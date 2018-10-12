Курс доллара пробил дно и катится на новый психологический уровень

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютчики пробили курсовое дно, и ушли ниже психологической отметки 28,0 грн/$. 11 октября межбанк закрылся провалом доллара на 7 копеек - до 27,95-27,97 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. На протяжении всего дня на торгах доминировали продажи, и ощущался избыток доллара: его активно конвертировали как аграрии, так и металлурги.

А Нацбанк аккуратно скупал СКВ, дважды выходил на торги и совершал сделки в Matching: сначала по 27,99 грн/$, а затем по 27,96 грн/$. По разным оценкам, он совокупно приобрел порядка $30 млн.

«Сегодняшнее укрепление гривны обусловлено более крепкими нервами и широкими возможностями для маневра у покупателей валюты, отложивших спрос в ожидании дальнейшего удешевления энергоносителей и котировок доллара. В сравнении с продавцами, связанными лимитами обязательных продаж и потребностью в финансировании гривной текущей хозяйственной деятельности. Наличный рынок не расширяет спред и курсовой разрыв с межбанком, не создавая таким образом предпосылок для разворота тренда», - описал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Главный вопрос дня - продолжат ли экспортеры также массивно, как сегодня, продавать валюту и дальше? Но единой точки зрения на этот счет нет.

«Скорее всего, межбанк завтра будет стартовать в рамках 27,94-27,97 грн/$. Если объемы валютных продаж будут соизмеримы с сегодняшними, то можем 12 октября просесть по курсу до 27,90-27,95 грн/$. Продолжит ли бизнес и дальше каждый день крупные продажи валюты - не уверен. Думаю, что сегодня мы видели совпадение нескольких крупных распродаж, которые не часто происходят», - считает Юрий Гриненко.

Хотя есть и те, кто ждет дальнейшего залива рынка валютой и прогнозирует серьезный обвал курса доллара.

«Можно с уверенностью констатировать пробитие курсом нижней границы ранее установившегося торгового диапазона. Таким образом, курс будет искать дно в ближайшую неделю. Возможно, это будет значение 27,80 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.