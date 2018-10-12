Поэтапное поглощение. Сколько в Украине останется приходов УПЦ МП после Томоса

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Поэтапное поглощение. Сколько в Украине останется приходов УПЦ МП после Томоса

16:42 12.10.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

До двух третей епископата УПЦ МП могут перейти в единую церковь. Правда, большинство их пустят туда уже после объединительного собора.

По данным департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины, на 1 января 2018 г. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) насчитывала 12 064 действующих зарегистрированных религиозных общины, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) - 4807, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) - 1 048. Также УПЦ МП располагает явным перевесом по числу священнослужителей: 10 424, тогда как в УПЦ КП - 3 640, в УАПЦ - 693.

При этом УПЦ МП имеет 90 правящих и викарных архиереев (в это число входят митрополиты и епископы), УПЦ КП - 41, УАПЦ - 14. Конечно, все эти цифры не отображают реального соотношения трех церквей по числу прихожан или, скажем, соотношения сил между сторонниками и противниками создания единой поместной церкви. Но когда речь идет об объединении структур, важны именно цифры, характеризующие сами эти структуры, а не их авторитет и популярность в обществе. Приведенные цифры красноречиво говорят о том, какие проблемы возникнут в процессе перекраивания церковной карты Украины после Томоса об автокефалии. По сути, две меньшие структуры должны, объединившись, поглотить намного большую. Это можно сделать только "по кусочкам". Иначе можно просто подавиться.

Секретарь синода УПЦ КП, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) утверждает, что чрезвычайный объединительный собор, который утвердит решение о церковном единстве и изберет предстоятеля единой поместной автокефальной Украинской Православной Церкви, может состояться до середины ноября. В таком случае уже на очередном заседании синода Вселенского Патриархата, намеченном на вторую половину ноября, можно ожидать принятия Томоса об автокефалии УПЦ как документа (грамоты). Далее этот документ будет вручен предстоятелю УПЦ, избранному на соборе, и на этом процесс предоставления УПЦ автокефалии завершится.

Ожидается, что в объединительном соборе примут участие те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о Томосе. Это архиереи УПЦ КП и УАПЦ, а также, по сообщениям из различных источников, "около 10" архиереев УПЦ МП. Список последних не разглашается, однако два архиерея УПЦ МП сами признались в желании перейти в единую поместную УПЦ: митрополит Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Нетрудно подсчитать, что даже после ухода 10 "диссидентов" в УПЦ МП останутся 80 архиереев, тогда как единая поместная УПЦ будет насчитывать меньшее число архиереев - 65. Однако эта арифметика обманчива. Скорее всего, реальное число архиереев УПЦ МП, которые пожелают перейти в единую поместную УПЦ, будет гораздо большим. Предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет утверждает, что в УПЦ МП "до двух третей епископата готовы перейти в единую церковь. Их будет стимулировать то, что приходы МП сами начнут туда переходить. Так что архиереи могут остаться без приходов и будут вынуждены идти за своей паствой". Если этот прогноз сбудется (а он вполне реалистичен), то в УПЦ МП останутся лишь 30 нынешних архиереев, а в единой поместной УПЦ число архиереев вырастет до 115.

Но в УПЦ КП не склонны ускорять этот процесс, пока не пройдет объединительный собор, на котором будет избран предстоятель единой поместной УПЦ. Можно прикинуть, какая опасность возникла бы, если бы подавляющее большинство архиереев УПЦ МП вдруг возжелали бы перейти в единую поместную УПЦ. Тогда они получили бы на объединительном соборе численный перевес, а значит, и возможность поставить во главе церкви своего человека, который затем будет "лобызаться в уста" с московским патриархом Кириллом.

Поэтому сейчас УПЦ КП и УАПЦ (как и Вселенский патриархат) вполне устраивает, что в объединительном соборе возьмет участие именно десяток иерархов УПЦ МП. Этого более чем достаточно для того, чтобы утверждать, что собор стал объединительным для представителей трех конфессий. Но в то же время это гарантирует от каких-то демаршей, расколов и прочих неприятных сюрпризов во время собора, который, кстати, задумывается как очень торжественное мероприятие, знаменующее начало новой эпохи в жизни украинского православия.

А после собора и получения Томоса, как заявляет патриарх Филарет, "будет продолжаться процесс объединения с епархиями, парафиями и монастырями МП". Архиепископ Евстратий (Зоря) предрекает, что этот процесс "в основном" займет "три-четыре года, может, пять лет". И судя по всему, тут излишне кого-то торопить - иначе может случиться несварение.
 

