Стратегический простор. Какие перспективы открываются перед ВСУ после освобождения Викторовки

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне очередных проблем со складами боеприпасов (на тот этот раз в Ичне), огромными провалами России во внешней политике (процедура предоставления Томоса стартовала), непонятными прогнозами на проведение "выборов" на оккупированных территориях, с фронта приходят неоднозначные новости.

С одной стороны пресс-службы всех уровней отчитались об очередном продвижении в "серой зоне", которое подается как "улучшение позиций группировки". С другой стороны - потери личного состава просто зашкаливают. Так, только за 10 октября заявлено аж четверо погибших. Причем, судя по имеющейся информации, на трех разных участках фронта. Так, если двое прикомандированных к 128-й горно-пехотной бригаде бойцов погибли при подрыве на взрывном устройстве под Гранитным (условно говоря, волновахское направление), то 19-летняя боец 92-й механизированной бригады была убита выстрелом снайпера в районе шахты Бутовка, а боец 72-й мехбригады погиб на Светлодарской дуге.

Несмотря на формальное перемирие, противник активно использует артиллерию, минометы калибра 120 мм, противотанковые ракеты, снайперские засады - в общем, полный набор средств "позиционной войны". Причем все чаще под огонь артиллерии боевиков попадают и населенные пункты. Так, 10 октября сильному обстрелу подвергся поселок Водяное на Мариупольском направлении. Снарядами калибра 122 мм (есть сообщения и о применении снарядов 152 мм, однако подтверждения пока нет) была разрушено и повреждено несколько жилых домов, в очередной раз повреждена линия электропередачи.

Все это увы укладывается в реалии позиционной войны, которая не первый год идет под Мариуполем. Ввиду почти полного отсутствия крупных населенных пунктов и возможности организовать хотя бы взводный опорный пункт тут линия фронта обозначена "тонкой красной линией" наблюдательных постов и неглубоких окопов вдоль лесопосадок. Зато артиллерия обеих сторон имеет возможности для нанесения серьезных огневых ударов.

И такая активность с их стороны имеет под собой основания - судя по всему, по крайней мере, на одном участке фронта нашим войскам удалось продвинуться, заняв часть "серой зоны". Однако где конкретно на данный момент решительно непонятно. Дело в том, что пресс-службы ООС перешли в режим "тумана войны" и отказываются детализировать любые действия наших войск. И в частности это касается и названия населенного пункта Волновахского района, который перешел под наш контроль. Сообщается только, что там до войны проживало 80 жителей, а после начала активных боевых действий он оставлен жителями полностью и использовался боевиками как место базирования диверсионных групп перед броском за линию фронта.

Однако при детальном анализе ситуации стоит признать, что это может быть единственный населенный пункт в "серой зоне" - Викторовка. Причем сообщения о полном контроле над ней нашими военными уже приходили неоднократно, начиная, наверное, с 2016 г. Однако стоит отметить, что никогда они не подтверждались официальными пресс-службами. Да на спутниковых картах никаких позиций не наблюдалось. Стоит предположить, что наши группы периодически проверяли хутор на предмет наличия вражеских диверсионных групп, но не закреплялись.

Теперь же, по всей видимости, принято решение перенести линию противостояния поближе к позициям противника и таким образом обезопасить наши позиции как от действий диверсионных групп, так и от потерь от снайперского огня.

Если реально наши военные будут закрепляться в Викторовке, то стратегическое значение этого факта сложно переоценить - населенный пункт находится в относительной близости от крупного пункта вражеской обороны - города Комсомольское (после деоккупации - Кальмиусское). Тут на постоянной основе базируется "1-я Отдельная Славянская Мотострелковая Бригада", которая считается одной из самых боеспособных в вооруженных формированиях "народной милиции ДНР". Кроме того, в случае разворачивания крупномасштабных боевых действий наша группировка получает возможность нанесения удара и в направлении Стылы - крупного пункта снабжения и базирования противника.

Стоит отметить, что после Викторовки на трассе идет Петровское, а дальше крупных опорных пунктов у противника фактически нет. Возможное последующее падение Петровского (фактически оба населенных пункта сливаются в один) может привести к серьезным стратегическим провалам для оккупационного командования на южном направлении, хотя говорить об обрушении линии обороны можно говорить только в случае начала полномасштабного наступления больших танковых групп.

По всей видимости, российское командование всерьез рассматривает и этот вариант развития события. Иначе сложно объяснить сообщения группы "Информационное сопротивление" о том, что активизировались артиллерийские подразделения оккупационных войск. На танкоопасных направлениях в готовности к немедленному применению развернуты артиллерийские батареи.

С дежурными артиллерийскими расчетами почти круглосуточно идут тренировки по отработке развертывания их на определенных на огневых позициях и подготовки к нанесению огневого удара по Объединенным силам.

К большому сожалению, однако приходится констатировать тот факт, что в ближайшие пару недель нас ждет достаточно серьезное обострение на линии противостояния с, увы, неизбежными потерями. И причин для этого несколько и все они лежат в политической сфере.

Так, повышение уровня военной напряженности позволит России несколько усилить переговорные позиции в Минске в преддверии проведения фейковых "выборов главы ДНР", которые, напомним, запланированы на 11 ноября.

Не стоит забывать и предвыборную президентскую кампанию в Украине. Провоцирование нашей группировки на открытие ответного огня и эскалация военного обострения будет играть только на руку противникам существующей власти и сторонникам "дружбы с Россией" и "мира во всем мире" и по полной катушке будет использовано в ходе внутриполитической борьбы и, естественно, в российской пропаганде.