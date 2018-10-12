Какие полномочия нотариусов получат сотрудники ЗАГСов

Александра Некращук / ЛIГА.net

Министерство юстиции хочет передать часть функций нотариусов уполномоченному лицу органа юстиции. Участники рынка опасаются роста случаев рейдерства.

Министерство юстиции согласилось ограничить права, которые могут получить "уполномоченные лица" органов юстиции в случает принятия законопроекта №9140. Первоначальная версия документа позволяла работникам ЗАГСов, консультантам Государственных нотариальных контор проводить сделки с землей и недвижимостью. Нотариальная палата, которая объединяет 7000 нотариусов, просит Министерство юстиции отказаться от принятия законопроекта, чтобы избежать появления "квазинотариата".

LIGA.net разбиралась, в чем причина конфликта?

Скандальный законопроект

Законопроект №9140 "О создании предпосылок для защиты экономических и наследственных прав граждан в сельской местности" был зарегистрирован в Верховной раде 1 октября. Его авторы - шесть депутатов от Народного фронта и БПП, среди которых Андрей Иванчук, Максим Бурбак, Ирина Луценко и Ярослав Дубневич.

Инициатором разработки законопроекта №9140 выступило Министерство юстиции, рассказала LIGA.net первая замминистра Елена Сукманова. По ее словам, к разработке документа ведомство подтолкнула ситуация, когда миллионы украинцев, живущих в отдаленных селах и районах, не имеют доступа к нотариальным услугам. "Минюст не может заставить человека, который сдал нотариальный экзамен, идти работать в государственную нотариальную контору. Все нотариусы хотят работать в крупных городах, где есть поток клиентов, и, соответственно, хорошие заработки", - сообщила Сукманова. Сегодня в Украине насчитывается 122 района, где вообще нет нотариусов. Люди вынуждены ехать за сотни километров, занимать с самого утра очереди, чтобы только подать заявку на оформление наследства, уточняет чиновница.

В первоначальном варианте законопроекта Министерство юстиции предоставляло право уполномоченным лицам органов юстиции оформлять договоры купли-продажи земли, имущества и бизнеса, но требования к ним гораздо ниже.

Чем уполномоченные лица отличаются от нотариусов? Им достаточно диплома бакалавра юридического ВУЗа, а стаж работы в органах юстиции должен составлять минимум два года. Плюс к этому - три месяца нотариальной стажировки. Тогда как нотариус должен иметь полное высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права - не менее шести лет, из которых три года - помощником нотариуса или консультантом государственной нотариальной конторы, говорится в выводах Главного научно-экспертного управления, которые сопровождают законопроект.

В отличие от нотариусов, ответственность уполномоченных лиц за нарушения законодательства при регистрации недвижимости или земли - не прописана.

Нотариусы - против

Регистрация законопроекта сразу же привела к скандалу. "Нас никто не предупреждал о разработке и внесении в парламент такого документа, он стал сюрпризом", - рассказала LIGA.net замглавы Нотариальной палаты Ольга Онищук. По ее словам, представители Нотариальной палаты встречались с Министерством юстиции и выступили против его принятия и предложили альтернативный вариант. Главная претензия со стороны нотариусов - расширение возможностей для рейдерских захватов, которые могут проводить при содействии уполномоченных лиц.

После нескольких этапов переговоров Министерство юстиции исключило самые спорные моменты. Права уполномоченных лиц предлагают ограничить оформлением документов на наследство, завещаний, заверением договоров дарения и пожизненного содержания, выдачей свидетельств о рождении и смерти, удостоверением копий документов.

"Если на территории работает не менее двух нотариусов (не важно государственных или частных) уполномоченного Минюста там не будет. Внесены изменения об увеличении требований к стажу работы уполномоченного представителя, и ограничен перечень услуг, которые он может оказывать", - говорит Сукманова.

Но конфликт между Нотариальной палатой и Министерством юстиции продолжается. 10 октября палата опубликовала обращение к ведомству с просьбой отозвать законопроект. Проблема дефицита нотариусов действительно существует, но министерство преувеличивает ее масштаб, говорит Онищук. "По нашим данным нотариусов нет только в одном районе страны, а в 50-ти - просто нет государственных нотариусов", - говорит она. Нотариальная палата выступает против законопроекта даже после уступок Минюста, чтобы избежать появления, так называемого, "квазинотариата", и предлагает альтернативный вариант документа.

Опрошенные LIGA.net оценщики, юристы и нотариусы опасаются, что отмененные нормы могут вернуться перед принятием законопроекта. "Депутаты имеют право вносить изменения в законопроект перед вторым чтением", - говорит депутат от "Самопомощи" Татьяна Острикова. Ее фракция не будет поддерживать законопроект №9140, уточнила она.

По словам Остриковой, если среди инициаторов законопроекта значатся Андрей Иванчук и Ирина Луценко, у законопроекта высокие шансы на утверждение.