ПО РУБРИКАМ

16:52 Госказначейство 12 октября возместило 0,8 млрд грн НДС

16:46 Норматив достаточности регулятивного капитала банков в сентябре снизился на 0,42 п. п. до 15,73%

16:21 Доллар США укрепляется к евро и иене 12 октября после снижения в предыдущие три сессии

15:56 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 4,035 млрд грн

15:01 Рынки акций Азии выросли 12 октября на сильных данных о внешней торговле Китая

13:22 Фунт дешевеет на фиксации прибыли перед саммитом ЕС по Brexit

13:19 На 1 сентября остатки средств местных бюджетов на депозитных счетах составили 9,3 млрд гривен

12:47 Исследование: Китай способен уничтожить биткоин

12:37 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,48 коп. до 27,9241 грн

11:30 Курсы валют по карточным операциям на 12.10.18

11:26 11 октября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 500 млн гривен

11:05 BankID с чистого листа: НБУ пытается перезапустить стагнирующий проект

10:49 НБУ продал 11 октября банкам депозитные сертификаты на 1 780 млн гривен

10:45 10 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $3,9 млн до $215,4 млн

10:21 Остатки средств на корсчетах банков 12.10.18

• дальше…

16:52 Госказначейство 12 октября возместило 0,8 млрд грн НДС

16:27 КС признал неконституционными полномочия Минфина собирать персональные данные граждан

16:26 СУГ в рознице 12 октября дня подорожал в среднем на 8 коп

15:47 «Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа

15:12 Страны ОПЕК в сентябре исполняли сделку по добыче на 121%, не-ОПЕК - на 37% - МЭА

15:06 Нефть слабо восстанавливается 12 октября после обвала накануне, цена Brent выросла до $80,7 за баррель

12:32 Россия перекрыла поставки ДТ и СУГ в Беларусь

11:43 Какие полномочия нотариусов получат сотрудники ЗАГСов

09:58 Минфин на внеочередном аукционе ОВГЗ привлек в госбюджет 50,6 млн гривен и валютных бумаг на $175,9 млн

09:19 Цена золота корректируется 12 октября после роста на 3% из-за распродаж на фондовых биржах

• дальше…

17:21 Турция освободила американского пастора, обвиняемого в терроризме

12:32 Россия перекрыла поставки ДТ и СУГ в Беларусь

12:05 Убийственная дипломатия: какие последствия может иметь исчезновение саудовского оппозиционера

10:04 Аварию первой ступени российской ракеты среднего класса Союз-ФГ спровоцировала неисправность одного из клапанов

11.10 Разведка США раскрыла Греции планы России по Македонии, прослушав экс-депутата Госдумы

11.10 США не перечислят «ни доллара» на восстановление Сирии, пока оттуда не уйдет Иран

10.10 Мнучин: Вопрос курса юаня должен стать частью торгового соглашения между США и КНР

10.10 Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

10.10 США приняли стратегию по защите от электромагнитного оружия

10.10 Отток капитала из России набирает обороты

10.10 Минфин Турции призвал бизнес снизить цены из-за инфляции

09.10 Доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, перенесли на январь - И.Геращенко

09.10 Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

09.10 Bellingcat рассказал, как выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

09.10 Польша переходит с российского на американский газ

• дальше…

15:47 «Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

10.10 Шулявский мост снесут в ноябре

09.10 Киесовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы

09.10 «Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

09.10 С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств

08.10 В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс

04.10 Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

04.10 Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку

04.10 Застройщики рискнули повысить цены на жилье

03.10 В Киеве дорожает аренда однокомнатных квартир

03.10 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман

02.10 Под Киевом заработала система видеонаблюдения с распознаванием номеров авто

02.10 Киевтеплоэнерго выкупило имущество компании Ахметова

02.10 Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти

• дальше…

17:05 Порошенко ввел в действие решение СНБО о срочных мерах по защите интересов Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе

16:42 Поэтапное поглощение. Сколько в Украине останется приходов УПЦ МП после Томоса

09:34 Стратегический простор. Какие перспективы открываются перед ВСУ после освобождения Викторовки

11.10 Без анафемы. Почему Украине дали автокефалию, но не дали Томос

11.10 Синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятеля УПЦ (КП) Филарета и УАПЦ Макария

11.10 Мечты о сатисфакции. О чем Кличко торгуется с Порошенко

11.10 Ползучее наступление: Что за село заняли ВСУ под Волновахой

10.10 Выстрел себе в ногу: Зачем Гриценко превращает себя в «агента Кремля»

10.10 Бардак в пятой колонне. Как Новинский и Захарченко будут отбирать голоса у Рабиновича и Бойко

10.10 «Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»

09.10 Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом

09.10 Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ

09.10 Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ

09.10 СБУ рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале Минобороны в Черниговской области

09.10 Больше и дальше. Как в Украине улучшили РСЗО «Град» и «Смерч»

• дальше…

12:58 Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили

11.10 Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами

11.10 Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании

11.10 Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей

10.10 Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров

10.10 Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

10.10 BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября

10.10 Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google

10.10 Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд

09.10 Представлен смарт-дисплей Google Home Hub

09.10 Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций

09.10 Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений

09.10 Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно

09.10 Названы самые экономичные сити-кары

09.10 В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно