦ: митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Нетрудно подсчитать, что даже после ухода 10 "диссидентов" в УПЦ МП останутся 80 архиереев, тогда как единая поместная УПЦ будет насчитывать меньшее число архиереев - 65. Однако эта арифметика обманчива. Скорее всего, реальное число архиереев УПЦ МП, которые пожелают перейти в единую поместную УПЦ, будет гораздо большим. Предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет утверждает, что в УПЦ МП "до двух третей епископата готовы перейти в единую церковь. Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов и будут вынуждены идти за своей паствой". Если этот прогноз сбудется (а он вполне реалистичен), то в УПЦ МП останутся лишь 30 нынешних архиереев, а в единой поместной УПЦ число архиереев вырастет до 115.

Но в УПЦ КП не склонны ускорять этот процесс, пока не пройдет объединительный собор, на котором будет избран предстоятель единой поместной УПЦ. Можно прикинуть, какая опасность возникла бы, если бы подавляющее большинство архиереев УПЦ МП вдруг возжелали бы перейти в единую поместную УПЦ. Тогда они получили бы на объединительном соборе численный перевес, а значит, и возможность поставить во главе церкви своего человека, который затем будет "лобызаться в уста" с московским патриархом Кириллом.

Поэтому сейчас УПЦ КП и УАПЦ (как и Вселенский патриархат) вполне устраивает, что в объединительном соборе возьмет участие именно десяток иерархов УПЦ МП. Этого более чем достаточно для того, чтобы утверждать, что собор стал объединительным для представителей трех конфессий. Но в то же время это гарантирует от каких-то демаршей, расколов и прочих неприятных сюрпризов во время собора, который, кстати, задумывается как очень торжественное мероприятие, знаменующее начало новой эпохи в жизни украинского православия.

А после собора и получения Томоса, как заявляет патриарх Филарет, "будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями МП". Архиепископ Евстратий (Зоря) предрекает, что этот процесс "в основном" займет "три-четыре года, может, пять лет". И судя по всему, тут излишне кого-то торопить - иначе может случиться несварение.